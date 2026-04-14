Champions League: Atlético Madrid 1-2 Barcelona, el "Colchonero" a semis.

En la que podría ser su última temporada en el Atlético Madrid el Cholo Simeone sigue tumbando gigantes en la Champions League , aquella que se le negó en 2014 y 2016 y encima ambas perdidas con el Real Madrid. Ahora se cargó al Barcelona en cuartos de final con el triunfo de visitante 2-0 en la ida y una derrota 1-2 en la vuelta, resultado global 3-2 para los de Simeone.

Si uno analiza que el Atlético Madrid ganó la ida por 2-0 en cancha del Barcelona, mientras que este se merecía ganar, piensa que no se podía repetir, pero pasó. Barcelona volvió a ser mejor que su rival y falló en la definición, Atlético con menos posesión y menos oportunidades ganó en el global 3-2.

Julián Álvarez, el autor de uno de los goles del Barcelona 0-2 Atlético Madrid.

Julián Alvarez decidió su futuro ¿Se queda en Atlético de Madrid o se va a Barcelona

Los primeros 20 minutos del partido parecía que Barcelona iba a lograr una goleada épica. A los 38 segundos Musso se la sacó al lado del palo a Lamine Yamal, quien tendría revancha 3 minutos después cuando puso el 1-0 tras el error de Lenglet. El Barcelona era una tromba y Atlético la pasaba realmente mal. Minutos después llegó el segundo de la mano de Ferrán Torres.

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Tras el segundo gol Atlético Madrid perdió el balón y al minutoa el Barcelona se perdía el 3-0. Parecía que el Atlético Madrid se iría con una goleada histórica, pero el "Colchonero" de Simeone siempre mete un golpe que daña a su rival, como esos boxeadores que no tiran mucho, pero cuando tiran, pegan y tumban, bueno así hizo el Atlético. Cuando no podía salir de su area metió una contra, guapeada de Llorente que le dio un pase para que Lookman definiera facil. Pum, 1-2 y el Barcelona se tambalea de nuevo.

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Finalizó el primer tiempo con un Atlético más equilibrado y un Barcelona que no pudo recuperarse del golpe. Algo que no podría hacer en el resto del partido, ya que los dirigidos por Flick no volvieron a ser superiores como en los primeros minutos.

El complemento fue igual, Barcelona intentaba y Atlético aguantaba. Fue asi hasta la expulsicón de García, allí el partido terminó siendo controlado por el Atlético que finalmente jugará la semifinal con el ganador de Arsenal y Sporting Lisboa. Los ingleses ganaron la ida 1-0.

Champions League: El otro partido del martes

En el otro partido del martes lo del PSG fue un trámite, derrotó 2-0 a Liverpool a domicilio con un doblete de Dembelé y aplastó al conjunto inglés 4-0 en el global. Ahora jugará con el ganador de Real Madrid y Bayern Múnich. Jugarán en Alemania y la ida lo ganaron los bávaros por 2-1.

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Live Blog Post Comenzó el partido

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