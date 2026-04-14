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Champions League: Atlético Madrid 1-2 Barcelona, el "Colchonero" a semis

Champions League: Atlético Madrid 1-2 Barcelona, el Colchonero a semis.

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Champions League: Atlético Madrid-Barcelona, el Colchonero quiere liquidar la faena.

Champions League: Atlético Madrid-Barcelona, el "Colchonero" quiere liquidar la faena.

FOTO: LLUIS GENE / AFP
Champions League: Atlético Madrid-Barcelona, el Colchonero quiere liquidar la faena.

Champions League: Atlético Madrid-Barcelona, el "Colchonero" quiere liquidar la faena.

FOTO: LLUIS GENE / AFP

Con el triunfo por 2-0 del Atlético Madrid en la ida de los 4tos de Champions League en el Camp Nou, el "Colchonero" quiere sentenciar la llave con Barcelona.

14 de abril de 2026 - 14:37
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En la que podría ser su última temporada en el Atlético Madrid el Cholo Simeone sigue tumbando gigantes en la Champions League, aquella que se le negó en 2014 y 2016 y encima ambas perdidas con el Real Madrid. Ahora se cargó al Barcelona en cuartos de final con el triunfo de visitante 2-0 en la ida y una derrota 1-2 en la vuelta, resultado global 3-2 para los de Simeone.

Julián Alvarez decidió su futuro ¿Se queda en Atlético de Madrid o se va a Barcelona
Julián Álvarez, el autor de uno de los goles del Barcelona 0-2 Atlético Madrid.

Julián Álvarez, el autor de uno de los goles del Barcelona 0-2 Atlético Madrid.

Previa Atlético Madrid-Barcelona

Si uno analiza que el Atlético Madrid ganó la ida por 2-0 en cancha del Barcelona, mientras que este se merecía ganar, piensa que no se podía repetir, pero pasó. Barcelona volvió a ser mejor que su rival y falló en la definición, Atlético con menos posesión y menos oportunidades ganó en el global 3-2.

Los primeros 20 minutos del partido parecía que Barcelona iba a lograr una goleada épica. A los 38 segundos Musso se la sacó al lado del palo a Lamine Yamal, quien tendría revancha 3 minutos después cuando puso el 1-0 tras el error de Lenglet. El Barcelona era una tromba y Atlético la pasaba realmente mal. Minutos después llegó el segundo de la mano de Ferrán Torres.

Tras el segundo gol Atlético Madrid perdió el balón y al minutoa el Barcelona se perdía el 3-0. Parecía que el Atlético Madrid se iría con una goleada histórica, pero el "Colchonero" de Simeone siempre mete un golpe que daña a su rival, como esos boxeadores que no tiran mucho, pero cuando tiran, pegan y tumban, bueno así hizo el Atlético. Cuando no podía salir de su area metió una contra, guapeada de Llorente que le dio un pase para que Lookman definiera facil. Pum, 1-2 y el Barcelona se tambalea de nuevo.

Finalizó el primer tiempo con un Atlético más equilibrado y un Barcelona que no pudo recuperarse del golpe. Algo que no podría hacer en el resto del partido, ya que los dirigidos por Flick no volvieron a ser superiores como en los primeros minutos.

El complemento fue igual, Barcelona intentaba y Atlético aguantaba. Fue asi hasta la expulsicón de García, allí el partido terminó siendo controlado por el Atlético que finalmente jugará la semifinal con el ganador de Arsenal y Sporting Lisboa. Los ingleses ganaron la ida 1-0.

Champions League: El otro partido del martes

En el otro partido del martes lo del PSG fue un trámite, derrotó 2-0 a Liverpool a domicilio con un doblete de Dembelé y aplastó al conjunto inglés 4-0 en el global. Ahora jugará con el ganador de Real Madrid y Bayern Múnich. Jugarán en Alemania y la ida lo ganaron los bávaros por 2-1.

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BATACAZO, ATLÉTICO MADRID ELIMINA A BARCELONA

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Final en Inglaterra, PSG a semifinales

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Otro resultado: PSG anota el segundo y pasa a semifinales con un global de 4-0

Dembelé anota el doblete y el PSG aplasta al Liverpool con un global de 4-0. Tenemos el primer semifinalista antes del final del juego.

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Ultimos minutos, el Barcelona busca el empate con uno menos

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Otros resultados: PSG gana en Inglaterra y liquida la serie

Dembelé puso el 1 a 0 en favor del PSG que le gana al Liverpool en tierras británicas y lo deja afuera con un global de 3-0 cuando queda menos de un cuarto de hora.

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A 15 minutos del final Barcelona no puede con Atlético Madrid

El "Culé" intenta con lo que le queda de resto físico luego de un desgaste importante desde el inicio del partido pero el "Colchonero" se aferra al resultado que lo mete en semifinales.

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Otro resultado: En 60 minutos el Liverpool no puede con PSG y se le acaba el tiempo

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Gol anulado por VAR de Ferrán Torres, respira el Atlético Madrid

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Comenzó el segundo tiempo

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Final del primer tiempo, Atlético 1-2 Barcelona

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Otro resultado: Liverpool y PSG empatan en Inglaterra

Como el PSG se impuso en la ida por 2-0 entonces está clasificandose a semifinales.

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El gol golpeó a Barcelona

Cuando el Atlético Madrid estaba para el cachetazo y goleada en casa, metió una contra qeu terminó en el 1-2, pero fue más que un gol, fue un golpe a Barcelona que ahora mermó en su juego y el local busca igualar el partido y volver a tener dos goles de diferencia en la serie. Partidazo.

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Goooooool de Atlético en la única que tuvo

Se escapó Llorente y en la única que tuvo el local pone el 1-2 de la mano de Lookman. Respira el Atlético Madrid.

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Tuvo el 3º el Barcelona

El Atlético se derrumba y Clément Lenglet, el francés que supo fracasar en Barcelona, es el responsable de todos los errores defensivos de Atlético Madrid. Fue el que cometío el error en los dos goles de Barcelona y ahora la perdió de nuevo y Barcelona casi hace el tercero.

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Gooooooool de Barcelona, catástrofe en Madrid, 2-0 en 23 minutos

Ferrán Torres pone el 2 a 0 y Barcelona ya empató la serie. Se le viene la noche a Simeone.

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Otro resultado: Liverpool no puede con PSG

Sobre 15 minutos de juego empatan en Inglaterra Liverpool y PSG. El conjunto francés ganó 2-0 en París en la ida.

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Barcelona arrincona al Atlético Madrid

Casi 20 minutos de juego y el partido es inesperado. Barcelona tirado completamente al ataque y el equipo de Simeone arrinconado en su arco saliendo como puede sin ideas claras. Barcelona mastica en segundo gol.

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Gooooooool de Barcelona, Yamal

Lo había tenido antes del minuto, ahora lo hizo, a los 4 minutos de juego error defensivo del Atlético y gol de Barcelona.

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Lamine Yamal lo tuvo a los 36 segundos, salvó Musso

Lamine Yamal tuvo el primero antes del minuto de juego. Pateó al arco y lo hizo estirar a Musso que salvó y tiró la pelota al córner. El Atlético se para como mejor le gusta, de contra.

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Comenzó el partido

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Atlético Madrid-Barcelona: Formaciones y TV

El partido entre Atlético Madrid y Barcelona comenzará a las 16hs de nuestro país y se podrá ver por ESPN y Disney + Premium.

Formaciones:

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

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El otro partido del martes

En el otro encuentro por los cuartos de final de Champions League que se jugará en el día de hoy el Liverpool recibe al PSG que ganó la ida en París por 2-0.

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Atlético dio el golpe en la ida

Atlético Madrid dio el batacazo en la ida y le ganó 2-0 al Barcelona en el Camp Nou, siendo este el primer triunfo del Cholo Simeone como DT del "Colchonero" en ese estadio. Ahora El Barza está ante la difícil tarea de ganarle por dos goles al Atlético Madrid en su estadio.

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