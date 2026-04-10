Atlético de Madrid va por una joya del Barça: Mateu Alemany negocia con su agente

El perfil encaja con lo que el Atlético viene buscando para su mediocampo. Se trata de un futbolista con capacidad para desempeñarse tanto como mediocentro posicional como en funciones de pivote, un rol clave dentro de los sistemas que priorizan el equilibrio y la salida limpia desde el fondo.

Según los valores estimados por el portal especializado Transfermarkt, el coste del jugador rondaría actualmente los 30 millones de euros, una cifra que lo coloca dentro de un rango asumible para varios clubes europeos que buscan talento joven con margen de crecimiento.

Otro factor que aparece en el análisis tiene que ver con la competencia interna dentro del FC Barcelona. En el mediocampo azulgrana coinciden actualmente varios futbolistas de perfil similar, como Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López o Marc Casadó, una acumulación de talento que inevitablemente limita las oportunidades para otros jugadores en proceso de consolidación.

En ese escenario, el entorno del futbolista no vería con malos ojos la posibilidad de buscar minutos en otro proyecto competitivo. La prioridad, según distintos análisis del mercado, pasa por encontrar un equipo donde pueda tener continuidad y desarrollar su potencial con mayor protagonismo.

dueños atletico madrid De la mano de Enrique Cerezo y con el respaldo del grupo Apollo, el Atlético de Madrid atraviesa una nueva etapa institucional marcada por una fuerte inversión en el proyecto deportivo.

El impacto del grupo Apollo en el nuevo Atlético

Este tipo de movimientos también se explican por el nuevo escenario que atraviesa el Atlético de Madrid en los despachos. La entrada del grupo Apollo en la estructura del club ha significado una inyección económica millonaria que empieza a reflejarse tanto en la planificación institucional como en el armado del plantel.

Con el respaldo financiero del fondo estadounidense y con Enrique Cerezo al frente de la estructura dirigencial, el Atlético ha comenzado a mostrar una política más ambiciosa en el mercado de fichajes. En los últimos tiempos se sumaron nombres importantes al proyecto deportivo, como Julián Álvarez, Alexander Sørloth, Ademola Lookman o Matteo Ruggeri, futbolistas que elevan el nivel competitivo del equipo.

El próximo movimiento también podría llegar desde Italia. El mediocampista brasileño Ederson, actualmente en el Atalanta, aparece como uno de los objetivos prioritarios para reforzar el centro del campo y todo indica que podría convertirse en la primera incorporación del próximo mercado.

Con ese respaldo económico y una estructura cada vez más profesionalizada, en el Atlético entienden que el próximo verano será clave para seguir fortaleciendo el proyecto. La intención es clara: aprovechar el impulso del grupo Apollo para construir un equipo capaz de competir con mayor regularidad en España y también en Europa.

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