El Atlético de Madrid empieza a mover fichas pensando en el próximo proyecto deportivo. Con una estructura cada vez más profesionalizada en los despachos y con el respaldo del grupo Apollo, el club rojiblanco analiza distintos perfiles para reforzar un mediocampo que podría sufrir cambios en los próximos mercados.
ATAQUE A LA MASIA
Atlético de Madrid va por una joya del Barça: Mateu Alemany negocia con su agente
El director deportivo del Atlético de Madrid se reunió con el agente del mediocampista del FC Barcelona, que gusta mucho para el próximo proyecto rojiblanco.
En ese proceso de planificación aparece un patrón claro: buscar futbolistas jóvenes, con capacidad para ordenar el juego y crecer dentro de un proyecto a largo plazo. No se trata únicamente de nombres consolidados en el mercado internacional, sino también de talentos que empiezan a destacar en las canteras más potentes del fútbol español.
Ese enfoque llevó a los despachos del Metropolitano a mirar hacia La Masia, una de las fábricas de talento más reconocidas de Europa. Allí surgió el nombre que en las últimas horas empezó a circular en los despachos rojiblancos tras una reunión clave entre el entorno del jugador y Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid.
El futbolista en cuestión es Marc Bernal, una de las grandes promesas del FC Barcelona que ahora aparece en el radar del conjunto colchonero.
Un mediocentro con proyección y competencia en el Barça
La información sobre el interés rojiblanco fue revelada por el periodista Sergio Picos, del Diario AS, quien dio cuenta de una reunión entre el agente del futbolista y Alemany, actual director deportivo del Atlético de Madrid. El encuentro habría servido como primer contacto para explorar la situación del jugador de cara al próximo mercado.
El perfil encaja con lo que el Atlético viene buscando para su mediocampo. Se trata de un futbolista con capacidad para desempeñarse tanto como mediocentro posicional como en funciones de pivote, un rol clave dentro de los sistemas que priorizan el equilibrio y la salida limpia desde el fondo.
Según los valores estimados por el portal especializado Transfermarkt, el coste del jugador rondaría actualmente los 30 millones de euros, una cifra que lo coloca dentro de un rango asumible para varios clubes europeos que buscan talento joven con margen de crecimiento.
Otro factor que aparece en el análisis tiene que ver con la competencia interna dentro del FC Barcelona. En el mediocampo azulgrana coinciden actualmente varios futbolistas de perfil similar, como Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López o Marc Casadó, una acumulación de talento que inevitablemente limita las oportunidades para otros jugadores en proceso de consolidación.
En ese escenario, el entorno del futbolista no vería con malos ojos la posibilidad de buscar minutos en otro proyecto competitivo. La prioridad, según distintos análisis del mercado, pasa por encontrar un equipo donde pueda tener continuidad y desarrollar su potencial con mayor protagonismo.
El impacto del grupo Apollo en el nuevo Atlético
Este tipo de movimientos también se explican por el nuevo escenario que atraviesa el Atlético de Madrid en los despachos. La entrada del grupo Apollo en la estructura del club ha significado una inyección económica millonaria que empieza a reflejarse tanto en la planificación institucional como en el armado del plantel.
Con el respaldo financiero del fondo estadounidense y con Enrique Cerezo al frente de la estructura dirigencial, el Atlético ha comenzado a mostrar una política más ambiciosa en el mercado de fichajes. En los últimos tiempos se sumaron nombres importantes al proyecto deportivo, como Julián Álvarez, Alexander Sørloth, Ademola Lookman o Matteo Ruggeri, futbolistas que elevan el nivel competitivo del equipo.
El próximo movimiento también podría llegar desde Italia. El mediocampista brasileño Ederson, actualmente en el Atalanta, aparece como uno de los objetivos prioritarios para reforzar el centro del campo y todo indica que podría convertirse en la primera incorporación del próximo mercado.
Con ese respaldo económico y una estructura cada vez más profesionalizada, en el Atlético entienden que el próximo verano será clave para seguir fortaleciendo el proyecto. La intención es clara: aprovechar el impulso del grupo Apollo para construir un equipo capaz de competir con mayor regularidad en España y también en Europa.
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