Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores: Formaciones, TV y lo que hay que saber

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Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores Autor: @BocaJrsOficial/ NA Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores Autor: @BocaJrsOficial/ NA

Boca busca seguir en racha ante Bareclona SC por la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores.