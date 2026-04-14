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Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores: Formaciones, TV y lo que hay que saber

Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores

Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores

Autor: @BocaJrsOficial/ NA
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Autor: @BocaJrsOficial/ NA

Boca busca seguir en racha ante Bareclona SC por la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores.

14 de abril de 2026 - 18:47
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Si bien igualó ante el Rojo en su último compromiso, el Xeneize acumula una racha positiva de varios partidos sin conocer la derrota. Además, ese encuentro fue disputado con un equipo alternativo, de acuerdo con la planificación del entrenador Claudio Úbeda, quien decidió preservar a los habituales titulares.

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Formaciones de Boca y Barcelona SC

Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Lucas Sosa Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

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Lo que hay que saber

  • Hora: 21.00.
  • TV: Fox Sports.
  • Árbitro: Wilmar Roldán.
  • Estadio: La Bombonera.

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Historial Boca vs Barcelona SC

Boca y Barcelona SC se han enfrentaron 4 veces por Copa Libertadores. 3 triunfos fueron para el Xeneize mientras que hubo una igualdad entre ambos equipos.

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¿Cómo llegan Boca y Barcelona SC?

Boca Juniors lleva 65 días sin perder y lleva hilvanados un total de 11 partidos sin conocer la caída.

Además, los resultados coinciden con un buen rendimiento del Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda. El DT parece haber encontrado el equipo.

Barcelona SC, por su parte, viene de ganarle a Leones del Norte por la Liga de Ecuador y perdió en su debut por Copa Libertadores contra Cruzeiro en condición de local.

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