Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores: Formaciones, TV y lo que hay que saber

Boca Juniors viene de empatar ante Independiente por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y buscará continuar por el buen camino cuando enfrente a Barcelona SC en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
Formaciones de Boca y Barcelona SC
Boca
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona SC
José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Lucas Sosa Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
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