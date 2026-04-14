Estudiantes 2-1 Cusco: el Pincha sudó y trabajó, pero se quedó con el triunfo

Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 . El Pincha se impuso ante su rival en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Facundo Farías y Tiago Palacios marcaron los goles para el local. El argentino Lucas Colitto descontó para el visitante.

Estudiantes aprovechó su oportunidad. El Pincha tenía la chance de escalar hasta la cima del Grupo A, al menos hasta que Flamengo e Independiente Medellín jueguen su partido. Y lo hizo.

Tras un debut que no fue malo pero que requería un triunfo necesario ( había empatado de visitante contra Independiente Medellín por 1 a 1 ), el equipo platense tenía que vencer para no perder terreno.

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Enfrente tuvo al rival más débil de toda la zona, pero que a pesar de sus limitaciones le generó peligro. Cusco FC se plantó de igual a igual en el Estadio UNO.

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Una muestra de ello fue lo rápido que igualó el partido luego de que Estudiantes abriera el marcador. Farías había hecho el primero al minuto 28, y al minuto 32 fue Colitto quien lo empató.

Al minuto 48, Palacios pondría el 2 a 1 final que le daría el triunfo al equipo del Cacique Medina.

Estudiantes fue de mayor a menor. Comenzó dominando ampliamente, aunque sin sufrir algunos contragolpes de Cusco. Aun así, fue claramente superior y la diferencia de jerarquía se desplegó en el campo notoriamente.

Con el correr de los minutos se estancó un poco y dejó al conjunto peruano siempre en partido. Pero se llevó la victoria.

Mirá todos los goles y el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

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Live Blog Post Un Estudiantes ambicioso merodea el arco rival con mucho peligro

Live Blog Post Comienza el partido

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Banderas que obstruyan carteles de señalización.

Banderas con asta.

Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.

Objetos contundentes de cualquier tipo.

Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo. VER +

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Estudiantes -1 punto

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Live Blog Post Cómo ver Estudiantes vs. Cusco por Copa Libertadores El partido se transmite por Fox Sports y por Disney+.

Live Blog Post Árbitro del encuentro José Cabrero es el árbitro del encuentro. En el VAR lo acompaña José Cabrero.