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Estudiantes 2-1 Cusco: el Pincha sudó y trabajó, pero se quedó con el triunfo

Estudiantes vs. Cusco

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FOTO: @EdelpOficial
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En la segunda fecha de Copa Libertadores, Estudiantes se impuso ante Cusco en una victoria trabajosa.

14 de abril de 2026 - 17:34
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Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. El Pincha se impuso ante su rival en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Facundo Farías y Tiago Palacios marcaron los goles para el local. El argentino Lucas Colitto descontó para el visitante.

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Estudiantes aprovechó su oportunidad. El Pincha tenía la chance de escalar hasta la cima del Grupo A, al menos hasta que Flamengo e Independiente Medellín jueguen su partido. Y lo hizo.

Enfrente tuvo al rival más débil de toda la zona, pero que a pesar de sus limitaciones le generó peligro. Cusco FC se plantó de igual a igual en el Estadio UNO.

Una muestra de ello fue lo rápido que igualó el partido luego de que Estudiantes abriera el marcador. Farías había hecho el primero al minuto 28, y al minuto 32 fue Colitto quien lo empató.

Al minuto 48, Palacios pondría el 2 a 1 final que le daría el triunfo al equipo del Cacique Medina.

Estudiantes fue de mayor a menor. Comenzó dominando ampliamente, aunque sin sufrir algunos contragolpes de Cusco. Aun así, fue claramente superior y la diferencia de jerarquía se desplegó en el campo notoriamente.

Con el correr de los minutos se estancó un poco y dejó al conjunto peruano siempre en partido. Pero se llevó la victoria.

Mirá todos los goles y el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

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Final del partido: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco

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¡Reproche de todo el estadio a la pausa de rehidratación! VIDEO: El público de Estudiantes se manifestó en contra de la nueva medida de Conmebol

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El Pincha no lo define y Cusco se mantiene en partido

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TAREJTA ROJA EN CUSCO: Colitto ve la segunda amarilla y se va expulsado

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¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Palacios define de zurda y sorprende al arquero

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Comienza el 2T

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A qué hora juega Boca: el otro partido de Copa Libertadores este martes

Mientras Estudiantes y Cusco igualan 1 a 1, Boca se prepara para recibir a Barcelona SC.

El Xeneize hace de local en La Bombonera frente al conjunto ecuatoriano. Juegan desde las 21 hs. Viví toda la previa y el minuto a minuto acá.

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Final del 1T

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Un Pincha dormido deja venir al rival y corre riesgos

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¡GOL DE CUSCO! VIDEO: Colitto empata rápido a pura gambeta

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¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Farías aprovecha un error defensivo insólito

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Un Estudiantes ambicioso merodea el arco rival con mucho peligro

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Comienza el partido

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Formaciones confirmadas en Estudiantes y Cusco

Estudiantes: Muslera; Meza, G. Pirez, Palacios, Benedetti; Palacios, Piovi, Amondarain, Cetré; Farías, Carrillo

Cusco: Díaz; Bolívar, Ampuero, Fuentes, Ruidías; Carabajal, Valenzuela, Soto; Colitto, Callejo, Herrera

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A qué hora juega Estudiantes vs Cusco

El partido comienza a las 19 hs. de la Argentina.

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A levantar: cómo le fue a Estudiantes en el debut por Copa Libertadores

Esta noche, el Pincha buscará su primer triunfo. La semana pasada, hizo su debut en el certamen ante Independiente Medellín, en Colombia.

Allí ganaba por 1 a 0 con un gol tempranero de Tiago Palacios al minuto 4 de juego, pero los colombianos llegaron a la igualdad al minuto 63 gracias a Francisco Chaverra.

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El pedido de Estudiantes a sus hinchas "para vivir otra noche de Copa a la altura de nuestra historia"

El Pincha sacó un comunicado institucional que le recuerda a los fanáticos de Estudiantes qué elementos no se pueden llevar al estadio, porque podría derivar en sanciones contra el club:

  • Papelitos, rollos de papel o cualquier elemento para arrojar al campo de juego.
  • Banderas que obstruyan carteles de señalización.
  • Banderas con asta.
  • Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.
  • Objetos contundentes de cualquier tipo.
  • Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo.
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Posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Por el momento, la tabla de la zona está así:

  • Flamengo - 3 puntos
  • Estudiantes -1 punto
  • Independiente Medellín - 1 punto
  • Cusco - 0 puntos
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Cómo ver Estudiantes vs. Cusco por Copa Libertadores

El partido se transmite por Fox Sports y por Disney+.

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Árbitro del encuentro

José Cabrero es el árbitro del encuentro. En el VAR lo acompaña José Cabrero.

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Cuál es la formación de Estudiantes vs Cusco

El once inicial del Cacique Madina todavía no está confirmado, pero, dado que guardó los titulares en la fecha pasada del Torneo Apertura, una posible formación sería:

Muslera; Meza, González Pirez, Palacios, Benedetti; Piovi, Amondarain; Palacios, Pérez, Cetré; Carrillo

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