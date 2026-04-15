River comenzó a moverse en el mercado de pases con la intención de sumar nombres interesantes en diferentes sectores del campo. Desde hace tiempo se sabe que el Millonario está en búsqueda de un centrodelantero y en las últimas horas apareció en carpeta un futbolista que está peleando por no irse a la B en España.
UN DESCONOCIDO
Se está por ir a la B en España y River lo trae como refuerzo en junio: "Ya llamó"
River comenzó a moverse en el mercado de pases y ya negocia por un centrodelantero que está luchando por no descender en España.
Durante las últimas semanas el nombre que comenzó a sonar fuerte para sumarse a River en el próximo mercado de pases es Giovanni Simeone, quien se encuentra transitando un gran momento en el Torino de Italia. Lo cierto es que empezaron a surgir dificultades en la repatriación del Cholito y es por eso que la dirigencia del Millonario empezó a analizar otras opciones.
River va por Federico Viñas
River sigue mirando hacia Europa y ahora el nombre que empieza a tomar cada vez más fuerza es Federico Viñas, delantero uruguayo de 27 años que ahora mismo se encuentra en el Real Oviedo de España. La información fue confirmada por Sebastián Srur en Radio Splendid, quien indicó que el Millonario ya inició gestiones para sumar al Charrúa.
“River acelera por Federico Viñas y ya hubo contacto con el Real Oviedo. River ya llamó al club español para pedir condiciones por su 9. Viñas lleva 9 goles en 27 partidos en LaLiga española. Si el Real Oviedo pierde la categoría, River podría meterse de lleno en la negociación”, afirmó Sebastián Srur, por lo que la operación ya está en marcha.
¿Quién es Federico Viñas?
Federico Viñas comenzó su carrera en Juventud de Uruguay y rápidamente terminó recalando en el América de México. Posteriormente pasó por el León y ahora se encuentra cedido en el Real Oviedo hasta el final de temporada. En total ha disputado más de 200 partidos oficiales en su carrera profesional, con un registro aproximado de 60 goles y 15 asistencias entre Uruguay, México y España. También tuvo minutos en la Selección de Uruguay donde disputó 11 partidos y anotó 2 tantos.
Hay que decir que el nombre de Federico Viñas hace tiempo que viene siendo analizado por River y de hecho hubo un momento donde el Millonario avanzó en serio para llevárselo pero una dura lesión de rodilla lo sacó de la ecuación. Ahora el charrúa está totalmente recuperado y en un gran momento en el Real Oviedo, por lo que en Núñez fueron a fondo por él nuevamente. ¿Llegará?
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