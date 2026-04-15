Se está por ir a la B en España y River lo trae como refuerzo en junio: "Ya llamó"

Hay que decir que el nombre de Federico Viñas hace tiempo que viene siendo analizado por River y de hecho hubo un momento donde el Millonario avanzó en serio para llevárselo pero una dura lesión de rodilla lo sacó de la ecuación. Ahora el charrúa está totalmente recuperado y en un gran momento en el Real Oviedo, por lo que en Núñez fueron a fondo por él nuevamente. ¿Llegará?

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