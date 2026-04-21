Racing está viviendo una crisis deportiva bastante pronunciada en y el empate contra Aldosivi el domingo pasado dejó a un Gustavo Costas totalmente abatido. En conferencia de prensa el entrenador llegó a poner en duda su continuidad y finalmente se supo qué es lo que hará el entrenador en los próximos días.
DECISIÓN TOMADA
Gustavo Costas confirmó su futuro y hay impacto en Racing: "Renunciar..."
En medio de la crisis futbolística de Racing, Gustavo Costas se plantó y tomó una decisión respecto a su contunuidad.
Racing ya venía de golpes duros. Las derrotas ante Independiente, River y Botafogo por Copa Sudamericana fueron mazazos para La Academia que realmente no esperaba recibir todos al mismo tiempo. El duelo contra Aldosivi aparecía como la gran oportunidad para poder salir a flote pero todo terminó en empate y lo que más le molestó a Gustavo Costas fue la actitud del equipo.
“Fue uno de los peores partidos desde que estoy acá. Por todo. No se puede jugar un partido así. Vamos a ver cómo seguimos y voy a hablar con ellos. Esto no es problema táctico, es un problema de actitud, y eso me molesta. Estoy muy mal después del partido desastroso que hicimos”, afirmó Gustavo Costas en conferencia de prensa.
A partir de acá comenzaron no solo a surgir las dudas sobre la continuidad de Gustavo Costas sino que también surgió la información de que la dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, ya empezó a tantear nuevos entrenadores pensando en el segundo semestre. Pero ahora se supo cuál es la decisión del actual entrenador de La Academia.
Gustavo Costas se queda en Racing
Ariel Ludueña, periodista que cubre el día a día de Racing, reveló qué hará el DT. “Después del partido del domingo, Gustavo Costas no habló con nadie, no le atendió el teléfono a nadie, estaba muy caliente. Lo que quiso hacer con su conferencia de prensa fue tocarle la fibra íntima a los jugadores y ver cómo reaccionan de acá al viernes y después ver cómo siguen en el mediano plazo”, comentó en primer lugar.
Acto seguido agregó: “Renunciar no va a renunciar Gustavo Costas”, afirmó Ludueña, remarcando que es muy posible que de acá al final del semestre haya jugadores que comiencen a tener menos participación e incluso se produzcan varias salidas en el próximo mercado de pases, buscando una reestructuración del plantel.
Semanas clave para Racing y Gustavo Costas
Así las cosas, la decisión de Gustavo Costas es seguir en Racing, más teniendo en cuenta que recientemente renovó su contrato hasta el 2028. De todas maneras, hay otra vertiente de información que indica que Diego Milito ya empezó a tantear entrenadores ante la posibilidad de que el actual DT no le encuentre la vuelta y decida marcharse una vez que finalice el semestre.
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