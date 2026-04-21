Gustavo Costas confirmó su futuro y hay impacto en Racing: "Renunciar..."

Acto seguido agregó: “Renunciar no va a renunciar Gustavo Costas”, afirmó Ludueña, remarcando que es muy posible que de acá al final del semestre haya jugadores que comiencen a tener menos participación e incluso se produzcan varias salidas en el próximo mercado de pases, buscando una reestructuración del plantel.

Semanas clave para Racing y Gustavo Costas

Así las cosas, la decisión de Gustavo Costas es seguir en Racing, más teniendo en cuenta que recientemente renovó su contrato hasta el 2028. De todas maneras, hay otra vertiente de información que indica que Diego Milito ya empezó a tantear entrenadores ante la posibilidad de que el actual DT no le encuentre la vuelta y decida marcharse una vez que finalice el semestre.

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