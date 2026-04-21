Jugó pésimo contra Boca y confirmaron que SE VA de River: "Vendido"

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River, enfocado en recuperar 10 millones

Cabe recordar que River rompió relaciones con Racing para darle el gusto a Marcelo Gallardo y sumar a Maxi Salas pagando la cláusula de recisión de aproximadamente 10 millones de dólares. El comienzo del atacante con la camiseta de La Banda fue auspicioso pero con el paso de los partidos se fue apagando al punto tal de no ser considerado como titular.

Aún no hay detalles de cuál sería el destino de Maxi Salas, que la única experiencia que tuvo en el exterior fue en el fútbol chileno. Según la versión de Lito, River recibirá una cifra similar a la que pagó por el atacante, por lo que hay que pensar en ligas como Brasil, México o incluso Medio Oriente donde surgen equipos con poder adquisitivo importante para llevárselo.

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