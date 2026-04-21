El Superclásico que terminó con derrota ante Boca dejó secuelas muy importantes en River donde ya se habla de reestructuración del plantel en el próximo mercado de pases. En ese sentido hay nombres que están con un pie y medio afuera de club y hay uno que incluso aseguran ya está vendido y por una buena suma.
PUNTO FINAL
Jugó pésimo contra Boca y confirmaron que SE VA de River: "Vendido"
Chacho Coudet lo mandó a la cancha, no mostró su mejor versión contra Boca y parece que tiene los días contados en River.
River tuvo varios puntos flojos contra Boca y uno de los que quedó apuntado por los hinchas fue Maxi Salas. El ex Racing debió ingresar a los 15 minutos del primer tiempo por la lesión de Sebastián Driussi y si bien demostró mucha intensidad y ganas para afrontar el partido la realidad es que desde lo técnico le costó muchísimo.
Maxi Salas tuvo algunas de las acciones más claras de River para notar y no estuvo fino para definir de cara al arco que defendía Leandro Brey. En lo que más falló fue en los controles de espalda y en ser apoyo desde el centro del ataque, algo que Driussi sabe hacer perfectamente y que le es fundamental al buen funcionamiento del equipo de Chacho Coudet.
Maxi Salas, con los días contados en River
Lo cierto es que parece que a Maxi Salas no le queda mucho tiempo más en River, según la versión que dio Atilio Costa Febre, histórico relator de las campañas del Millonario. Fue en su programa de El Destape Radio que anunció que la dirigencia a cargo de Stéfano Di Carlo ya acordó la venta del atacante a tan solo un año de su llegada.
“Quiero decir que Maxi Salas está vendido ya. River lo transfiere al exterior y seguramente empardará lo que invirtió en su momento. A mí me están diciendo que Salas deja River una vez que se frena el fútbol”, sentenció Costa Febre, lo que lógicamente genera un alto impacto desde lo deportivo y lo económico.
River, enfocado en recuperar 10 millones
Cabe recordar que River rompió relaciones con Racing para darle el gusto a Marcelo Gallardo y sumar a Maxi Salas pagando la cláusula de recisión de aproximadamente 10 millones de dólares. El comienzo del atacante con la camiseta de La Banda fue auspicioso pero con el paso de los partidos se fue apagando al punto tal de no ser considerado como titular.
Aún no hay detalles de cuál sería el destino de Maxi Salas, que la única experiencia que tuvo en el exterior fue en el fútbol chileno. Según la versión de Lito, River recibirá una cifra similar a la que pagó por el atacante, por lo que hay que pensar en ligas como Brasil, México o incluso Medio Oriente donde surgen equipos con poder adquisitivo importante para llevárselo.
Más en GOLAZO24
¿Recibió sobornos? Héctor Paletta, VAR del River-Boca, investigado por movimientos financieros sospechosos
Paredes a Rosario Central con Di María, el anuncio que sacude a Boca: "Está hablado"
Sacudón en Boca por la decisión de Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda: ¿Sigue como DT?
Terremoto en AFA por la denuncia de Pablo Lunati tras la derrota de River: "Es de Boca"