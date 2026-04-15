En un partido de ida y vuelta y de muchas situaciones, Racing terminó cayendo por 3-2 ante Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Ahora La Academia quedó en la tercera posición del Grupo E y está obligado a sumar puntos para avanzar a la siguiente ronda.
Racing 2-3 Botafogo: El Fogao se quedó con el triunfo en la última jugada
En un partido de muchas situaciones, Racing terminó cayendo por 3-2 ante Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.
EN VIVO
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20:57
Fin del partido: Botafogo le ganó 3-2 a Racing
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20:53
GOOOOLLLL DE BOTAFOGO
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20:52
Presiona Racing para encontrar el gol del triunfo sobre el final
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20:24
GOOOOOL DE RACING
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20:14
¡Se salvó Botafogo!
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20:12
¡Se lo perdió Maravilla!
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20:05
Empezó el segundo tiempo
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19:56
Resúmen del primer tiempo
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19:50
Terminó el primer tiempo
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19:47
¡Lo tuvo Racing!
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19:43
GOOOOOL DE BOTAFOGO
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19:30
Creció Botafogo y presiona a Racing para llegar al segundo gol
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GOOOOOL DE BOTAFOGO
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¡Se lo perdió Racing!
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¡Se lo perdió Maravilla!
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Lo tuvo Botafogo
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19:05
GOOOOOLLL DE RACING
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19:01
Empezó el partido
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18:27
Botafogo con formación CONFIRMADA
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18:27
Racing con formación CONFIRMADA
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17:48
Probable formación de Botafogo
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17:47
Probable formación de Racing
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17:45
HORA Y TV: Dónde ver Racing vs Botafogo
Resúmen de la victoria de Botafogo ante Racing
El primer tiempo fue eléctrico, con un Racing que inició de gran forma pero que tuvo a un Botafogo que supo reponerse. Santiago Sosa abrió el marcador a los 4 minutos y parecía una noche ideal para La Academia, pero el Fogao comenzó a presionar y a detectar muchos errores defensivos en el conjunto dirigido por Gustavo Costas.
A los 23 minutos Arthur Cabral anotó el empate para Botafogo y a los 41 minutos llegó el gol de la ventaja para el conjunto brasileño en los pies de Junior Santos. El Fogao se terminó marchando al vestuario con la ventaja a si favor mientras que Racing rápidamente entendió que tenía que mejorar en defensa y ser más punzante en ataque.
En el comienzo del segundo tiempo, Gustavo Costas movió el banco y Racing comenzó a jugar mejor que Botafogo. Maravilla Martínez parecía estar peleado con el arco pero luego de un gran desborde de Ezequiel Cannavo llegó el tan ansiado gol del 9 de La Academia para poner todo igualado 2-2 a los 65 minutos. El local comenzó a buscar incansablemente el gol del triunfo mientras que el Fogao se dispuso a jugar de contra, buscando un nuevo error del equipo de Gustavo Costas.
Cuando todo apuntaba a que Racing podía llegar al gol del triunfo, un descuido hizo que Danilo anote el gol del triunfo para Botafogo en el descuento. Terminó siendo 3-2 a favor del Fogao en un choque que por situaciones y merecimientos fue demasiado castigo para el equipo de Gustavo Costas que se quedó con las manos vacías.
Racing, complicado en la Sudamericana
Racing dejó escapar la chance de subirse a la punta del Grupo E de la Copa Sudamericana y ahora se encuentra en la tercera posición con tres unidades, por detrás de Botafogo y Caracas que suman cuatro puntos cada uno. Los próximos encuentros de La Academia serán más que importantes, recordando que solamente el primero de cada grupo accede a los octavos de final mientras que el segundo va a un repechaje con un tercero que cae de la Copa Libertadores.
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