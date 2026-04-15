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Racing 2-3 Botafogo: El Fogao se quedó con el triunfo en la última jugada

Botafogo venció a Racing por 3-2 en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: BOTAFOGO.&nbsp;

Botafogo venció a Racing por 3-2 en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: BOTAFOGO. 

Botafogo venció a Racing por 3-2 en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: BOTAFOGO.&nbsp;

Botafogo venció a Racing por 3-2 en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. FOTO: BOTAFOGO. 

En un partido de muchas situaciones, Racing terminó cayendo por 3-2 ante Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

15 de abril de 2026 - 17:45
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En un partido de ida y vuelta y de muchas situaciones, Racing terminó cayendo por 3-2 ante Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Ahora La Academia quedó en la tercera posición del Grupo E y está obligado a sumar puntos para avanzar a la siguiente ronda.

Resúmen de la victoria de Botafogo ante Racing

El primer tiempo fue eléctrico, con un Racing que inició de gran forma pero que tuvo a un Botafogo que supo reponerse. Santiago Sosa abrió el marcador a los 4 minutos y parecía una noche ideal para La Academia, pero el Fogao comenzó a presionar y a detectar muchos errores defensivos en el conjunto dirigido por Gustavo Costas.

A los 23 minutos Arthur Cabral anotó el empate para Botafogo y a los 41 minutos llegó el gol de la ventaja para el conjunto brasileño en los pies de Junior Santos. El Fogao se terminó marchando al vestuario con la ventaja a si favor mientras que Racing rápidamente entendió que tenía que mejorar en defensa y ser más punzante en ataque.

En el comienzo del segundo tiempo, Gustavo Costas movió el banco y Racing comenzó a jugar mejor que Botafogo. Maravilla Martínez parecía estar peleado con el arco pero luego de un gran desborde de Ezequiel Cannavo llegó el tan ansiado gol del 9 de La Academia para poner todo igualado 2-2 a los 65 minutos. El local comenzó a buscar incansablemente el gol del triunfo mientras que el Fogao se dispuso a jugar de contra, buscando un nuevo error del equipo de Gustavo Costas.

Cuando todo apuntaba a que Racing podía llegar al gol del triunfo, un descuido hizo que Danilo anote el gol del triunfo para Botafogo en el descuento. Terminó siendo 3-2 a favor del Fogao en un choque que por situaciones y merecimientos fue demasiado castigo para el equipo de Gustavo Costas que se quedó con las manos vacías.

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Racing, complicado en la Sudamericana

Racing dejó escapar la chance de subirse a la punta del Grupo E de la Copa Sudamericana y ahora se encuentra en la tercera posición con tres unidades, por detrás de Botafogo y Caracas que suman cuatro puntos cada uno. Los próximos encuentros de La Academia serán más que importantes, recordando que solamente el primero de cada grupo accede a los octavos de final mientras que el segundo va a un repechaje con un tercero que cae de la Copa Libertadores.

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Minuto a Minuto

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Fin del partido: Botafogo le ganó 3-2 a Racing

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GOOOOLLLL DE BOTAFOGO

Danilo en el último minuto encuentra el triunfo para el Fogao

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Presiona Racing para encontrar el gol del triunfo sobre el final

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GOOOOOL DE RACING

Maravilla Martínez puso la igualdad ante Botafogo

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¡Se salvó Botafogo!

Fernández de larga distancia teventó las manos del arquero Neto

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¡Se lo perdió Maravilla!

Neto salvó a Botafogo

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Empezó el segundo tiempo

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Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo de locos donde Racing arrancó de muy buena manera llevandose puesto a Botafogo. Fue tan bueno lo de La Academia que en apenas 4 minutos ya iba ganando por 1-0 con gol de Santiago Sosa de cabeza. A partir de acá el equipo de Gustavo Costas tuvo situaciones para aumentar el marcador pero la falta de eficacia le terminó jugando una mala pasada.

A medida que fueron pasando los minutos, Botafogo fue tomando confianza y comenzó a dominar el juego siendo incisivo, encontrando demasiados huecos en un Racing que dio muchas concesiones en defensa. Fue así que Arthur Cabral se escapó mano a mano en medio de una serie de rebotes que perjudicaron a La Academia y anotó el 1-1.

Racing, lejos de solucionar sus problemas defensivos, quedó aún más desprotegido en el fondo y el que aprovechó fue Junior Santos, que luego de un pelotazo que tomó a la zaga de La Academia sumamente adelantada pudo escaparse para encarar mano a mano y poner el 2-1 a favor del Fogao. Se vienen los segundos 45 minutos.

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Terminó el primer tiempo

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¡Lo tuvo Racing!

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GOOOOOL DE BOTAFOGO

Junior Santos puso el 2-1 para la visita

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Creció Botafogo y presiona a Racing para llegar al segundo gol

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GOOOOOL DE BOTAFOGO

Arthur Cabral iguala todo para el conjunto brasileño

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¡Se lo perdió Racing!

Lo tuvo Santiago Sosa de cabeza otra vez

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¡Se lo perdió Maravilla!

El 9 de Racing esquivó al arquero y Ferraresi la sacó en la línea

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Lo tuvo Botafogo

Disparo de media distancia que controló Cambeses

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GOOOOOLLL DE RACING

Santiago Sosa de cabeza puso el 1-0

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Empezó el partido

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Botafogo con formación CONFIRMADA

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Racing con formación CONFIRMADA

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Probable formación de Botafogo

Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

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Probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

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HORA Y TV: Dónde ver Racing vs Botafogo

El encuentro comenzará a las 19hs por la pantalla de DGO.

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