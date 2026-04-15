Racing 2-3 Botafogo: El Fogao se quedó con el triunfo en la última jugada

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Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo de locos donde Racing arrancó de muy buena manera llevandose puesto a Botafogo. Fue tan bueno lo de La Academia que en apenas 4 minutos ya iba ganando por 1-0 con gol de Santiago Sosa de cabeza. A partir de acá el equipo de Gustavo Costas tuvo situaciones para aumentar el marcador pero la falta de eficacia le terminó jugando una mala pasada.

A medida que fueron pasando los minutos, Botafogo fue tomando confianza y comenzó a dominar el juego siendo incisivo, encontrando demasiados huecos en un Racing que dio muchas concesiones en defensa. Fue así que Arthur Cabral se escapó mano a mano en medio de una serie de rebotes que perjudicaron a La Academia y anotó el 1-1.

Racing, lejos de solucionar sus problemas defensivos, quedó aún más desprotegido en el fondo y el que aprovechó fue Junior Santos, que luego de un pelotazo que tomó a la zaga de La Academia sumamente adelantada pudo escaparse para encarar mano a mano y poner el 2-1 a favor del Fogao. Se vienen los segundos 45 minutos.