Racing viene de sufrir un golpe durísimo contra Botafogo por la Copa Sudamericana, uno más luego de lo que fueron las derrotas ante Independiente en el Clásico de Avellaneda y el duelo contra River. Ahora se destapó la interna que vive La Academia, protagonizada por Gustavo Costas y Diego Milito.
BOMBA
Se destapó el escándalo en Racing: qué está pasando entre Milito y Gustavo Costas
Luego de las derrotas ante Independiente, River y Botafogo se reveló lo que nadie imaginó en Racing. ¿Que está sucediendo?
Racing no comenzó para nada bien el 2026, sobre todo por los resultados en el Torneo Apertura, y cuando parecía que se empezaba a acomodar con triunfos nuevamente aparecieron los nubarrones de tormenta. El equipo de Gustavo Costas viene de tres derrotas de esas que calan hondo y parece que esto desató una fuerte interna en La Academia.
Según reveló el periodista Hernán Castillo en su programa de Love Stream, hoy en día no hay relación entre Diego Milito y Gustavo Costas, presidente y entrenador de Racing respectivamente. Lógicamente esto genera un quiebre en el proyecto deportivo y todo podría derivar en un volantazo abrupto una vez que se termine el semestre.
Destapan la interna en Racing
“Para hacerla corta, Milito y Costas no se hablan, no hay diálogo entre ellos. Y Milito ya está buscando reemplazo para Costas, está buscando otro entrenador”, indicó Hernán Castillo, una noticia que es una verdadera bomba en Racing teniendo en cuenta lo que significa el DT para la institución luego de dos años más que positivos en cuanto a lo deportivo.
Hay que decir que cuando Diego Milito se presentó a las elecciones de Racing, en su ideal quería otro tipo de entrenador y uno de los que se mencionó fuertemente para llegar era Guillermo Barros Schelotto. La Academia se consagró en la Copa Sudamericana 2024 y finalmente Gustavo Costas se ganó el derecho a seguir al frente del equipo.
Durante el 2025 Racing alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, donde cayó ante Flamengo, y estuvo a punto de consagrarse campeón del Torneo Clausura, donde terminó perdiendo contra Estudiantes. A pesar de las frustraciones había conformidad con el nivel del equipo y es por eso que Costas renovó su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2028, cuando se termina la gestión de Diego Milito.
Más allá de esto, parece que internamente todo se está resquebrajando y ahora mismo Diego Milito piensa seriamente en dar un volantazo en Racing, no solo con una reformulación del plantel profesional sino también con la salida de Gustavo Costas, lo que sería un golpazo para La Academia.
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