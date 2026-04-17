Se destapó el escándalo en Racing: qué está pasando entre Milito y Gustavo Costas

Durante el 2025 Racing alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, donde cayó ante Flamengo, y estuvo a punto de consagrarse campeón del Torneo Clausura, donde terminó perdiendo contra Estudiantes. A pesar de las frustraciones había conformidad con el nivel del equipo y es por eso que Costas renovó su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2028, cuando se termina la gestión de Diego Milito.

Más allá de esto, parece que internamente todo se está resquebrajando y ahora mismo Diego Milito piensa seriamente en dar un volantazo en Racing, no solo con una reformulación del plantel profesional sino también con la salida de Gustavo Costas, lo que sería un golpazo para La Academia.

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