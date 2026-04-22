Lamine Yamal salió lesionado en el partido de Barcelona-Celta de Vigo, por LaLiga. El crack azulgrana encendió todas las alarmas luego de tirarse al suelo y no poder continuar el partido. A menos de dos meses del Mundial 2026, la Selección de España está en vilo por el jugador.
ESPAÑA EN VILO
Lamine Yamal se lesionó en Barcelona-Celta y el Mundial 2026 está en alerta
Lamine Yamal puso en vilo a toda España. La joya de Barcelona metió un gol para su equipo y siquiera lo festejó. Se fue lesionado y con un semblante sombrío.
Sucedió al minuto 40 del primer tiempo. De penal, Lamine Yamal marcó el único gol del partido para darle el triunfo al Barca.
Cómo fue la lesión de Lamine Yamal
El futbolista tomó una carrera corta, frente a frente con el arquero. Apenas se alejó la pelota. Dio unos pasos, no ofreció ninguna referencia con su cuerpo al arquero rival y casi ni se movió.
El español estiró su zurda, dejó el pie cerrado y puso la pelota contra el palo izquierdo del arquero, que casualmente le había adivinado la dirección del disparo. Pero el tiro estuvo muy bien colocado y la pelota fue directo a la ratonera.
Todos los compañeros culés que rodeaban el área salieron a festejar el gol. Todos, menos Lamine Yamal. El joven levantó su brazo en un aviso de incomodidad muscular e inmediatamente después se tiró al piso.
Hansi Flick se paró del banco de suplentes. Debía haber sido un momento de tranquilidad para el Barcelona, que con ese gol se ponía arriba ante Celta de Vigo.
No solo se adelantaba en el marcador sino que se encaminaba a sentenciar una nueva victoria que lo pusiera más cerca del título de la LaLiga y extender su invicto de 10 partidos en el certamen local.
Pero no. Su joven estrella se había lesionado y había pedido el cambio. Su lugar lo ocupó Bardghji.
El consuelo de Flick a Lamine Yamal y una imagen devastadora
Las cámaras mostraron una secuencia preocupante. El propio futbolista conversando con su entrenador, que, en un gesto paternal, decide abrazarlo y consolarlo.
El jugador apoya su cabeza en el hombro de Flick y se marcha. No al banco de suplentes con el resto de sus compañeros: se fue directamente al vestuario.
Las cámaras lo siguieron. Un Lamine Yamal caminando lentamente, con la tristeza sobre sus espaldas.
Qué dicen en España sobre la lesión de Yamal
Alex Delmás, periodista de La Vanguardia y otros medios en España, además de ex futbolista, conversó con DSports Radio.
"Todo parece indicar que es una rotura del isquiotibial. Lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada con el Barcelona. Veremos el Mundial", aseguró.
Delmás no confirmó la lesión concreta pero se animó a teorizar sobre su recuperación en base a su mirada como ex futbolista. "Creo que vamos a estar en un grado 2. Una situación donde se va a perder semanas y el Mundial queda en el limbo. La sensación es que Lamine no va a jugar más esta temporada".
El periodista también se refirió al sprint final del Barcelona en LaLiga. Quedan 6 partidos y el equipo azulgrana disputa el título cabeza a cabeza con Real Madrid, aunque logró sacarle una ventaja y se encamina al trofeo mejor que su perseguidor.
"Por suerte para el Barca, la victoria de hoy le da cierto colchón. Pero evidentemente sin Lamine el equipo es mucho más predecible. Además se le tiene que añadir la ausencia de Raphinha", dijo.
"Ahora mismo el Barca el 80% del ataque pasaba por las botas de Lamine", añadió.
Quiénes son los futbolistas que se pierden el Mundial 2026
Mientras Lamine Yamal es una incógnita, hay algunos otros futbolistas (algunos con etiqueta de Selección Argentina) cuya ausencia en la próxima Copa del Mundo ya son una certeza. Algunos de ellos son:
- Juan Foyth, de Argentina - Rotura del tendón de Aquiles
- Joaquín Panichelli, de Argentina - Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha
- Rodrygo, de Brasil - Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha
- Jack Grealish, de Inglaterra - Fractura en su pie izquierdo
- Serge Gnabry, de Alemania - Rotura del aductor derecho
- Hugo Ekitike, de Francia - Rotura del tendón de Aquiles