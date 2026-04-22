Lamine Yamal se lesionó en Barcelona-Celta y el Mundial 2026 está en alerta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047046735709577468&partner=&hide_thread=false ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Hansi Flick se paró del banco de suplentes. Debía haber sido un momento de tranquilidad para el Barcelona, que con ese gol se ponía arriba ante Celta de Vigo.

No solo se adelantaba en el marcador sino que se encaminaba a sentenciar una nueva victoria que lo pusiera más cerca del título de la LaLiga y extender su invicto de 10 partidos en el certamen local.

Pero no. Su joven estrella se había lesionado y había pedido el cambio. Su lugar lo ocupó Bardghji.

El consuelo de Flick a Lamine Yamal y una imagen devastadora

Las cámaras mostraron una secuencia preocupante. El propio futbolista conversando con su entrenador, que, en un gesto paternal, decide abrazarlo y consolarlo.

El jugador apoya su cabeza en el hombro de Flick y se marcha. No al banco de suplentes con el resto de sus compañeros: se fue directamente al vestuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047047473437290882&partner=&hide_thread=false FUERTE IMAGEN A POCO TIEMPO DEL MUNDIAL: Lamine Yamal se lesionó al ejecutar un penal y se fue directo al vestuario.



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Las cámaras lo siguieron. Un Lamine Yamal caminando lentamente, con la tristeza sobre sus espaldas.

Qué dicen en España sobre la lesión de Yamal

Alex Delmás, periodista de La Vanguardia y otros medios en España, además de ex futbolista, conversó con DSports Radio.

"Todo parece indicar que es una rotura del isquiotibial. Lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada con el Barcelona. Veremos el Mundial", aseguró.

Lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada con el Barcelona Lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada con el Barcelona

Delmás no confirmó la lesión concreta pero se animó a teorizar sobre su recuperación en base a su mirada como ex futbolista. "Creo que vamos a estar en un grado 2. Una situación donde se va a perder semanas y el Mundial queda en el limbo. La sensación es que Lamine no va a jugar más esta temporada".

El periodista también se refirió al sprint final del Barcelona en LaLiga. Quedan 6 partidos y el equipo azulgrana disputa el título cabeza a cabeza con Real Madrid, aunque logró sacarle una ventaja y se encamina al trofeo mejor que su perseguidor.

Hansi-Flick-Barcelona.Urgente24.jpg Hansi Flick, DT del Barcelona Foto NA: REUTERS/MATTHEW CHILDS

"Por suerte para el Barca, la victoria de hoy le da cierto colchón. Pero evidentemente sin Lamine el equipo es mucho más predecible. Además se le tiene que añadir la ausencia de Raphinha", dijo.

"Ahora mismo el Barca el 80% del ataque pasaba por las botas de Lamine", añadió.

Quiénes son los futbolistas que se pierden el Mundial 2026

Mientras Lamine Yamal es una incógnita, hay algunos otros futbolistas (algunos con etiqueta de Selección Argentina) cuya ausencia en la próxima Copa del Mundo ya son una certeza. Algunos de ellos son:

Juan Foyth, de Argentina - Rotura del tendón de Aquiles

Joaquín Panichelli, de Argentina - Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha

Rodrygo, de Brasil - Rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha

Jack Grealish, de Inglaterra - Fractura en su pie izquierdo

Serge Gnabry, de Alemania - Rotura del aductor derecho

Hugo Ekitike, de Francia - Rotura del tendón de Aquiles

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