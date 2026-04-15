UEFA analiza sanción contra Raphinha por sus dichos: el antecedente con Neymar que teme el Barça

Pero sus críticas no terminaron ahí. Según sostuvo, el conjunto rojiblanco cometió varias faltas que no fueron castigadas con tarjetas, una situación que alimentó todavía más su enfado tras el pitido final. A ello se sumaron gestos hacia la afición del Atlético, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En uno de esos momentos, el brasileño insinuó con las manos que “en la próxima se van para casa”, en referencia a una posible revancha deportiva.

El antecedente de Neymar que preocupa al Barcelona

La reacción del brasileño no es un caso aislado dentro del fútbol europeo. La UEFA ya ha sancionado a jugadores por declaraciones públicas contra el arbitraje en competiciones continentales, y uno de los antecedentes más recordados involucra a Neymar.

En 2019, tras la eliminación del Paris Saint-Germain ante el Manchester United en la Champions League, el entonces delantero del club francés publicó un duro mensaje en redes sociales criticando la decisión arbitral que había derivado en un penal decisivo para el equipo inglés. La UEFA consideró que aquellas declaraciones vulneraban su código disciplinario y decidió sancionar al brasileño con tres partidos de suspensión en competiciones europeas.

El caso, sin embargo, no terminó ahí. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revisó posteriormente la sanción y decidió reducir el castigo a dos encuentros, un precedente que hoy vuelve a aparecer en el horizonte del FC Barcelona, que sigue con atención la reacción del organismo europeo tras las palabras de Raphinha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2044171121436586331?s=20&partner=&hide_thread=false Raphinha to Atletico Madrid fans on DAZN cameras: “You’re going home [next round]”.@DAZNFutbol @DAZNFootball pic.twitter.com/eaYRdTnVQT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

¿Cuándo vuelve el brasileño?

Mientras el ente europeo analiza si abre un expediente disciplinario, la situación deportiva del brasileño también está condicionada por su estado físico. Raphinha sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió durante la última fecha fifa, una dolencia que el Barcelona estimó inicialmente en alrededor de cinco semanas de baja.

La lesión fue confirmada a comienzos de abril y obligó al extremo a perderse varios compromisos importantes del calendario, incluidos los duelos de LaLiga ante Atlético de Madrid, Espanyol, Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, además de la eliminatoria de Champions League frente al Atlético. En el club catalán trabajan con cautela y siguen de cerca la evolución del jugador.

Raphinha y Michael Olise en el amistoso entre Francia vs Brasil. Raphinha con la camiseta de Brasil ante Francia, encuentro en el que el extremo sufrió la lesión en el bíceps femoral que lo dejó varias semanas fuera del FC Barcelona. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES VIA AFP

Si se cumple el plazo previsto de recuperación, el brasileño podría regresar en el tramo final de abril o comienzos de mayo, con la mirada puesta especialmente en el Clásico frente al Real Madrid, un partido que podría resultar clave para la definición del campeonato. En ese contexto, cualquier sanción disciplinaria que eventualmente imponga la UEFA no afectaría su recuperación inmediata, pero sí podría condicionarlo de cara a la próxima participación del Barcelona en competiciones europeas.

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