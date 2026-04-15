El nombre de Raphinha volvió a quedar en el centro de la polémica europea. Tras el encuentro ante el Atlético de Madrid, el brasileño explotó con dichos y gestos hacia las gradas. La UEFA, que ya ha penalizado a jugadores en casos similares, analiza ahora una posible sanción.
"ES UN ROBO"
UEFA analiza sanción contra Raphinha por sus dichos: el antecedente con Neymar que teme el Barça
El FC Barcelona sigue de cerca la reacción de la UEFA tras las críticas del brasileño al arbitraje del duelo ante el Atlético en Champions.
El extremo azulgrana, que actualmente se encuentra lesionado, habló tras el partido disputado en el Metropolitano y calificó el encuentro como un “robo”, cuestionando varias decisiones del árbitro francés Clément Turpin. Sus palabras no pasaron desapercibidas y podrían derivar en la apertura de un expediente por parte del organismo que regula las competiciones europeas.
La situación llega además en un momento delicado para el FC Barcelona, que hoy no cuenta con el jugador por lesión. Raphinha sufrió el problema físico durante un compromiso con Brasil ante Francia y todavía le restan algunas semanas de recuperación, mientras el club sigue de cerca su evolución y evalúa si podría llegar al próximo duelo frente al Real Madrid.
Las críticas de Raphinha al arbitraje
El brasileño no ocultó su malestar tras el partido disputado en el Metropolitano y apuntó directamente contra el arbitraje de Clément Turpin. En declaraciones a un medio de su país, Raphinha aseguró que el desarrollo del encuentro estuvo marcado por decisiones que, a su juicio, perjudicaron al Barcelona.
“Ha sido un partido robado, el arbitraje ha tenido muchos problemas. Fueron increíbles las decisiones que tomaron”, afirmó el extremo azulgrana sin pelos en la lengua al analizar lo ocurrido frente al Atlético de Madrid.
Pero sus críticas no terminaron ahí. Según sostuvo, el conjunto rojiblanco cometió varias faltas que no fueron castigadas con tarjetas, una situación que alimentó todavía más su enfado tras el pitido final. A ello se sumaron gestos hacia la afición del Atlético, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En uno de esos momentos, el brasileño insinuó con las manos que “en la próxima se van para casa”, en referencia a una posible revancha deportiva.
El antecedente de Neymar que preocupa al Barcelona
La reacción del brasileño no es un caso aislado dentro del fútbol europeo. La UEFA ya ha sancionado a jugadores por declaraciones públicas contra el arbitraje en competiciones continentales, y uno de los antecedentes más recordados involucra a Neymar.
En 2019, tras la eliminación del Paris Saint-Germain ante el Manchester United en la Champions League, el entonces delantero del club francés publicó un duro mensaje en redes sociales criticando la decisión arbitral que había derivado en un penal decisivo para el equipo inglés. La UEFA consideró que aquellas declaraciones vulneraban su código disciplinario y decidió sancionar al brasileño con tres partidos de suspensión en competiciones europeas.
El caso, sin embargo, no terminó ahí. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revisó posteriormente la sanción y decidió reducir el castigo a dos encuentros, un precedente que hoy vuelve a aparecer en el horizonte del FC Barcelona, que sigue con atención la reacción del organismo europeo tras las palabras de Raphinha.
¿Cuándo vuelve el brasileño?
Mientras el ente europeo analiza si abre un expediente disciplinario, la situación deportiva del brasileño también está condicionada por su estado físico. Raphinha sigue recuperándose de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió durante la última fecha fifa, una dolencia que el Barcelona estimó inicialmente en alrededor de cinco semanas de baja.
La lesión fue confirmada a comienzos de abril y obligó al extremo a perderse varios compromisos importantes del calendario, incluidos los duelos de LaLiga ante Atlético de Madrid, Espanyol, Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, además de la eliminatoria de Champions League frente al Atlético. En el club catalán trabajan con cautela y siguen de cerca la evolución del jugador.
Si se cumple el plazo previsto de recuperación, el brasileño podría regresar en el tramo final de abril o comienzos de mayo, con la mirada puesta especialmente en el Clásico frente al Real Madrid, un partido que podría resultar clave para la definición del campeonato. En ese contexto, cualquier sanción disciplinaria que eventualmente imponga la UEFA no afectaría su recuperación inmediata, pero sí podría condicionarlo de cara a la próxima participación del Barcelona en competiciones europeas.
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