El Real Madrid dijo basta. Tras una información difundida por Cadena SER sobre su estructura directiva, el club salió a desmentirla de forma oficial y dejó a la emisora en una posición incómoda dentro del debate sobre la información deportiva.
DICEN BASTA
El Real Madrid desmiente a Cadena SER y agita el debate sobre la información deportiva
Real Madrid desmintió una información del periodista Antón Meana sobre la posible llegada de un director deportivo y el futuro de José Ángel Sánchez.
No es la primera vez que una versión genera ruido alrededor del conjunto blanco en las últimas semanas. Ayer, por ejemplo, el defensor Raúl Asencio tuvo que salir a aclarar públicamente una frase pronunciada en las inmediaciones de Valdebebas que rápidamente fue interpretada como un posible conflicto con Álvaro Arbeloa dentro del vestuario.
“Hay que preguntarle al míster”, fue la breve respuesta de Asencio cuando fue consultado por una decisión técnica en las inmediaciones de Valdebebas, una frase que rápidamente encendió interpretaciones en redes sociales y programas deportivos. Ante la repercusión, el central formado en La Fábrica salió a aclararlo: “No entiendo las vueltas que le dais a las cosas. El míster es el que manda, pone y quita a los jugadores. Tengo el máximo respeto hacia él y todos mis compañeros”.
Semanas atrás también se había instalado otra polémica alrededor de Kylian Mbappé, vinculada a un supuesto desacuerdo con los médicos del club por el diagnóstico de una lesión en la rodilla y una posterior consulta con especialistas en Francia, una versión que finalmente fue desmentida por el propio delantero del Real Madrid.
En ese clima de versiones cruzadas apareció ahora una nueva controversia. La información señalaba que el Real Madrid estudiaba incorporar un director deportivo dentro de su estructura, una versión que el propio club decidió salir a negar públicamente.
La información que desató la respuesta del club
La polémica actual comenzó después de una información difundida en El Larguero, el programa deportivo de la Cadena SER. Allí, el periodista Antón Meana aseguró que el Real Madrid estaría estudiando introducir cambios en su estructura directiva con la posible incorporación de un director deportivo, una figura que históricamente no ha formado parte del organigrama tradicional del club.
Según esa versión, el movimiento estaría vinculado a un proceso de revisión interna que el club afrontaría una vez finalizada la temporada. En ese escenario, la aparición de un director deportivo implicaría también una redefinición de funciones dentro de la cúpula del Real Madrid, lo que inevitablemente puso el foco sobre José Ángel Sánchez, actual director general y uno de los ejecutivos más influyentes del madridismo desde la llegada de Florentino Pérez a la presidencia en el año 2000.
La hipótesis que circuló en el programa también estaba ligada a un debate deportivo que el propio entorno del club había dejado entrever meses atrás. Tras la salida de figuras históricas como Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric, Marcelo o Sergio Ramos, el Real Madrid encaró un profundo recambio generacional que no terminó de consolidarse con la regularidad esperada.
En ese diagnóstico interno, que incluso fue deslizado en distintos análisis mediáticos durante la temporada, el club admitía que la reconstrucción del equipo no había funcionado exactamente como se había planificado. Futbolistas llamados a liderar la nueva etapa todavía no lograron asumir el peso competitivo que durante años sostuvieron los referentes del ciclo anterior.
Dentro de ese contexto de revisión institucional y deportiva apareció la versión sobre la posible incorporación de un director deportivo. Una posibilidad que, finalmente, el propio Real Madrid decidió salir a negar de manera pública.
El comunicado del Real Madrid que cambia el escenario
La respuesta del club no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial publicado este viernes, el Real Madrid negó de forma categórica la información que circulaba sobre la posible incorporación de un director deportivo dentro de su estructura.
“El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida por el programa El Larguero de la Cadena SER esta pasada noche, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa”, señaló el texto difundido por la entidad.
En el mismo comunicado, el club también aprovechó para respaldar el trabajo que se viene realizando desde su actual estructura deportiva, recordando que ese modelo de gestión ha permitido atravesar una de las etapas más exitosas de la historia del madridismo, con la conquista de numerosos títulos, entre ellos seis Copas de Europa en apenas una década.
Sin embargo, en el fútbol de élite las desmentidas públicas no siempre cierran el debate. Un comunicado puede responder a una necesidad institucional del club, pero eso no significa necesariamente que la cuestión quede resuelta en el plano informativo.
El análisis aparece justamente en ese punto. Cuando se publica una información de este calibre también entra en juego la reputación del periodista que la difunde. Meana, una de las voces habituales de la información del Real Madrid en SER, puso sobre la mesa una versión que inevitablemente expone su propio prestigio profesional. Cuando un periodista de ese nivel decide contar una noticia así, lo hace sabiendo que su credibilidad también está en juego.
Por eso, más allá del comunicado del club, el episodio vuelve a recordar una regla no escrita del periodismo que rodea al Madrid. Gran parte de la información que circula alrededor de la entidad suele moverse en un terreno delicado, donde versiones, desmentidas y silencios forman parte del mismo juego informativo. A veces no resulta sencillo distinguir dónde termina el rumor, dónde empieza la información y qué parte queda en una zona gris.
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