Hablar de más en el Real Madrid puede ser caótico: la frase de Raúl Asencio a Arbeloa

La respuesta fue breve, pero suficiente para desatar interpretaciones. “Hay que preguntarle al míster”, respondió Asencio en referencia a Álvaro Arbeloa, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y alimentó el debate dentro del siempre hipersensible mundo madridista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2042234827017978180?s=20&partner=&hide_thread=false ASENCIO, sobre sus SUPLENCIAS en el MADRID:



"Eso hay que preguntarle a Arbeloa..."



@carlosga_9 pic.twitter.com/B5j7GYbK8t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2026

Asencio sale a aclararlo y pide bajar el ruido

La repercusión de la frase fue inmediata. En cuestión de horas, el video comenzó a circular en redes sociales y volvió a alimentar las versiones sobre una supuesta tensión entre el central y Álvaro Arbeloa dentro del vestuario blanco. Periodistas, portales y cuentas especializadas multiplicaron el episodio y potenciaron los rumores.

Ante el revuelo, el propio Raúl Asencio decidió salir rápidamente a aclarar sus palabras. A través de sus redes sociales, el defensor pidió frenar las interpretaciones y defendió la autoridad del entrenador: “No entiendo las vueltas que le dais a las cosas. El míster es el que manda, pone y quita a los jugadores. Tengo el máximo respeto hacia él y todos mis compañeros”.

Un mensaje que buscó enfriar el episodio y que vuelve a reflejar una dinámica habitual en el entorno del Real Madrid: una frase, amplificada en cuestión de horas, que termina demostrando cómo en el universo blanco todo se magnifica… y a veces más de la cuenta.

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