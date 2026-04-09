Raúl Asencio habló y el madridismo lo potenció. Una frase breve del defensor terminó convirtiéndose en tema de debate y volvió a demostrar cómo, en el entorno del Real Madrid, una declaración puede multiplicarse en cuestión de horas.
A APAGAR EL FUEGO
Hablar de más en el Real Madrid puede ser caótico: la frase de Raúl Asencio a Arbeloa
El defensor habló de su situación en el equipo y un comentario sobre Álvaro Arbeloa terminó encendiendo el debate en el entorno del Real Madrid.
El central pasó en pocas semanas de perfilarse como una de las opciones más firmes en la defensa blanca a quedar completamente fuera del foco. La vuelta de nombres pesados en la zaga y su ausencia en las últimas rotaciones empezaron a abrir una pregunta incómoda en Valdebebas: por qué un futbolista que había dado respuestas cuando el equipo lo necesitó dejó, de golpe, de tener lugar.
En ese clima de sospechas y lecturas cruzadas, una respuesta suya a la salida de la ciudad deportiva terminó de encender el debate. Consultado por su falta de minutos, Asencio apuntó hacia Álvaro Arbeloa con una frase breve, seca y lo suficientemente ambigua como para desatar un nuevo incendio en el siempre hipersensible mundo madridista.
La frase que encendió el debate en Valdebebas
La situación de Raúl Asencio ya venía rodeada de rumores en el entorno del Real Madrid desde hace semanas. Algunos medios señalaron que el defensor habría tenido un cruce interno tras retirarse del partido ante el Elche en marzo por unas molestias musculares, un episodio que habría generado malestar en el vestuario y que terminó coincidiendo con su pérdida de minutos en las rotaciones del equipo.
Aunque el tema parecía haberse enfriado y el central volvió a aparecer en algunas convocatorias, su ausencia en los últimos encuentros volvió a despertar preguntas entre los aficionados. Fue en ese contexto cuando, a la salida de la ciudad deportiva de Valdebebas, varios seguidores le consultaron directamente por qué ya no estaba teniendo protagonismo.
La respuesta fue breve, pero suficiente para desatar interpretaciones. “Hay que preguntarle al míster”, respondió Asencio en referencia a Álvaro Arbeloa, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y alimentó el debate dentro del siempre hipersensible mundo madridista.
Asencio sale a aclararlo y pide bajar el ruido
La repercusión de la frase fue inmediata. En cuestión de horas, el video comenzó a circular en redes sociales y volvió a alimentar las versiones sobre una supuesta tensión entre el central y Álvaro Arbeloa dentro del vestuario blanco. Periodistas, portales y cuentas especializadas multiplicaron el episodio y potenciaron los rumores.
Ante el revuelo, el propio Raúl Asencio decidió salir rápidamente a aclarar sus palabras. A través de sus redes sociales, el defensor pidió frenar las interpretaciones y defendió la autoridad del entrenador: “No entiendo las vueltas que le dais a las cosas. El míster es el que manda, pone y quita a los jugadores. Tengo el máximo respeto hacia él y todos mis compañeros”.
Un mensaje que buscó enfriar el episodio y que vuelve a reflejar una dinámica habitual en el entorno del Real Madrid: una frase, amplificada en cuestión de horas, que termina demostrando cómo en el universo blanco todo se magnifica… y a veces más de la cuenta.
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