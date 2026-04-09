Guerra comercial: Nike negocia con UEFA para ser el balón oficial de la Champions

Bodo Glimt derrotó 3 a 1 al Inter y dio un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League - FOTO (XREDES@Inter)NA Lautaro Martínez conecta el balón durante un ataque del Inter ante Bodø/Glimt, con la pelota oficial de la competición en pleno protagonismo dentro de la jugada. FOTO (XREDES@Inter)NA

Actualmente, el reparto de proveedores está dividido entre varias marcas. Adidas suministra el balón oficial de la Champions League desde 2001, mientras que Kipsta, la marca de fútbol del grupo francés Decathlon, es responsable del balón de la Europa League y la Conference League desde 2024.

Ambos acuerdos, sin embargo, expiran al final de la temporada 2026-27, lo que abrió la puerta a una nueva competencia comercial entre las grandes marcas deportivas. Además de Nike, también mostró interés en el proceso Puma, aunque según fuentes cercanas a la licitación citadas por el medio norteamericano, la marca estadounidense habría quedado en una posición privilegiada tras la primera fase.

El balón que Adidas convirtió en símbolo de la Champions

El posible cambio de proveedor también toca uno de los elementos más reconocibles del marketing del fútbol europeo. Antes del acuerdo firmado en 2001, Nike había sido uno de los proveedores del balón en las competiciones europeas. Sin embargo, con el relanzamiento comercial de la Champions League a comienzos del nuevo siglo, Adidas logró quedarse con el contrato y convirtió su balón en una de las imágenes más icónicas del torneo y, para muchos, también de la propia marca alemana.

Fue entonces cuando nació el diseño con las estrellas, un patrón que con el paso de los años se transformó en un símbolo inseparable de la Champions League y en uno de los activos visuales más potentes del marketing deportivo. La identidad del torneo, acompañada por su reconocible himno y su estética visual, terminó por consolidar a la competición como uno de los espectáculos mejor posicionados en términos de imagen y organización dentro del fútbol mundial.

Ese mismo impulso comercial también alcanzó a otras competiciones europeas. En la temporada 2009-2010, la UEFA relanzó su segundo torneo continental y la antigua Copa de la UEFA pasó a convertirse en la Europa League, con una nueva identidad visual marcada por el color naranja y negro y una estrategia de marca que buscaba reforzar el peso comercial del fútbol europeo. En ese proceso, Adidas también continuó como proveedor del balón oficial del torneo, extendiendo su presencia en las principales competiciones continentales.

Si las negociaciones actuales prosperan, Nike podría recuperar ese espacio más de dos décadas después, en lo que sería uno de los cambios comerciales más significativos en la historia reciente del principal torneo de clubes de Europa. El movimiento también encaja con la estrategia de la marca estadounidense para recuperar terreno en el fútbol internacional, después de haber asegurado recientemente un acuerdo para vestir a la selección de Alemania a partir de 2027, rompiendo otro vínculo histórico que el país mantenía con Adidas.

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