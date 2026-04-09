Nike quiere ganar terreno en el fútbol europeo y va por uno de los símbolos más visibles del torneo más importante del continente. La marca estadounidense negocia con la UEFA convertirse en el proveedor oficial del balón de la Champions League, en una operación que podría terminar con el dominio que Adidas mantiene en la competición desde hace más de dos décadas.
SE VAN LAS TRES TIRAS
Guerra comercial: Nike negocia con UEFA para ser el balón oficial de la Champions
Nike negocia con UEFA el balón oficial de la Champions desde 2027 y podría terminar con los 25 años de dominio que Adidas mantiene desde 2001.
La información, revelada hace minutos por el medio británico The Athletic en un reportaje firmado por el periodista Adam Crafton, detalla que Nike se encuentra en negociaciones exclusivas con la UEFA tras superar la primera fase de la licitación abierta por el organismo europeo para adjudicar el suministro del balón oficial de sus competiciones de clubes.
De concretarse el acuerdo, la empresa de la “swoosh” pasaría a suministrar el balón para la Champions League, la Europa League y la Conference League a partir de la temporada 2027-28, poniendo fin a un vínculo histórico entre Adidas y el máximo torneo continental que se remonta al año 2001.
El contrato que podría cambiar el mapa del balón en Europa
El proceso para adjudicar el nuevo proveedor del balón oficial de las competiciones de clubes de la UEFA comenzó este año, cuando el organismo abrió una licitación para maximizar los ingresos comerciales vinculados a este patrocinio. La gestión del proceso quedó en manos de UC3, la empresa conjunta creada por la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) para administrar los derechos comerciales del fútbol de clubes.
Según explicó la propia organización en un comunicado citado por el medio deportivo del grupo The New York Times, UC3 acordó iniciar un período de negociación exclusiva con Nike para que la compañía estadounidense se convierta en el proveedor del balón en todas las competiciones masculinas de clubes de la UEFA entre 2027 y 2031.
Actualmente, el reparto de proveedores está dividido entre varias marcas. Adidas suministra el balón oficial de la Champions League desde 2001, mientras que Kipsta, la marca de fútbol del grupo francés Decathlon, es responsable del balón de la Europa League y la Conference League desde 2024.
Ambos acuerdos, sin embargo, expiran al final de la temporada 2026-27, lo que abrió la puerta a una nueva competencia comercial entre las grandes marcas deportivas. Además de Nike, también mostró interés en el proceso Puma, aunque según fuentes cercanas a la licitación citadas por el medio norteamericano, la marca estadounidense habría quedado en una posición privilegiada tras la primera fase.
El balón que Adidas convirtió en símbolo de la Champions
El posible cambio de proveedor también toca uno de los elementos más reconocibles del marketing del fútbol europeo. Antes del acuerdo firmado en 2001, Nike había sido uno de los proveedores del balón en las competiciones europeas. Sin embargo, con el relanzamiento comercial de la Champions League a comienzos del nuevo siglo, Adidas logró quedarse con el contrato y convirtió su balón en una de las imágenes más icónicas del torneo y, para muchos, también de la propia marca alemana.
Fue entonces cuando nació el diseño con las estrellas, un patrón que con el paso de los años se transformó en un símbolo inseparable de la Champions League y en uno de los activos visuales más potentes del marketing deportivo. La identidad del torneo, acompañada por su reconocible himno y su estética visual, terminó por consolidar a la competición como uno de los espectáculos mejor posicionados en términos de imagen y organización dentro del fútbol mundial.
Ese mismo impulso comercial también alcanzó a otras competiciones europeas. En la temporada 2009-2010, la UEFA relanzó su segundo torneo continental y la antigua Copa de la UEFA pasó a convertirse en la Europa League, con una nueva identidad visual marcada por el color naranja y negro y una estrategia de marca que buscaba reforzar el peso comercial del fútbol europeo. En ese proceso, Adidas también continuó como proveedor del balón oficial del torneo, extendiendo su presencia en las principales competiciones continentales.
Si las negociaciones actuales prosperan, Nike podría recuperar ese espacio más de dos décadas después, en lo que sería uno de los cambios comerciales más significativos en la historia reciente del principal torneo de clubes de Europa. El movimiento también encaja con la estrategia de la marca estadounidense para recuperar terreno en el fútbol internacional, después de haber asegurado recientemente un acuerdo para vestir a la selección de Alemania a partir de 2027, rompiendo otro vínculo histórico que el país mantenía con Adidas.
---------------
+ EN GOLAZO24:
Independiente aceleró y va con todo por una figura de River
Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana
Stéfano Di Carlo aceleró y cerró al nuevo 9 de River: "Acuerdo"
Un hincha del FC Barcelona quiso ir a St James' Park y terminó a seis horas de Newcastle
AFA suma de sponsor una IA y sella acuerdo con empresa "más importante del mundo"