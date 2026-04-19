La mala noticia de River, además de la derrota ante Boca, es la lesión de Sebastián Driussi. El delantero salió reemplazado apenas comenzó el Superclásico por un dolor en su pierna. Su lugar lo ocupó Maxi Salas, pero el rol que ocupó el ex Racing no fue lo que el equipo necesitaba.
DESPUÉS DE LA DERROTA VS. BOCA
River confirmó el dolor de Driussi: qué le pasó en el Superclásico
River sufrió la salida temprana de Sebastián Driussi en el Superclásico ante Boca. Mientras aguarda estudios, se supo qué molestia tiene el delantero.
Sebastián Driussi fue una baja muy sensible para River. Era un futbolista importante para que el equipo generara volumen de juego. Una pieza fundamental que se complementara con la dosis de creatividad que aportara Kendry Páez.
Un partenaire dentro del esquema, junto a Galván y Colidio. Pero, después de Páez, el más importante en términos colectivos dada su capacidad técnica.
Qué dijo Eduardo Coudet sobre la lesión de Sebastián Driussi
El entrenador Millonario no escondió el impacto real que tuvo la lesión del futbolista. En conferencia de prensa, admitió que la salida del delantero fue una especie de punto de inflexión en el Superclásico.
En conferencia de prensa post derrota 1 a 0 contra Boca, Eduardo Coudet dijo: "Se nos empezó a complicar bastante con la salida de Seba en el inicio del partido".
Efectivamente, la salida del jugador se dio demasiado pronto. Una lesión repentina. Al minuto 18', tuvo que ser reemplazado porque no podía continuar. Su lugar lo ocupó Maxi Salas, que ingresó con mucho compromiso y ganas pero que, en términos colectivos, no le podía dar lo que Driussi al equipo.
River lo sintió. Con Salas ganó potencia y algo de peligro, pero perdió creatividad y asociación en el mediocampo y en zona de tres cuartos. Y gol, claro. Colidio, otro que venía encendido en las redes, no pudo gravitar.
Qué tiene Driussi: el delantero se hará estudios
Sebastián Driussi se hará estudios mañana lunes para saber con exactitud si existe alguna lesión y, en todo caso, cuál es el grado.
Aun así, lo que sí se confirmó luego del Superclásico es que la molestia la tiene en el isquiotibial de la pierna derecha.
El fixture de River: qué le queda al Millonario en el cierre de temporada
El Millonario debe dar vuelta la página. De acá al final de la temporada, que terminará a fines de mayo con el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, le quedan algunos encuentros importantes.
La clasificación a los playoffs en el Torneo Apertura 2026 ya está consumada y puede afrontar los compromisos que le quedan con cierta tranquilidad.
Cuanto más arriba esté en la tabla de posiciones más chances se asegura de jugar en su estadio durante la fase final, pero jugará con la calma de saberse clasificado. Por el Torneo Apertura le queda:
- Vs. Aldosivi - 25 de abril
- Vs. Atlético Tucumán - 02 de mayo
Los focos más importantes estarán puestos en la Copa Sudamericana, donde está obligado a terminar primero de su grupo para clasificar a octavos de final. Le queda:
- Vs. Bragantino - 30 de abril
- Vs. Carabobo - 07 de mayo
- Vs. Bragantino - 20 de mayo
- Vs. Blooming - 27 de mayo
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