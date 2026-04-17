El 23 de diciembre de 1928 Boca y River se enfrentaron en la vieja cancha del “Xeneize”, la de madera, que estaba ubicada en el mismo lugar que hoy está “La Bombonera”. Ese día se produjo la goleada más amplia en la historia de los Superclásicos, la cual se mantiene hasta hoy. El partido tuvo de todo, muchos goles, lesionados que dejaron la cancha, y un “abandono” por parte de uno de los dos equipos.
HISTÓRIA
River-Boca: ¿Cuál fue la mayor goleada en un Superclásico?
Boca y River tienen una rivalidad centenaria y la mayor goleada del Superclásico se dio en el año 1928, en la era amateur.
Boca-River: La goleada más grande en la historia del Superclásico
En la era amateur del fútbol argentino se dio la mayor goleada en la historia del Superclásico. Fue una goleada en la vieja cancha de madera de Boca Juniors y el local le propinó la peor humillación en la historia de este encuentro. El “Xeneize” goleó por 6 a 0 a River que terminó dejando la cancha por falta de jugadores.
El partido arrancó con emociones ya que Domingo Tarasconi puso a los 3 minutos el 1-0 para Boca, y el partido ya pintaba para muchos goles. A los 20 minutos de juego dos jugadores de River dejaron el campo de juego por lesión, Alejandro Gigglio y Jerónimo Uriarte, dejando al “Millonario” con 9 jugadores ya que en esa época no había cambios.
Boca aprovechó la diferencia numérica de futbolístas y amplió la diferencia con goles de Estaban Kuko a los 30 minutos y otro más de Domingo Tarasconi a los 40. De esta forma se fueron al descanso 3-0 en favor de Boca. El segundo tiempo sería peor para River que no terminaría el partido.
En el segundo tiempo todo siguió igual, a los 55 minutos Esteban Kuko anotaba el 4º de Boca y el 2º en su cuenta personal, y más tarde Roberto Cherro cerraba la goleada con un doblete a los 70 y 78 minutos de partido. Faltaban 12 minutos y Boca ya ganaba 6 a 0. El resultado no se movería pero el partido no cumpliría los 90 minutos de juego.
A los 87 minutos River perdía a otro jugador, esta vez Francisco Gondar dejaba la cancha por lesión y al “Millonario” con 8 futbolistas. Debido a esto el capitán del equipo de Núñez le pidió al árbitro, Eduardo Forte, que terminara el partido, algo a lo que el encargado de impartir justicia accedió y finalizó el encuentro a los 87 minutos de juego.
Ese día los equipos formaron con los siguientes jugadores:
Boca: Manuel Merello, Ludovico Bidoglio, Ramón Mutis, Ángel Medici, Manuel Fleitas Solich, Gerardo Moreyras, Donato Penella, Esteban Kuko, Domingo Tarasconi, Roberto Cherro y Marino Evaristo.
River: Jorge Iribarren, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Iribarren, Estaban Malaso, Alejandro Gigglio, Camilo Bonelli, Francisco Gondar, José Peniche, Jerónimo Uriarte, Vicente Locasso y Manuel Debatte.
Esta fue la goleada más grande en la historia del Superclásico y se dio en la era amateur, pero si vamos solamente a la era profesional también fue una goleada de Boca en 2015 al River de Marcelo Gallardo, la más amplia de todas.
La goleada más grande en la era profesional entre Boca y River
Si solo tomamos la era profesional la goleada más grande también fue de Boca a River. Fue un partido de verano donde el 31 de enero de 2015 el Boca de Arruabarrena le ganó 5-0 al River de Marcelo Gallardo, produciéndole una de las manchas más grande al DT de River.
Esa noche en Mar del Plata Boca le ganó a River 5 a 0 con goles de Franco Cristaldo, Sebastián Palacios y Andrés Chávez antes de los 30 minutos del primer tiempo, y de Jonathan Calleri y Rodrigo Bentancur en el complemento. Se fueron expulsados en River Camilo Mayada, Teófilo Gutiérrez y Carlos Sánchez.
De esta forma las mayores goleadas en la historia del Superclásico, en la era amateur y en la era profesional fueron de Boca, marcando una paternidad bien marcada en este caso.
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