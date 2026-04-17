River-Boca: ¿Cuál fue la mayor goleada en un Superclásico?

boca 6-0 river 1928 El equipo que presentó Boca aquel 23 de diciembre de 1928 ante River.

A los 87 minutos River perdía a otro jugador, esta vez Francisco Gondar dejaba la cancha por lesión y al “Millonario” con 8 futbolistas. Debido a esto el capitán del equipo de Núñez le pidió al árbitro, Eduardo Forte, que terminara el partido, algo a lo que el encargado de impartir justicia accedió y finalizó el encuentro a los 87 minutos de juego.

Ese día los equipos formaron con los siguientes jugadores:

Boca: Manuel Merello, Ludovico Bidoglio, Ramón Mutis, Ángel Medici, Manuel Fleitas Solich, Gerardo Moreyras, Donato Penella, Esteban Kuko, Domingo Tarasconi, Roberto Cherro y Marino Evaristo.

River: Jorge Iribarren, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Iribarren, Estaban Malaso, Alejandro Gigglio, Camilo Bonelli, Francisco Gondar, José Peniche, Jerónimo Uriarte, Vicente Locasso y Manuel Debatte.

Esta fue la goleada más grande en la historia del Superclásico y se dio en la era amateur, pero si vamos solamente a la era profesional también fue una goleada de Boca en 2015 al River de Marcelo Gallardo, la más amplia de todas.

boca 5-0 river 2015 Boca también tiene la mayor goleada en la era profesional, fue 5-0 en el año 2015 en Mar del Plata.

La goleada más grande en la era profesional entre Boca y River

Si solo tomamos la era profesional la goleada más grande también fue de Boca a River. Fue un partido de verano donde el 31 de enero de 2015 el Boca de Arruabarrena le ganó 5-0 al River de Marcelo Gallardo, produciéndole una de las manchas más grande al DT de River.

Esa noche en Mar del Plata Boca le ganó a River 5 a 0 con goles de Franco Cristaldo, Sebastián Palacios y Andrés Chávez antes de los 30 minutos del primer tiempo, y de Jonathan Calleri y Rodrigo Bentancur en el complemento. Se fueron expulsados en River Camilo Mayada, Teófilo Gutiérrez y Carlos Sánchez.

De esta forma las mayores goleadas en la historia del Superclásico, en la era amateur y en la era profesional fueron de Boca, marcando una paternidad bien marcada en este caso.

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