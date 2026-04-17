Superclásico: El increíble dato que hace especial a este River-Boca.

Después están los que seguramente verán acción al menos unos minutos. Entre ellos están los refuerzos como Kendry Páez, y Matías Viña, y otro que ya fue al banco de suplentes en el Superclásico pero no jugo y seguramente ingrese es Ian Subiabre.

Dentro del grupo de los que estarán en el Superclásico pero seguro no ingresen aparecen el arquero suplente Ezequiel Centurión, y los juveniles Lautaro Pereyra, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. Veremos de estos 10 jugadores cual es el más influyente.

Los 8+1 que debutarán en Boca

En Boca serán 9 los que estarán en su primer Superclásico, pero uno de ellos tendrá un nuevo debut, ya que estuvo con la camiseta de River presente en varias ocasiones y ahora tendrá el primer River-Boca pero cruzando la vereda, ya hablaremos de él.

Los primeros que debemos destacar es que así como River tendrá un arquero debutante en un Superclásico, Boca tendrá lo mismo, ya que Leandro Brey será titular ante la lesión de Agustín Marchesín. De esta forma se da algo único en un River-Boca, que ambos tengan arquero debutante.

Luego llegan otros 4 jugadores que pueden estar entre los titulares. Los refuerzos Santiago Ascacibar y Ángel Romero, como también Tomás Aranda y Alan Velasco. Esos jugadores es probable que acompañen a Brey entre los 11 titulares, si así es, Boca tendrá medio equipo titular como debutante, un porcentaje alto.

Otros que estarán pero con menos chances de jugar al menos algunos minutos serán Agustín Martegani, Williams Alarcón, y Camilo Rey Domenech.

Adam Bareiro Boca River El doble camiseta, Adam Bareiro ya jugó para River el Superclásico, ahora lo hará para Boca.

El jugador que debuta en el Superclásico con Boca

Hay un jugador que ha estado presente en varios Superclásicos sin anotar un gol, pero lo hizo con la camiseta de River, y ahora no solo lo hará con la de Boca, sino que será titular y por ser delantero es muy probable que le anote a su ex equipo. Su nombre es Adam Bareiro, el paraguayo que se cruzó de vereda y confesó que su paso por River fue un error.

+ de Golazo24

El dardo de Montiel a Boca por el apriete mediático al árbitro del Superclásico

River metió mano: Así está el césped del Monumental tras la queja de Boca

Revuelo en River por la sorpresa que metería Coudet en la formación de River contra Boca