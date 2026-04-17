Este domingo River y Boca se verán las caras en el Monumental para disputar un nuevo Superclásico del fútbol argentino. El partido dará inicio a las 17hs y será televisado por ESPN Premium, TNT Sports, y Disney + Premium. Este será un partido especial para 19 jugadores, ya que será la primera vez que estén en un River-Boca.
SU PRIMERA VEZ
Superclásico: El increíble dato que hace especial a este River-Boca
Este Superclásico tendrá 19 jugadores que estarán (entre titulares y suplentes) por primera vez en un River-Boca, uno de ellos re-debuta.
Superclásico: Los 19 debutantes en el River-Boca
Todos los Superclásicos tienen algo especial, siempre, por una u otra razón son especiales desde antes de que se disputen. En el caso de este será por la gran cantidad de debutantes que tendrá este partido, ya que 19 jugadores serán los que jueguen el primer River-Boca.
De esos 19, de River serán 10, o sea la mayoría, y de Boca 9, con la particularidad que uno de ellos hará un re-debut. Teniendo tanta cantidad de jugadores debutantes es muy probable que alguno termine anotando un gol en el primer Superclásico de sus vidas, y por eso también será especial.
Los 10 que debutan en River
River tendrá a 10 jugadores que estarán en su primer Superclásico, algunos más importantes que otros, ya que irán de titular, otros tendrán grandes chances de entrar y otros, como el caso de los juveniles solo acompañarán en el banco pero difícilmente ingresen.
Arrancamos con los que serán titulares y debutan en el Superclásico. Uno de ellos es en un puesto fundamental, el arquero, Santiago Beltrán será titular y jugará su primer Superclásico. Los otros dos que seguramente estarán en el 11 inicial son Aníbal Moreno y Tomás Ramírez, siendo estos 3 los más importantes de los que debutan.
Después están los que seguramente verán acción al menos unos minutos. Entre ellos están los refuerzos como Kendry Páez, y Matías Viña, y otro que ya fue al banco de suplentes en el Superclásico pero no jugo y seguramente ingrese es Ian Subiabre.
Dentro del grupo de los que estarán en el Superclásico pero seguro no ingresen aparecen el arquero suplente Ezequiel Centurión, y los juveniles Lautaro Pereyra, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. Veremos de estos 10 jugadores cual es el más influyente.
Los 8+1 que debutarán en Boca
En Boca serán 9 los que estarán en su primer Superclásico, pero uno de ellos tendrá un nuevo debut, ya que estuvo con la camiseta de River presente en varias ocasiones y ahora tendrá el primer River-Boca pero cruzando la vereda, ya hablaremos de él.
Los primeros que debemos destacar es que así como River tendrá un arquero debutante en un Superclásico, Boca tendrá lo mismo, ya que Leandro Brey será titular ante la lesión de Agustín Marchesín. De esta forma se da algo único en un River-Boca, que ambos tengan arquero debutante.
Luego llegan otros 4 jugadores que pueden estar entre los titulares. Los refuerzos Santiago Ascacibar y Ángel Romero, como también Tomás Aranda y Alan Velasco. Esos jugadores es probable que acompañen a Brey entre los 11 titulares, si así es, Boca tendrá medio equipo titular como debutante, un porcentaje alto.
Otros que estarán pero con menos chances de jugar al menos algunos minutos serán Agustín Martegani, Williams Alarcón, y Camilo Rey Domenech.
El jugador que debuta en el Superclásico con Boca
Hay un jugador que ha estado presente en varios Superclásicos sin anotar un gol, pero lo hizo con la camiseta de River, y ahora no solo lo hará con la de Boca, sino que será titular y por ser delantero es muy probable que le anote a su ex equipo. Su nombre es Adam Bareiro, el paraguayo que se cruzó de vereda y confesó que su paso por River fue un error.
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