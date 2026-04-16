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Superclásico: el césped del Monumental desata la furia contra River

Es probable que el Superclásico no tenga un césped acorde. En River ya saben que el campo del Estadio Monumental no estará en condiciones.

16 de abril de 2026 - 22:59
Superclásico, edición 2026

Superclásico, edición 2026

FOTO NA

El Superclásico se jugará, probablemente, con un césped deteriorado. El campo de juego del estadio de River Plate, el Mas Monumental, no llegó a recuperarse luego de lo que fueron los recitales de AC/DC y se espera que no esté en condiciones para el partido ante Boca.

Eso prevén desde la dirigencia de River de cara al Superclásico ante Boca. No llegaron a recuperar el césped luego de los recitales de la banda australiana, y en los pasillos de Núñez estiman que seguirán las manchas marrones que denotan un claro daño.

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No jugó bien, careció de fluidez y de ritmo, y como corolario le faltó eficacia en el área. Tan mala fue la presentación que el equipo se fue silbado por todo el Monumental en el entretiempo. En la segunda mitad mejoraría un poco y eso le alcanzaría para marcar un gol, pero la deuda futbolística dijo presente.

El partido ante Carabobo fue, además, un exponente del estado del césped. Durante el cotejo se pudo ver claramente los sectores del pasto que seguían visiblemente afectados.

Los días pasaron y la situación no mejoró como se esperaba. Eso desató una ola de críticas del mundo del fútbol, incluso de los propios hinchas, que reconocieron la falla de planificación.

Por qué está dañado el césped del Monumental

Las primeras imágenes de un césped deteriorado se vieron el 5 de abril. Fue en el encuentro de River ante Belgrano, por el Torneo Apertura 2026.

La explicación es sencilla (y preocupante a la vez). El campo de juego sufrió una exigencia extrema por los recitales de AC/DC. El estrés que genera este tipo de shows dejaron secuelas que, pese a los trabajos acelerados que buscaron realizarse, no lograron revertirse a tiempo.

Desde el club confiaban en que las tareas de resembrado y refuerzo alcanzarían para llegar en condiciones al Superclásico. Sin embargo, los plazos jugaron en contra. El apretado calendario de River tras AC/DC fue letal:

  • Belgrano el 5 de abril
  • Racing el 12 de abril
  • Carabobo el 15 de abril

Y luego vendrá Boca, el 19 de abril. La planificación fue excesivamente a contrarreloj.

Qué dijo Paredes sobre el estado del campo de juego del Monumental

En la previa, el futbolista de Boca fue consultado sobre el césped del recinto de Núñez. Respondió:

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"Me ha tocado muchas veces jugar con la Selección y está siempre muy bien, y es raro que esté de esa manera pero bueno, es parte de esto también. Va a estar el campo para los dos igual así que trataremos de hacer el mejor partido posible".

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