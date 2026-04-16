Superclásico: el césped del Monumental desata la furia contra River

Los días pasaron y la situación no mejoró como se esperaba. Eso desató una ola de críticas del mundo del fútbol, incluso de los propios hinchas, que reconocieron la falla de planificación.

Por qué está dañado el césped del Monumental

Las primeras imágenes de un césped deteriorado se vieron el 5 de abril. Fue en el encuentro de River ante Belgrano, por el Torneo Apertura 2026.

La explicación es sencilla (y preocupante a la vez). El campo de juego sufrió una exigencia extrema por los recitales de AC/DC. El estrés que genera este tipo de shows dejaron secuelas que, pese a los trabajos acelerados que buscaron realizarse, no lograron revertirse a tiempo.

Desde el club confiaban en que las tareas de resembrado y refuerzo alcanzarían para llegar en condiciones al Superclásico. Sin embargo, los plazos jugaron en contra. El apretado calendario de River tras AC/DC fue letal:

Belgrano el 5 de abril

Racing el 12 de abril

Carabobo el 15 de abril

Y luego vendrá Boca, el 19 de abril. La planificación fue excesivamente a contrarreloj.

Qué dijo Paredes sobre el estado del campo de juego del Monumental

En la previa, el futbolista de Boca fue consultado sobre el césped del recinto de Núñez. Respondió:

El palazo de Paredes a River a días del Superclásico en el Monumental Es raro Leandro Paredes fue diplomático: "Va a estar para los dos igual" FOTO NA: (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

"Me ha tocado muchas veces jugar con la Selección y está siempre muy bien, y es raro que esté de esa manera pero bueno, es parte de esto también. Va a estar el campo para los dos igual así que trataremos de hacer el mejor partido posible".

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Paredes, sobre el campo de juego del Monumental.



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A6DXMyd2VG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 16, 2026

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