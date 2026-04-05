Imágenes vergonzosas de un Monumental en pésimas condiciones por show de AC/DC

HFLAyxOWgAEfLHz Fausto Vera, en el partido del Millonario contra Belgrano @RiverPlate

La idea es apurar los trabajos para llegar al próximo partido que River tendrá de local. Será en 10 días, más precisamente el 15 de abril, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, ante Carabobo -el primer cotejo del certamen internacional lo jugará ante Blooming, de visitante-.

Luego de Carabobo vendrá nada menos que Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico. Será el 19 de abril, cuando River reciba de local al Xeneize. Para entonces, se proyecta un Monumental en condiciones óptimas.

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