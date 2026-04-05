River y Belgrano se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Apertura en un estadio Monumental que se presenta en pésimas condiciones. El recinto de Núñez quedó en muy malas condiciones luego de los recitales de la icónica banda AC/DC, y quienes lo sufren ahora son los equipos que están en cancha.
SECUELAS
Imágenes vergonzosas de un Monumental en pésimas condiciones por show de AC/DC
River y Belgrano deben afrontar su partido por el Torneo Apertura con las secuelas de los recitales que brindó AC/DC en el Monumental.
Las imágenes son elocuentes y hablan por sí solas. River y Belgrano, que juegan un partido entretenido y apuro vértigo en el cierre de la jornada futbolera de domingo, deben arreglarse para sortear las dificultades de un césped en muy mal estado.
Las consecuencias de un campo en estas condiciones son claras: puede haber un peor rodaje de la pelota, dificultad en los controles, riesgos innecesarios y errores que en otras situaciones no existirían.
Las cámaras de televisión mostraron el verde césped de un Monumental colmado y las imágenes llamaron la atención de todos. No fue una sorpresa que el campo estuviera en mal estado porque ya se especulaba con que el show de la banda australiana dejaría secuelas.
Cambio de césped en el Monumental para llegar bien a la Copa Sudamericana y el Superclásico
Desde la dirigencia de River liderada por Stéfano Di Carlo decidieron avanzar de igual manera y, dada la situación, proyectaron adelantar las tareas de modificación del césped estacional -cuando se pasa de verano a invierno-. Una etapa en la que se cambia el pasto y que, indefectiblemente, en algún momento debía realizarse.
La idea es apurar los trabajos para llegar al próximo partido que River tendrá de local. Será en 10 días, más precisamente el 15 de abril, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, ante Carabobo -el primer cotejo del certamen internacional lo jugará ante Blooming, de visitante-.
Luego de Carabobo vendrá nada menos que Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico. Será el 19 de abril, cuando River reciba de local al Xeneize. Para entonces, se proyecta un Monumental en condiciones óptimas.