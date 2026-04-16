NO JUEGAN
Dolor en River: Se lesionaron y dos figuras se pierden el Superclásico contra Boca
A tres días del Superclásico se confirmó que River perdió a dos figuras por lesión y no podrán estar contra Boca.
Chacho Coudet planteó un equipo con mayoría de suplentes contra Carabobo con la intención de darle descanso a varios de los que vienen teniendo mucho rodaje, así como también aprovechó para poner a prueba a los que no vienen jugando tanto y ver quién podía meterse en el once inicial de River contra Boca. Finalmente, el DT Millonario terminó con un problema que no esperaba.
Fausto Vera y Juanfer Quintero, que jugaron desde el arranque contra Carabobo, no pudieron terminar el encuentro por problemas físicos y si bien ninguna situación revestía gravedad, la realidad es que rápidamente surgió la información de que era muy difícil que ambos estuvieran a disposición de Coudet en el Superclásico del próximo domingo.
River pierde a Fausto Vera y Juanfer Quintero
Luego de que ambos se realizaran estudios médicos se confirmó lo que tanto se temía. Fausto Vera tiene un esguince del colateral medial grado dos de la pierna derecha y tendrá entre dos y tres semanas de recuperación. Por su parte, Juanfer Quintero sufrió una lesión muscular grado uno del psoas izquierdo, con recuperación de una a dos semanas. Ambos quedaron descartados para enfrentar a Boca.
Ahora Eduardo Coudet debe definir cómo rearma el mediocampo. Las ausencias de Fausto Vera y Juanfer Quintero terminan siendo muy delicadas para River ya que el ex Argentinos Juniors se había asentado claramente como titular, siendo uno de los mejores en la mitad de la cancha, mientras que el colombiano que ahora partía desde el banco de suplentes era una variante importante en ofensiva.
Coudet rearma el mediocampo
Hay dos apellidos que tienen su lugar prácticamente asegurado en el mediocampo y son Aníbal Moreno y Tomás Galván. Para ocupar el lugar que deja libre Fausto Vera los que entran en la discusión son Juan Cruz Meza y Kevin Castaño, mientras que el lugar del cuarto volante se lo están disputando Ian Subiabre, que viene siendo titular pero que no está rindiendo de buena manera, y Kendry Páez que tuvo un gran ingreso contra Carabobo.
A River le quedan tres entrenamientos por delante antes del Superclásico y será allí donde Coudet empiece a definir el once que pondrá frente a Boca, enfocándose sobre todas las cosas en la mitad de la cancha que es donde debe rearmar el rompecabezas.
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