Dolor en River: Se lesionaron y dos figuras se pierden el Superclásico contra Boca

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Coudet rearma el mediocampo

Hay dos apellidos que tienen su lugar prácticamente asegurado en el mediocampo y son Aníbal Moreno y Tomás Galván. Para ocupar el lugar que deja libre Fausto Vera los que entran en la discusión son Juan Cruz Meza y Kevin Castaño, mientras que el lugar del cuarto volante se lo están disputando Ian Subiabre, que viene siendo titular pero que no está rindiendo de buena manera, y Kendry Páez que tuvo un gran ingreso contra Carabobo.

A River le quedan tres entrenamientos por delante antes del Superclásico y será allí donde Coudet empiece a definir el once que pondrá frente a Boca, enfocándose sobre todas las cosas en la mitad de la cancha que es donde debe rearmar el rompecabezas.

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