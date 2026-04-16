Lanús venció a Always Ready este jueves por la Copa Libertadores 2026. Por la fecha 2 de la competencia internacional, el Granate se impuso ante el equipo boliviano en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y recuperó terreno después del paso en falso en el debut.
Lanús 1-0 Always Ready: al Granate le costó pero apareció el héroe del momento
Lanús superó a Always Ready y se recuperó de la derrota del debut. Yoshan Valois volvió a convertir para el Granate.
EN VIVO
-
20:55
Final del partido: Lanús venció 1 a 0 a Always Ready
-
20:46
TARJETA ROJA EN ALWAYS READY: Caicedo se va expulsado por exceso verbal
-
20:25
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Valois aprovechó el rebote del arquero y la empujó
-
20:24
¡Gran jugada del Granate! Valois casi marca tras una buena sucesión de pases, pero Always Ready salvó con lo justo
-
20:14
Pellegrino mueve el banco porque la ecuación no cambia: adentro Marcelino Moreno
-
20:13
El Granate sale con otra energía y genera peligro cerca del arco boliviano
-
20:04
Comienza el 2T
-
19:49
Final del 1T
-
19:33
El equipo boliviano no inquieta, mientras el Granate se acerca pero no concreta
-
19:18
Lanús domina, Always Ready espera
-
19:00
Comienza el partido
-
18:35
Formación confirmada en Lanús
-
18:24
LDU bajó al cuco de Lanús: la ayuda del equipo ecuatoriano al Granate
-
17:56
Cuáles son las bajas de Lanús para esta noche
-
17:45
Cómo ver Lanús - Always Ready
-
17:35
Quién es el árbitro del partido
-
17:30
Formación de Lanús: el equipo que pondría Pellegrino
Lanús superó un un desafío complejo esta noche en tierra Granate. La inesperada derrota en el debut, ante el joven Mirassol de Brasil, lo obligaba a ganar de local para no complicar su clasificación en el Grupo G.
Lo desafiante era que, al ser un compromiso importante, Lanús debió repetir equipo con varios de sus titulares. Y eso significa que los futbolistas jugaban su tercer partido consecutivo en una semana (8 días, para ser más precisos).
En ese periodo, el Granate jugó ante:
- Mirassol: 08/04
- Banfield: 13/04
- Always Ready: 16/04 (hoy).
Un triunfo ante Mirassol podría haber cambiado el panorama y, con la tranquilidad de esa victoria inicial, esta noche frente a Always Ready habría rotado.
Tras ese cotejo llegó el clásico del sur ante Banfield, y el DT Mauricio Pellegrino no especuló: utilizó el once de gala. La apuesta salió bien, ya que el Granate se impuso por 1 a 0 con un gol agónico.
Tres días después llegó Always Ready, que también perdió en su debut ante LDU y buscará ganar el terreno perdido.
Yoshan Valois, el héore repetido de Lanús
Pellegrino no salió con el equipo de siempre pero había varios titulares. El partido se desenvolvió como era esperable: el equipo argentino dominando e imponiendo condiciones, ante un rival que lo esperaba para contragolpear.
Sin embargo, lo de Always Ready fue demasiado flojo y nunca le pudo generar peligro real. Enfrente, Lanús sí que generaba pero le costaba romper el cero.
Tuvo que aparecer Yoshan Valois, el héroe del momento en el sur bonaerense, para darle el triunfo (Valois salió en la tapa por su gol, pero el ingreso de Marcelino Moreno también fue clave).
Así como lo había hecho en el cotejo vs. Banfield, el joven colombiano volvió a convertir de manera agónica para el Granate.
Con este resultado, el equipo de Pellegrino se acomoda en la tabla de posiciones del Grupo G.
Deja tu comentario