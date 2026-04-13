Lanús venció a Banfield por 1-0 en el clásico del sur, en la jornada de lunes de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, el Granate se impuso ante el Granate con un gol del colombiano Yoshan Valois.
Lanús 1-0 Banfield: Un cabezazo definió un atractivo clásico del sur
Lanús se quedó con el clásico ante Banfield. El partido tuvo buen juego y buen ritmo de ambos lados, pero el Granate lo ganó con un gol de Valois.
EN VIVO
-
20:58
Final del partido: Lanús le ganó 1-0 a Banfield
-
20:50
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Valois mete un frentazo directo a la red
-
20:35
¡Marcelino Moreno casi mete un golazo! VIDEO: Jugadón del mediocampista que terminó con remate
-
20:24
El Taladro se amiga con la pelota y disputa el protagonismo con el Granate
-
20:07
Comienza el 2T
-
19:50
Final del 1T
-
19:46
[VAR] GOL ANULADO: Méndez estaba en offside
-
19:42
¡GOL DE BANFIELD! VIDEO: Méndez la pica por arriba y abre el marcador
-
19:24
A pesar de que Lanús impone condiciones, Banfield genera peligro con sus delanteros
-
19:12
Lanús domina con claridad y tiene la pelota
-
19:00
Comienza el partido
-
18:38
Formaciones confirmadas en el Granate y el Taladro
-
18:22
Vélez, Talleres y Defensa: el fixture completo de la fecha 14 en este lunes
-
18:20
"Es un partido más esto, no son clásicos"
-
18:01
El Taladro lidera el historial ante el Granate: así están las cuentas
-
17:48
Cómo ver Lanús-Banfield por TV
-
17:30
Árbitro y VAR del partido
-
17:28
Posibles formaciones de Lanús vs. Banfield
Cuando se moría el partido, el joven Valois, de 21 años, metió un sendo cabezazo que vulneró al arquero Sanguinetti.
El triunfo, así, se quedó para Lanús. Merecido y justificado triunfo para un equipo que dominó con la pelota, fue superior y generó mejor y mayor volumen de juego.
Aun así, si el resultado hubiese sido al revés tampoco habría estado mal. Porque, a pesar de que no dominar, Banfield fue un equipo atrevido y peligroso. Asustó al equipo local y demostró que sus dos delanteros, Perrota y Méndez, pueden provocar muchos dolores de cabeza.
De hecho, el propio Méndez metió un gol para Banfield sobre el final del primer tiempo, que luego sería anulado porque el VAR detectó un offside milimétrico del futbolista uruguayo.
Si bien el equipo de Mauricio Pellegrino estuvo más claro con la pelota -por momentos jugó a sus anchas, con buenos pases y combinaciones entre sus jugadores-, el equipo de Pedro Troglio estuvo fino para aprovechar ciertos desajustes en la defensa y el mediocampo rival.
Los dos tuvieron elencos tuvieron chances claras, pero fue Valois -el colombiano ingresó en el complemento-, quien logró destrabar el cero.
El Granate logró un triunfo importantísimo en medio de un apretado calendario con Copa Libertadores. Venía de disputar su encuentro copero entre semana, en un partido que sorpresivamente terminó perdiendo frente al debutante Mirassol, de Brasil.
No solo eso, sino que el próximo jueves volverá a jugar por Libertadores, esta vez recibiendo al Always Ready, de Bolivia. En el medio, inoportuno, tenía el choque con su eterno rival. El DT apostó por los titulares y la jugada le salió bien.
Del otro lado, el Banfield de Pedro Troglio se hundió más en la tabla. No solo la tabla de la Zona B del Apertura 2026, sino en la Tabla Anual y la de los promedios.
Mirá el resumen completo del partido a continuación.
Deja tu comentario