Lanús 1-0 Banfield: Un cabezazo definió un atractivo clásico del sur

Lanús venció a Banfield por 1-0 en el clásico del sur, en la jornada de lunes de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 . En el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, el Granate se impuso ante el Granate con un gol del colombiano Yoshan Valois.

Cuando se moría el partido, el joven Valois, de 21 años, metió un sendo cabezazo que vulneró al arquero Sanguinetti.

El triunfo, así, se quedó para Lanús. Merecido y justificado triunfo para un equipo que dominó con la pelota, fue superior y generó mejor y mayor volumen de juego.

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Aun así, si el resultado hubiese sido al revés tampoco habría estado mal. Porque, a pesar de que no dominar, Banfield fue un equipo atrevido y peligroso. Asustó al equipo local y demostró que sus dos delanteros, Perrota y Méndez, pueden provocar muchos dolores de cabeza.

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Lanus-Banfield-Torneo-Apertura-2025.Urgente24 El Taladro se hundió en la tabla de posiciones y se complica con el descenso FOTO: @clublanus

De hecho, el propio Méndez metió un gol para Banfield sobre el final del primer tiempo, que luego sería anulado porque el VAR detectó un offside milimétrico del futbolista uruguayo.

Si bien el equipo de Mauricio Pellegrino estuvo más claro con la pelota -por momentos jugó a sus anchas, con buenos pases y combinaciones entre sus jugadores-, el equipo de Pedro Troglio estuvo fino para aprovechar ciertos desajustes en la defensa y el mediocampo rival.

Los dos tuvieron elencos tuvieron chances claras, pero fue Valois -el colombiano ingresó en el complemento-, quien logró destrabar el cero.

El Granate logró un triunfo importantísimo en medio de un apretado calendario con Copa Libertadores. Venía de disputar su encuentro copero entre semana, en un partido que sorpresivamente terminó perdiendo frente al debutante Mirassol, de Brasil.

image El Granate ganó ante Banfield y ya piensa en la Copa Libertadores de esta semana FOTO: @clublanus

No solo eso, sino que el próximo jueves volverá a jugar por Libertadores, esta vez recibiendo al Always Ready, de Bolivia. En el medio, inoportuno, tenía el choque con su eterno rival. El DT apostó por los titulares y la jugada le salió bien.

Del otro lado, el Banfield de Pedro Troglio se hundió más en la tabla. No solo la tabla de la Zona B del Apertura 2026, sino en la Tabla Anual y la de los promedios.

Mirá el resumen completo del partido a continuación.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Lanús le ganó 1-0 a Banfield

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Valois mete un frentazo directo a la red Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043839959333740644&partner=&hide_thread=false ¡GRAN CABEZAZO DE VALOIS PARA UN GOLAZO EN EL 1-0 AGÓNICO DE LANÚS ANTE BANFIELD EN LA FORTALEZA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dh7mujXO0G — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Live Blog Post ¡Marcelino Moreno casi mete un golazo! VIDEO: Jugadón del mediocampista que terminó con remate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043836230584979551&partner=&hide_thread=false LA MÁS CLARA DEL GRANA: Marcelino empezó la jugada a puro lujo y llegó a cerrarla con un remate cruzado, pero se encontró con la respuesta de Sanguinetti para que el clásico entre Lanús y Banfield siga 0-0.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/I2YoT6uQ6D — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 VER +

Live Blog Post El Taladro se amiga con la pelota y disputa el protagonismo con el Granate

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO: Méndez estaba en offside

Live Blog Post ¡GOL DE BANFIELD! VIDEO: Méndez la pica por arriba y abre el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043823154909344025&partner=&hide_thread=false NO VALE EL GOL DE MAURO MÉNDEZ PARA BANFIELD ANTE LANÚS POR OFFSIDE. ¿QUÉ TE PARECE?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zmaE3JaY3B — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Live Blog Post A pesar de que Lanús impone condiciones, Banfield genera peligro con sus delanteros

Live Blog Post Lanús domina con claridad y tiene la pelota

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formaciones confirmadas en el Granate y el Taladro Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Sepúlveda, Salvio; Watson, Carrera Banfield: Sanguinetti; López García, Vittor, Arboleda, Meriano, Abraham; Villegas, Pais, Zalazar; Méndez, Perrotta VER +

Live Blog Post Vélez, Talleres y Defensa: el fixture completo de la fecha 14 en este lunes Además, del clásico del sur, la jornada de lunes de la fecha 14 tiene otros partidos en agenda: Defensa y Justicia vs. Talleres

Sarmiento vs. Gimnasia de La Plata

Vélez vs. Central Córdoba VER +

Live Blog Post "Es un partido más esto, no son clásicos" Los hinchas del Granate se manifiestan en la previa del encuentro mientras llegan al estadio. Con la Copa Libertadores en el medio, para varios la prioridad debe estar en el certamen internacional. "Es un partido más esto, no son clásicos", dijo uno con sarcasmo. Otro añadió, más irónico aun: "Vengo solo porque justo pasaba por acá y tengo el palco". "Hay que darle prioridad a la Copa Libertadores", aportó otro fanático. "Sin dudas, la Libertadores", exclamó otro más. El hincha de Lanús, confiado. VER +

Live Blog Post El Taladro lidera el historial ante el Granate: así están las cuentas 53 victorias para Banfield

41 victorias para Lanús

40 empates

Live Blog Post Cómo ver Lanús-Banfield por TV El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido El árbitro del encuentro es Nicolás Ramírez. En el VAR lo acompaña Facundo Tello.