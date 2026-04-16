Conmebol: Independiente Rivadavia y otros equipos del interior que hicieron historia.

image Central Córdoba derrotó en el Maracaná a Flamengo en la Copa Libertadores 2025.

Belgrano, Central Córdoba e Independiente Rivadavia la guapearon en Brasil

Cordobeses, santiagueños y mendocinos se hicieron grandes en la tierra del “Jogo Bonito”. Consiguiendo grandes resultados ante Inter de Porto Alegre, Flamengo y Fluminense en Copa Libertadores y Sudamericana.

En 2024 Belgrano jugaba la Copa Sudamericana (por primera vez desde que se había reestructurado. Estaba en la zona “C” con Inter de Porto Alegre, Delfín y Real Tomayapo. El Pirata llegó a la última fecha con 9 puntos e Inter con 11. Se enfrentaron en Brasil y Belgrano no solo le ganó 2 a 1 sino que le robó el 1º puesto de la zona.

Central Córdoba e Independiente Rivadavia lograron lo mismo, ganaron en 2025 y 2026 respectivamente en el Maracaná por Copa Libertadores, ambos por 2 a 1 pero los santiagueños a Flamengo (luego fue campeón) y los mendocinos a Fluminense. De esta forma se convirtieron en el 3º y 4º equipo en ganar en el Maracaná por Copa Libertadores. Los otros dos son Independiente y Argentinos Juniors.

image Atlético Tucumán y la noche histórica donde derrotó en Quito a El Nacional jugando con la camiseta de la Selección Argentina.

Patronato de la “B” a ganarle a un campeón, y la épica de Atlético Tucumán con la camiseta de la selección

Patronato y Atlético Tucumán fueron otros dos equipos del interior que lograron grades victorias, pero estos dos equipos tienen algo en común, ambos ganaron a pesar de las adversidades presentadas.

Por la Copa Libertadores 2017 Atlético Tucumán debía viajar a Quito a enfrentar a El Nacional por la fase de grupos. El plantel retrasó su vuelo por un cierre en el aeropuerto y se presentó a jugar con retraso. Los locales aceptaron esperar a que llegaran los jugadores para disputar el encuentro, pero había un problema, la utilería viajaba en otro avión que estaba varado en Argentina.

En un trayecto histórico, el plantel de Atlético Tucumán viajaba por las autopistas de Quito a gran velocidad en su colectivo escoltado por muchísima policía local, mientras la delegación de la selección llevaba las camisetas hasta el estadio al mismo tiempo.

Todos llegaron a tiempo, Atlético Tucumán jugó con las camisetas de la Selección Argentina Sub-20 (estaba disputando el sudamericano y había jugado el día anterior) y logró una histórica victoria por 1 a 0, la cual luego le permitió pasar de fase.

Patronato logró quizás la más grande de las epopeyas, ya que a diferencia del resto lo hizo jugando Copa Libertadores estando en Segunda División, y lo que logró fue único. El conjunto entrerriano cayó en la zona “H” con Atlético Nacional, Melgar y Olimpia.

El conjunto argentino sufrió la diferencia de categoría y llegó con apenas 1 punto en 5 partidos a la última fecha, estaba eliminado y enfrentaba a Atlético Nacional en Colombia que ya estaba en 8vos de final. Además Melgar tenía 3 puntos y los entrerrianos peleaban por el 3º puesto para entrar en Sudamericana.

Patronato dio el golpe y derrotó 1 a 0 a Atlético Nacional logrando algo épico, es hasta la fecha el único equipo en la historia en ganarle estando en Segunda División a un campeón de Copa Libertadores como visitante. Un record que solo él tiene y es muy difícil de igualar. Con esos 3 puntos y la derrota de los peruanos el equipo argentino se clasificó a Copa Sudamericana.

En Copa Sudamericana fue eliminado por Botafogo en 16vos de final, pero logró otro resultado histórico, le empató 1 a 1 en el mismísimo Maracaná, pero la derrota en Paraná por 0-2 lo dejó afuera.

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