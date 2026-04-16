El tema del día futbolísticamente hablando es la victoria de Independiente Rivadavia en el Estadio Maracaná ante Fluminense por 2-1 por la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no fue el único. Talleres, Belgrano, Patronato, Central Córdoba, y Atlético Tucumán lograron grandes resultados jugando de visitante en las competiciones Conmebol.
RESULTADOS ÉPICOS
Conmebol: Independiente Rivadavia y otros equipos del interior que hicieron historia
Independiente Rivadavia hizo historia al ganar en el Maracaná, pero no fue el único, otros equipos del interior realizaron épicas en competencias Conmebol.
Conmebol: Independiente Rivadavia y los equipos del interior con resultados históricos
Son muchos los equipos que han conseguido grandes epopeyas en el fútbol argentino, hablando de los clubes del interior del país y excluyendo a los de Buenos Aires. Todos tiene alguna historia, como la de Colón con el Santos de Pelé, pero decidimos seleccionar las mejores historias de grandes resultados en copas de la Conmebol. Rapásemos un poco de historia.
Talleres golea a Peñarol en el Centenario
La Copa Mercosur 2001 lo tuvo a Talleres de Córdoba como uno de los protagonistas. Aquella copa la jugaban 20 equipos divididos en 5 zonas de 4 cada una. Los 5 primeros de grupo junto a los 3 mejores segundos pasaban a cuartos de final.
Talleres había caído en la zona “D” siendo la Cenicienta del grupo, ya que estaba con 3 campeones de Copa Libertadores, Vélez Sarsfield, San Pablo y Peñarol. A pesar de esto la guapeó y se quedó con la zona siendo el único clasificado a la siguiente fase, mandando a casa a los 3 grandes.
En esa primera fase logró una victoria épica, le ganó en el Estadio Centenario de Montevideo a Peñarol por 3 a 1 con un triplete de Pablo Cubas. Talleres hacía historia en un recinto histórico para el fútbol mundial. Talleres terminó siendo eliminado en cuartos de final por Gremio y el campeón de esa edición fue San Lorenzo.
Belgrano, Central Córdoba e Independiente Rivadavia la guapearon en Brasil
Cordobeses, santiagueños y mendocinos se hicieron grandes en la tierra del “Jogo Bonito”. Consiguiendo grandes resultados ante Inter de Porto Alegre, Flamengo y Fluminense en Copa Libertadores y Sudamericana.
En 2024 Belgrano jugaba la Copa Sudamericana (por primera vez desde que se había reestructurado. Estaba en la zona “C” con Inter de Porto Alegre, Delfín y Real Tomayapo. El Pirata llegó a la última fecha con 9 puntos e Inter con 11. Se enfrentaron en Brasil y Belgrano no solo le ganó 2 a 1 sino que le robó el 1º puesto de la zona.
Central Córdoba e Independiente Rivadavia lograron lo mismo, ganaron en 2025 y 2026 respectivamente en el Maracaná por Copa Libertadores, ambos por 2 a 1 pero los santiagueños a Flamengo (luego fue campeón) y los mendocinos a Fluminense. De esta forma se convirtieron en el 3º y 4º equipo en ganar en el Maracaná por Copa Libertadores. Los otros dos son Independiente y Argentinos Juniors.
Patronato de la “B” a ganarle a un campeón, y la épica de Atlético Tucumán con la camiseta de la selección
Patronato y Atlético Tucumán fueron otros dos equipos del interior que lograron grades victorias, pero estos dos equipos tienen algo en común, ambos ganaron a pesar de las adversidades presentadas.
Por la Copa Libertadores 2017 Atlético Tucumán debía viajar a Quito a enfrentar a El Nacional por la fase de grupos. El plantel retrasó su vuelo por un cierre en el aeropuerto y se presentó a jugar con retraso. Los locales aceptaron esperar a que llegaran los jugadores para disputar el encuentro, pero había un problema, la utilería viajaba en otro avión que estaba varado en Argentina.
En un trayecto histórico, el plantel de Atlético Tucumán viajaba por las autopistas de Quito a gran velocidad en su colectivo escoltado por muchísima policía local, mientras la delegación de la selección llevaba las camisetas hasta el estadio al mismo tiempo.
Todos llegaron a tiempo, Atlético Tucumán jugó con las camisetas de la Selección Argentina Sub-20 (estaba disputando el sudamericano y había jugado el día anterior) y logró una histórica victoria por 1 a 0, la cual luego le permitió pasar de fase.
Patronato logró quizás la más grande de las epopeyas, ya que a diferencia del resto lo hizo jugando Copa Libertadores estando en Segunda División, y lo que logró fue único. El conjunto entrerriano cayó en la zona “H” con Atlético Nacional, Melgar y Olimpia.
El conjunto argentino sufrió la diferencia de categoría y llegó con apenas 1 punto en 5 partidos a la última fecha, estaba eliminado y enfrentaba a Atlético Nacional en Colombia que ya estaba en 8vos de final. Además Melgar tenía 3 puntos y los entrerrianos peleaban por el 3º puesto para entrar en Sudamericana.
Patronato dio el golpe y derrotó 1 a 0 a Atlético Nacional logrando algo épico, es hasta la fecha el único equipo en la historia en ganarle estando en Segunda División a un campeón de Copa Libertadores como visitante. Un record que solo él tiene y es muy difícil de igualar. Con esos 3 puntos y la derrota de los peruanos el equipo argentino se clasificó a Copa Sudamericana.
En Copa Sudamericana fue eliminado por Botafogo en 16vos de final, pero logró otro resultado histórico, le empató 1 a 1 en el mismísimo Maracaná, pero la derrota en Paraná por 0-2 lo dejó afuera.
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