Decidido: Scaloni eligió entre la Selección Argentina y Real Madrid

“Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único, sin dudas. Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo”, afirmó Scaloni en conferencia de prensa, aunque detalló que ahora solo lo mantiene enfocado el próximo Mundial.

Por el momento la cabeza de Scaloni está puesta solamente en el próximo Mundial y una vez concluido, la balanza a día de hoy se inclina para una renovación de contrato hasta el 2030 con la Selección Argentina, por lo que parece que Real Madrid deberá buscar por otro lado.

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