En las últimas horas el mundo del fútbol se sorprendió con la noticia que Lionel Scaloni está dentro de una lista de candidatos para convertirse en nuevo entrenador del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Más allá de esto, el técnico de la Selección Argentina ya parece tener bien claro cuál será su futuro.
¿SE VA?
Decidido: Scaloni eligió entre la Selección Argentina y Real Madrid
En las útlimas horas Lionel Scaloni apareció en el radar del Real Madrid y el DT eligió: ¿Se va o se queda en la Selección Argentina?
Es prácticamente un hecho que el Real Madrid terminará esta temporada sin títulos ya que quedó eliminado de la Champions League contra Bayern Múnich, también se había quedado afuera de la Copa del Rey de manera prematura y se encuentra muy lejos de Barcelona en La Liga Española. Es por eso que Florentino Pérez ya piensa en el rearmado del proyecto.
Scaloni en el radar de Real Madrid
Real Madrid no le dará la chance de continuar a Álvaro Arbeloa y dentro del a búsqueda de un nuevo entrenador apareció como apuntado Lionel Scaloni. “Klopp, Pochettino, Deschamps, Scaloni o incluso Mourinho son nombres que se han repetido en Valdebebas en las últimas semanas”, señaló El Mundo, indicando además de que el Merengue busca un DT “de peso, de fama mayúscula y que haya tenido éxito internacional, capaz de gestionar los egos de un vestuario agrietado desde hace demasiado tiempo.
Lógicamente las alarmas se encendieron en la AFA ya que el contrato actual de Lionel Scaloni se termina en el mes de diciembre y por el momento no hubo acuerdo para la extensión del contrato. Sin embargo, parece que Claudio Tapia y compañía no tendrán que preocuparse ya que el Gringo tiene una decisión tomada más allá de factores contractuales a pulir.
Scaloni prioriza a la Selección Argentina
Todo indica que Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la Selección Argentina pensando en el nuevo ciclo mundialista con la Copa del Mundo 2030 en el horizonte. De hecho el propio entrenador se mostró sumamente satisfecho por el lugar que ocupa y remarcó que no tiene intenciones de marcharse a otro sitio al menos por ahora.
“Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único, sin dudas. Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo”, afirmó Scaloni en conferencia de prensa, aunque detalló que ahora solo lo mantiene enfocado el próximo Mundial.
Por el momento la cabeza de Scaloni está puesta solamente en el próximo Mundial y una vez concluido, la balanza a día de hoy se inclina para una renovación de contrato hasta el 2030 con la Selección Argentina, por lo que parece que Real Madrid deberá buscar por otro lado.
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