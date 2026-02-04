Mientras en Argentina se habla del utópico plan de Newell´s para traer a Lionel Messi para el 2027 (el cual involucra hasta al gobierno santafesino) Conmebol está por dar un golpe en la mesa y anunciar una decisión que haría que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores 2027, algo que arruinaría los planes de Newell´s.
BOMBAZO
La histórica decisión de Conmebol que arruinaría el plan Newell´s-Lionel Messi 2027
En México saltó el rumor de un plan de Conmebol para el 2027 que involucra a Lionel Messi, algo que arruinaría el plan de Newell´s.
¿Lionel Messi e Inter Miami a la Copa Libertadores 2027?
Es sabido que Lionel Messi está al borde del retiro y eso ha generado una especie de negocio alrededor del jugador que antes no tenía. Si bien se sabe desde hace años que todo lo que toca el argentino lo hace dinero, el hecho que eso se esté por terminar debido a su retiro hace que todos quieran exprimirle una última gota de dinero.
Desde que Lionel Messi dejó Barcelona, algo que siempre se creyó imposible, todos han estado pendientes de los negocios que se puedan hacer con la imagen del jugador. Es por eso que su partida a Estados Unidos le cerró por todos lados a un fútbol emergente como el de la MLS, además por disputarse el Mundial 2026 en tierras norteamericanas.
Ahora, además del plan Newell´s-Messi 2027, surgió otro más tentador y que sepultaría todas las chances de la “Lepra” de contar con el astro argentino. Resulta que Conmebol tiene su propio plan 2027, y sería lapidario para los rosarinos.
Conmebol tiene pensado hacer una invitación histórica a 2 equipos de la Liga MX (liga mexicana) y 2 de la MLS (liga yanqui) a la Copa Libertadores 2027. Pero el tema es que un equipo de Estados Unidos iría por mérito deportivo y el otro por invitación directa, ahí entraría en los planes el Inter de Miami de Lionel Messi, que sería el equipo elegido para invitar por el lado de EEUU. Con los dos mexicanos sucedería lo mismo, por ende, del total de 4 plazas para estas dos ligas, 2 serían por mérito deportivo y 2 por invitación directa, en México el invitado sería el América.
Parece que Conmebol arruinará el plan de toda la provincia de Santa Fe que sueña que Lionel Messi juegue un semestre en Newell´s y hasta algunos ya hablaban de un clásico con Di María. Pero más allá de eso todo supone que estos últimos años de Lionel Messi como futbolista los negocios multimillonarios lo rondarán desde todos los rincones del planeta.
+ de Golazo24
River se decidió y se confirmó el futuro de Sebastián Villa
Racing: La fuerte filtración sobre Facundo Cambeses que sacude a la Academia
Estupor en Boca por lo último que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos