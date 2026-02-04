La histórica decisión de Conmebol que arruinaría el plan Newell´s-Lionel Messi 2027

Lionel Messi.jpg Lionel Messi podría jugar la Copa Libertadores 2027 con Inter de Miami.

Conmebol tiene pensado hacer una invitación histórica a 2 equipos de la Liga MX (liga mexicana) y 2 de la MLS (liga yanqui) a la Copa Libertadores 2027. Pero el tema es que un equipo de Estados Unidos iría por mérito deportivo y el otro por invitación directa, ahí entraría en los planes el Inter de Miami de Lionel Messi, que sería el equipo elegido para invitar por el lado de EEUU. Con los dos mexicanos sucedería lo mismo, por ende, del total de 4 plazas para estas dos ligas, 2 serían por mérito deportivo y 2 por invitación directa, en México el invitado sería el América.