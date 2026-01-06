Lionel Messi sorprende con sus confesiones sobre Antonela Roccuzzo

Messi continuó contando cómo se contactaba con Antonela, e hizo que muchos recordaran la tecnología de aquel entonces.

"Cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos".

El primer beso de Messi y Antonela y lo más difícil

También habló del primer beso. "Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien".

Y siguió: "‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.

En cuanto a lo más difícil, Messi contó que fue cuando Antonela se fue con él para Barcelona aún estando muy joven.

"Lo difícil fue al principio cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo, era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas y la familia también, los padres, su entorno. Por ahí era una locura que se venga a Barcelona conmigo. Creo que eso lo fue más difícil".

Y completó: "Lo que viene después es con familia, con hijos, son decisiones familiares que son difíciles, pero va todo junto”.

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

La regla de Antonela a Messi, el orden y su lado más romántico

Sobre la convivencia, Messi dijo: “Vivimos con la pelota, todo el día”. No obstante, también reveló la única condición de Antonela: no jugar mucho adentro de la casa. “Mucho quilombo no podemos hacer”, dijo entre risas.

Otro dato llamativo es su obsesión con el orden, tanto así, que hizo que Antonela cambiara. “Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”.

Messi también reveló su lado más romántico. “Soy muy detallista. Nosotros nos vamos y no nos volvemos a ver hasta la tarde. Soy de dejar algún regalito. Me cuesta demostrar, expresarlo", dijo.

Y siguió: "Pero sí, la verdad que por las personas que quiero, me gusta más que estén bien”.

----------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios

Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos