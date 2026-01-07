Stock reveló que 6 de cada 10 personas desconfían de la publicidad por el uso de la IA

La plataforma de contenidos audiovisuales Stock presentó este último martes 06/01 su informe anual de Tendencias de Marketing 2026, que analiza las principales tendencias visuales y culturales que marcarán la forma en que las empresas crearán, comunicarán y competirán el próximo año.
Stock presentó su Informe de Tendencias de Marketing 2026 que marcarán la forma en que las empresas crearán, comunicarán y competirán el próximo año.
El informe destaca tres grandes ejes para 2026: el riesgo de la uniformidad visual en un entorno saturado de contenido, el valor de lo inesperado y lo imperfecto como señal de autenticidad, y la comodidad como nueva aspiración, reflejada en imágenes que priorizan el bienestar, el equilibrio y los vínculos reales.
La desconfianza por el uso de la IA
En un contexto donde las herramientas de inteligencia artificial generativa aceleran la producción de contenido visual, las marcas de todos los tamaños enfrentan una presión creciente por diferenciarse. Esto vuelve a la estrategia visual más relevante que nunca. De acuerdo con la investigación VisualGPS de iStock, seis de cada diez personas afirman desconfiar de la publicidad que ven, principalmente porque consideran que fue generada con IA, manipulada o que carece de autenticidad.
Para las empresas, esta brecha de confianza representa tanto un desafío como una oportunidad: las audiencias consumen más contenido que nunca, pero también exigen mayor credibilidad, originalidad y cercanía de las marcas con las que interactúan.
La palabra de la Dra. Rebecca Swift, vicepresidenta senior de Creatividad de iStock
“Las empresas hoy se mueven en un escenario donde el volumen de contenido crece a un ritmo acelerado, pero la confianza de las audiencias va en sentido contrario”, explicó la Dra. Rebecca Swift, vicepresidenta senior de Creatividad de iStock. “Los consumidores ya no miran las imágenes de manera superficial: las analizan. Buscan un toque humano, un punto de vista genuino, algo que se sienta verdadero. Estas tendencias emergentes muestran hacia dónde evolucionan las expectativas del público y ayudan a las empresas a crear imágenes que resulten personales, inesperadas y auténticamente cercanas. Cuando las empresas entienden estos cambios, pueden destacarse en medio del ruido digital y construir vínculos más sólidos y significativos con sus clientes”.
Las principales tendencias de marketing de iStock para las empresas en 2026
El riesgo de la “uniformidad” visual
A medida que las herramientas de IA generativa se incorporan al marketing cotidiano, desde presentaciones y correos electrónicos hasta sitios web, propuestas comerciales y redes sociales, las marcas producen más contenido visual que nunca. Los datos de VisualGPS muestran que el 44% de las personas utiliza la IA generativa con mayor frecuencia que hace un año, principalmente porque permite crear contenido rápido y prolijo.
La contracara es que gran parte de ese contenido termina viéndose igual. En un océano de imágenes similares, diferenciarse requiere una decisión consciente. Las pruebas de imágenes de VisualGPS revelaron que el 83% de los encuestados a nivel global afirma que las imágenes de mayor calidad tienen más probabilidades de destacarse, lo que refuerza la importancia de la claridad, el realismo y el cuidado artesanal, independientemente de si el contenido fue generado con IA o no.
Para las empresas, la oportunidad está en encontrar el equilibrio: usar la IA de manera inteligente, sin perder autenticidad. Las herramientas generativas pueden ayudar a personalizar tonos, colores y composiciones, mientras que las imágenes reales aportan credibilidad, especialmente si se considera que el 64% de los consumidores prefiere ver imágenes “reales” en la publicidad.
Diseñar para lo inesperado
La espontaneidad es clave en las compras presenciales, los descubrimientos casuales y esa sensación de encontrarse con algo nuevo. Según VisualGPS, señales como piel excesivamente lisa, composiciones demasiado simétricas o iluminaciones con un aspecto casi clínico son algunos de los indicios visuales más claros que hacen pensar que una imagen fue generada con IA. Y cuando una imagen se percibe como artificial, la confianza se pierde rápidamente.
La precisión algorítmica está generando un renovado interés por los materiales, las texturas y el arte más ingenuo o imperfecto: todo aquello que se vea y se sienta inequívocamente humano. Para las empresas, esto implica apostar por la simpleza, mostrar el proceso en lugar del resultado perfecto y priorizar la honestidad por sobre el retoque excesivo. En un mundo dominado por lo pulido y lo artificial, los llamados “accidentes felices” funcionan como señales de autenticidad, y eso es exactamente lo que las audiencias están buscando.
La comodidad como nueva aspiración
La investigación de VisualGPS señala que hoy las principales preocupaciones de las personas incluyen la paz mundial, la inflación y el aumento del costo de vida, temas especialmente sensibles en el contexto local. Frente a la presión económica, la incertidumbre laboral y las crisis globales persistentes, los datos muestran que en los próximos años las personas desean enfocarse en su salud física, su estabilidad financiera y su bienestar mental.
Este deseo colectivo impulsa un cambio cultural más amplio hacia la pausa, el equilibrio y la regeneración. En este escenario, la comodidad se transforma en un valor aspiracional: comodidad al viajar, al trabajar y al compartir tiempo con quienes importan. Visualmente, esto se traduce en imágenes que reflejan descanso, recuperación y vínculos reales, con escenas de encuentros pequeños, momentos cotidianos y relaciones que se construyen con el tiempo. Las imágenes que comunican crecimiento, equilibrio y renovación se alinean con ese futuro más consciente y reparador que las audiencias esperan ver.
IStock: Narrativas que mueven y conmueven
La plataforma ¡Stock es una de las principales expertas visuales del mundo: capturan, crean y conservan contenido para elevar las comunicaciones visuales en todos los ámbitos. Al identificar los cambios culturales, liderar las tendencias e impulsar la economía creativa, esta plataforma alimenta la narrativa visual en todo el planeta.
Como fotoperiodistas, videógrafos, creadores, directores de arte, investigadores creativos, científicos de datos y profesionales de la atención al cliente, la misión de ¡Stock es ayudar a contar historias que impulsen la marca y emocionen a los clientes, lectores y espectadores para crear con ellos una conexión duradera. Esta plataforma contiene todo tipo de imágenes —desde contenidos que se remontan al inicio de la fotografía a vídeos en 8K— y la foto, clip o ilustración que se necesita para inspirar movilizar a la audiencia y llevar más lejos el pequeño negocio o empresa global.
Sea cual sea el objetivo, comercial o filantrópico, la generación de ingresos o provocar cambios sociales, comunicar de manera disruptiva o de forma clara y directa, el contenido visual de la plataforma ¡Stock ofrece un impacto a uno mismo y los clientes puedan sentirse a primera vista. Tres marcas, unidas por una misión: mover y conmover al mundo. Juntas, Getty Images, iStock y Unsplash están claramente posicionadas para alentar y permitir la creatividad y las comunicaciones en todo el espectro de la creciente comunidad creativa del mundo.
