Stock reveló que 6 de cada 10 personas desconfían de la publicidad por el uso de la IA

Las principales tendencias de marketing de iStock para las empresas en 2026

El riesgo de la “uniformidad” visual

A medida que las herramientas de IA generativa se incorporan al marketing cotidiano, desde presentaciones y correos electrónicos hasta sitios web, propuestas comerciales y redes sociales, las marcas producen más contenido visual que nunca. Los datos de VisualGPS muestran que el 44% de las personas utiliza la IA generativa con mayor frecuencia que hace un año, principalmente porque permite crear contenido rápido y prolijo.

TENDENCIASVISUALESDE!STOCK6DECADA10PERSONASDESCOMFIANDELAPUBLICIDADPORELUSODELAIAFOTO3 Stock presentó su Informe de Tendencias de Marketing 2026 que marcarán la forma en que las empresas crearán, comunicarán y competirán el próximo año. (Foto: Gentileza: ¡Stock)

La contracara es que gran parte de ese contenido termina viéndose igual. En un océano de imágenes similares, diferenciarse requiere una decisión consciente. Las pruebas de imágenes de VisualGPS revelaron que el 83% de los encuestados a nivel global afirma que las imágenes de mayor calidad tienen más probabilidades de destacarse, lo que refuerza la importancia de la claridad, el realismo y el cuidado artesanal, independientemente de si el contenido fue generado con IA o no.

Para las empresas, la oportunidad está en encontrar el equilibrio: usar la IA de manera inteligente, sin perder autenticidad. Las herramientas generativas pueden ayudar a personalizar tonos, colores y composiciones, mientras que las imágenes reales aportan credibilidad, especialmente si se considera que el 64% de los consumidores prefiere ver imágenes “reales” en la publicidad.

Diseñar para lo inesperado

La espontaneidad es clave en las compras presenciales, los descubrimientos casuales y esa sensación de encontrarse con algo nuevo. Según VisualGPS, señales como piel excesivamente lisa, composiciones demasiado simétricas o iluminaciones con un aspecto casi clínico son algunos de los indicios visuales más claros que hacen pensar que una imagen fue generada con IA. Y cuando una imagen se percibe como artificial, la confianza se pierde rápidamente.

La precisión algorítmica está generando un renovado interés por los materiales, las texturas y el arte más ingenuo o imperfecto: todo aquello que se vea y se sienta inequívocamente humano. Para las empresas, esto implica apostar por la simpleza, mostrar el proceso en lugar del resultado perfecto y priorizar la honestidad por sobre el retoque excesivo. En un mundo dominado por lo pulido y lo artificial, los llamados “accidentes felices” funcionan como señales de autenticidad, y eso es exactamente lo que las audiencias están buscando.

La comodidad como nueva aspiración

La investigación de VisualGPS señala que hoy las principales preocupaciones de las personas incluyen la paz mundial, la inflación y el aumento del costo de vida, temas especialmente sensibles en el contexto local. Frente a la presión económica, la incertidumbre laboral y las crisis globales persistentes, los datos muestran que en los próximos años las personas desean enfocarse en su salud física, su estabilidad financiera y su bienestar mental.

Este deseo colectivo impulsa un cambio cultural más amplio hacia la pausa, el equilibrio y la regeneración. En este escenario, la comodidad se transforma en un valor aspiracional: comodidad al viajar, al trabajar y al compartir tiempo con quienes importan. Visualmente, esto se traduce en imágenes que reflejan descanso, recuperación y vínculos reales, con escenas de encuentros pequeños, momentos cotidianos y relaciones que se construyen con el tiempo. Las imágenes que comunican crecimiento, equilibrio y renovación se alinean con ese futuro más consciente y reparador que las audiencias esperan ver.

IStock: Narrativas que mueven y conmueven

La plataforma ¡Stock es una de las principales expertas visuales del mundo: capturan, crean y conservan contenido para elevar las comunicaciones visuales en todos los ámbitos. Al identificar los cambios culturales, liderar las tendencias e impulsar la economía creativa, esta plataforma alimenta la narrativa visual en todo el planeta.

Como fotoperiodistas, videógrafos, creadores, directores de arte, investigadores creativos, científicos de datos y profesionales de la atención al cliente, la misión de ¡Stock es ayudar a contar historias que impulsen la marca y emocionen a los clientes, lectores y espectadores para crear con ellos una conexión duradera. Esta plataforma contiene todo tipo de imágenes —desde contenidos que se remontan al inicio de la fotografía a vídeos en 8K— y la foto, clip o ilustración que se necesita para inspirar movilizar a la audiencia y llevar más lejos el pequeño negocio o empresa global.

Sea cual sea el objetivo, comercial o filantrópico, la generación de ingresos o provocar cambios sociales, comunicar de manera disruptiva o de forma clara y directa, el contenido visual de la plataforma ¡Stock ofrece un impacto a uno mismo y los clientes puedan sentirse a primera vista. Tres marcas, unidas por una misión: mover y conmover al mundo. Juntas, Getty Images, iStock y Unsplash están claramente posicionadas para alentar y permitir la creatividad y las comunicaciones en todo el espectro de la creciente comunidad creativa del mundo.

Más notas de Urgente24

Alerta científica por el rápido ascenso del nivel de mar en Buenos Aires

Cambio climático y ciudades costeras: la ONU vuelve a poner en foco a Oceanix City

La Guerra del Agua (1): Durísimo choque que tendrá que dirimir Donald Trump

Todos lloramos con este video del rescate en Argentina de un animal que rara vez se ve en el mundo

La ciencia ha tratado de salvar a estas raras (y adorables) aves: Hay buenas noticias

Qué medicamentos hallaron en el Río de la Plata y por qué preocupa a científicos en Argentina