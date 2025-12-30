Alerta científica por el rápido ascenso del nivel de mar en Buenos Aires

La investigación abarcó 12 puntos clave de la costa argentina y procesó información de más de un siglo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores calcularon promedios mensuales y anuales para observar tendencias y eliminar efectos estacionales.

Luego, aplicaron controles de calidad y validaciones cruzadas entre instrumentos y ubicaciones para garantizar la precisión de los resultados.

Cabe señalar que el nivel del mar no sube de manera uniforme en toda la costa, algo que los especialistas consideraron. En Argentina, los valores van de 0,79 milímetros por año a 3,84 milímetros por año según la región analizada.

Diferencias regionales

En Buenos Aires, la tendencia desde 1905 alcanzó 1,70 milímetros por año. En Mar del Plata, desde 1961, la cifra llegó a 2,25 milímetros anuales.

Las regiones del sur, como Ushuaia y Puerto Argentino, mostraron valores menores. Sin embargo, los datos recientes también marcaron un aumento más claro que en el pasado.

image

"Las regiones analizadas están influidas por dinámicas locales diferenciadas", señalaron los científicos.

Es que factores como la desembocadura de ríos, las tormentas y las corrientes marinas influyen en el comportamiento del mar en cada sector.

Cambio climático y la importancia de medir para anticipar

El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros del cambio climático global. Cuando este sube, revela que los océanos se expanden y que el hielo en diferentes partes del mundo se derrite.

Por ello, medirlo es clave porque permite anticipar riesgos para ciudades, actividades portuarias y playas.

"Los hallazgos confirman una tendencia sostenida al alza en el nivel del mar a lo largo de la costa argentina y aportan información crítica para la gestión de riesgos costeros", afirmaron en este sentido los investigadores.

Tras el estudio, el equipo recomendó mantener y ampliar la red de mareógrafos, sumar mediciones del terreno y fomentar la colaboración institucional.

Otras noticias de Urgente24

Pobreza, más arriba: El informe que revela la estrategia de Javier Milei para "disimular" pobres

Terminar el año en la calle: Denuncian 180 'despidos inminentes' en una importante fábrica

'Achican' escuelas por otro dato negativo: Se acentúa el derrumbe de la natalidad en la Argentina

Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas