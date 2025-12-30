India y Trump en solidaridad con Rusia por el supuesto "atentado ucraniano" al hogar presidencial

Profundamente preocupados por los informes sobre el ataque a la residencia del presidente de la Federación Rusa...Instamos a todos los involucrados a que se mantengan centrados en estos esfuerzos y eviten cualquier acción que pueda socavarlos Profundamente preocupados por los informes sobre el ataque a la residencia del presidente de la Federación Rusa...Instamos a todos los involucrados a que se mantengan centrados en estos esfuerzos y eviten cualquier acción que pueda socavarlos

image Modi y Trump se expresaron sobre el supuesto atentado a la residencia de Putin.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar "muy enojado" tras conocer por Vladímir Putin el presunto ataque fallido contra una de las residencias del presidente ruso, acusación que Kiev negó y calificó de "mentira". Mientras Rusia catalogó el ataque como "terrorista" y advirtió que tomará represalias, China e India pidieron "moderación" a ambas partes y esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor.

Trump aseguró que se enteró por parte de su homólogo de Rusia:

¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado, no es algo bueno ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado, no es algo bueno

Al respecto del ataque, el diputado ruso y líder del partido Rusia Justa Por la Verdad, Serguéi Mirónov, sostuvo que Kiev "recibió luz verde de sus amos europeos" para llevar a cabo del atentado.

De acuerdo con el legislador ruso, el ataque contra la residencia del jefe de Estado "no es una advertencia ni un intento de presionar" a Moscú en el marco de las negociaciones, sino que es "un intento de eliminarlo físicamente".

En este contexto, dijo que este tipo de "terrorismo de Estado" no es más que "un gesto de desesperación del dictador de Kiev, Zelensky, y de su régimen".

Están acorralados, y solo tienen una salida: la capitulación. Por eso se agitan en su agonía esos demonios Están acorralados, y solo tienen una salida: la capitulación. Por eso se agitan en su agonía esos demonios

"Estoy convencido de que recibieron luz verde de sus amos europeos, que desde hace tiempo sueñan con descabezar a Rusia e infligirle una derrota", aseveró.

Rusia revisará su postura sobre "la paz" tras el atentado contra la residencia de Putin

El Kremlin aseguró este martes que el ataque atribuido a Ucrania contra la residencia de Vladímir Putin es también una agresión directa contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus “esfuerzos” por un alto al fuego duradero entre Moscú y Kiev tras más de cuatro años de guerra.

“No se dirige sólo personalmente contra Putin (…) esto también está dirigido contra Trump y tiene como objetivo obstaculizar los esfuerzos por promover una solución pacífica al conflicto ucraniano”, declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

Peskov calificó el hecho como un “ataque terrorista” y se refirió a las recientes afirmaciones del mandatario ucraniano, Volodymy Zelensky, durante su discurso de Navidad, donde dijo que entre los deseos de los ucranianos está la muerte de Putin.

El lunes, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas ucranianas lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones contra la residencia de Vladímir Putin en Nóvgorod, en el noroeste de Rusia.

Dijo que, por suerte, lograron abatirlos, que no hubo heridos ni destrozos, y anticipó que por este ataque Moscú revisará su postura en la negociación de paz. Además, reclamó a Ucrania que “abandone su política criminal”.

El atentado del lunes, frustrado por las fuerzas rusas, ocurrió el mismo día en que Putin ordenó a sus comandantes avanzar sobre Donbás, así como sobre las provincias de Jersón y Zaporizhia, las cuales fueron anexadas por Rusia. La orden de "liberar" las cuatro regiones del "yugo opresor" de Ucrania se dio justo un día después de que Volodymyr Zelensky se reuniera con Donald Trump en la mansión de Mar-a-Lago, en el marco de las negociaciones de paz.

Por su parte, este martes, el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, negó rotundamente que Ucrania estuviera detrás del supuesto atentado y afirmó que Rusia no ha presentado "ninguna evidencia" para sustentar su acusación.

En su publicación en X, el ministro de Ucrania dijo sentirse “decepcionado y preocupado” por las declaraciones de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán expresando inquietud por el ataque "inventado", y subrayó que esos mismos países no emitieron comunicados cuando "un misil ruso real" impactó un edificio del gobierno ucraniano el 7 de septiembre de 2025.

Sybiha añadió que Rusia tiene un "largo historial" de fake news y que reaccionar a esas versiones "solo contribuye a la propaganda rusa", por lo que pidió a los Estados “actuar con responsabilidad”.

Atentado fallido contra la residencia de Putin tras declaraciones de "anexión total" de Donbás

Previamente al ataque contra la residencia presidencial, Vladímir Putin declaró que el Ejército ruso estaba llevando a cabo nuevas tareas de combate para liberar "gradualmente" el Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporizhia. Estas regiones fueron formalmente anexadas por el Kremlin en 2022, al inicio de la guerra, tras los enfrentamientos ocurridos una década antes en Crimea entre los rusófonos, que no se identifican con Kiev, y los nacionalistas ucranianos.

Un día antes del anuncio de Putin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, donde discutieron la propuesta de paz estadounidense, la contrapropuesta de Kiev y las garantías de seguridad en la posguerra. Trump presionó sobre las concesiones territoriales que Ucrania debe aceptar para un alto al fuego. En un momento, un comentario puntual sobre Putin dejó atónito e incómodo al líder de Kiev.

Trump afirmó que antes de la reunión tuvo una llamada con Putin. Dijo que fue exitosa y duró aproximadamente dos horas y media. "El presidente Putin fue muy generoso en su apoyo al éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos", declaró Trump ante la mirada atónita de Zelensky durante la reunión en Mar-a-Lago. "De esa llamada surgieron muchos resultados positivos", agregó.

Ante los supuestos buenos augurios de Putin para Ucrania, Zelensky sonrió y rió en voz baja, visiblemente en desacuerdo con la idea de que a Rusia pudiera interesarle el futuro de Kiev.

