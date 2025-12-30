Aumentos sin freno en el AMBA: A cuánto se van los servicios básicos

Las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobaron los nuevos valores para las principales distribuidoras del AMBA, como Metrogas y Naturgy. Según los cuadros publicados, el cargo fijo mensual del gas en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano oscilará entre $2.876,99 y $4.058,43, de acuerdo con la categoría del usuario y el nivel de consumo.

Tarifas de gas en el AMBA: Cuánto aumentan y cómo quedan las boletas

Con los nuevos valores, los clientes de Metrogas enfrentarán un ajuste cercano al 2,7%, mientras que los usuarios de Naturgy verán una suba del 2,6%. Desde el Gobierno justificaron la medida al señalar la necesidad de “continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas” para evitar atrasos que luego obliguen a correcciones más bruscas.

Aumentos en tarifas de luz en el AMBA: qué pasa con la electricidad desde enero

En paralelo al gas, la energía eléctrica también tendrá su ajuste. A través de la resolución 604, la Secretaría de Energía aplicó una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que regirá entre el 1° de enero y el 30 de abril.

Otra demanda colectiva contra el aumento en el gas y que tiene alcance nacional: el juez Padilla ordenó suspender los cortes de gas por falta de pago.

El incremento será del 3,88% en el precio mayorista, lo que llevará el valor de la energía en hora pico de $60.184 por megavatio hora (MWh) a $62.519 por MWh. Este aumento en el costo mayorista impacta en las distribuidoras y, en consecuencia, en las boletas que reciben los usuarios del AMBA.

El servicio de agua y cloacas será el que registre el incremento más alto en enero. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) decidió restablecer el mecanismo de actualización tarifaria aprobado en 2024, que había quedado parcialmente congelado durante este año.

