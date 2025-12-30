El 2026 empieza con un golpe directo al bolsillo de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con resoluciones ya publicadas y otras a punto de salir, el Gobierno confirmó una nueva ronda de aumentos en tarifas de luz, gas y agua que impactarán de lleno desde enero.
2026 SALADITO
Aumentos sin freno en el AMBA: A cuánto se van los servicios básicos
A esto se suma un cambio estructural en las tarifas en el esquema de subsidios energéticos que empezará a regir este año, con nuevos aumentos.
Aunque desde el oficialismo insisten en que se trata de ajustes “moderados” y alineados con la desaceleración inflacionaria, lo cierto es que las boletas volverán a subir y reavivan el debate sobre el costo de los servicios públicos.
En promedio, las tarifas de electricidad y gas natural aumentarán alrededor de 2,5%, mientras que el agua y las cloacas registrarán una suba más fuerte, del 4%, para los usuarios de AySA en CABA y el Gran Buenos Aires. La tarifa promedio en el AMBA rondará los $25.865, aunque el monto final dependerá de la zona y la categoría asignada a cada hogar.
A esto se suma un cambio estructural en el esquema de subsidios energéticos que empezará a regir este año y que podría dejar a miles de hogares pagando tarifas plenas.
Aumentos de tarifas en el AMBA: Qué servicios suben desde enero de 2026
La Secretaría de Energía oficializó los nuevos cuadros tarifarios que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero. En el caso del gas natural, el incremento promedio será del 2,5%, tras una actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobaron los nuevos valores para las principales distribuidoras del AMBA, como Metrogas y Naturgy. Según los cuadros publicados, el cargo fijo mensual del gas en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano oscilará entre $2.876,99 y $4.058,43, de acuerdo con la categoría del usuario y el nivel de consumo.
Tarifas de gas en el AMBA: Cuánto aumentan y cómo quedan las boletas
Con los nuevos valores, los clientes de Metrogas enfrentarán un ajuste cercano al 2,7%, mientras que los usuarios de Naturgy verán una suba del 2,6%. Desde el Gobierno justificaron la medida al señalar la necesidad de “continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas” para evitar atrasos que luego obliguen a correcciones más bruscas.
Aumentos en tarifas de luz en el AMBA: qué pasa con la electricidad desde enero
En paralelo al gas, la energía eléctrica también tendrá su ajuste. A través de la resolución 604, la Secretaría de Energía aplicó una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que regirá entre el 1° de enero y el 30 de abril.
El incremento será del 3,88% en el precio mayorista, lo que llevará el valor de la energía en hora pico de $60.184 por megavatio hora (MWh) a $62.519 por MWh. Este aumento en el costo mayorista impacta en las distribuidoras y, en consecuencia, en las boletas que reciben los usuarios del AMBA.
El servicio de agua y cloacas será el que registre el incremento más alto en enero. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) decidió restablecer el mecanismo de actualización tarifaria aprobado en 2024, que había quedado parcialmente congelado durante este año.
