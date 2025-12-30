Afiliada de Fitch Ratings enciende una alerta sobre Rizobacter

Menos respaldo del grupo Bioceres

Otro elemento central del informe es el deterioro del soporte implícito del grupo. Rizobacter mantiene un fuerte vínculo con su controlante, Bioceres Crops Solutions Corp. (BIOX), pero esa relación hoy aparece tensionada. FIX remarca que el grupo atraviesa estrés financiero, luego de incumplimientos de ratios financieros asociados a Notas Convertibles a junio de 2025, lo que limita su capacidad de asistir a la subsidiaria como ocurrió en el pasado.

En un escenario de menor liquidez y acceso al financiamiento externo, la calificadora pone en duda que Rizobacter pueda contar con un respaldo pleno del holding para atravesar el pico de vencimientos, elevando así la incertidumbre crediticia.

Capital de trabajo, una espada de doble filo

El negocio agroindustrial exige altas necesidades de capital de trabajo, una característica estructural del sector que en contextos adversos se transforma en un factor de estrés. El financiamiento a clientes es habitual y presiona sobre la caja, aunque la compañía logró cierta mitigación mediante la diversificación de productos y el traspaso del programa HB4 a Bioceres Semillas, lo que redujo la volatilidad del capital de trabajo.

De hecho, durante el primer trimestre del ejercicio 2026 (septiembre 2025), Rizobacter mostró una mejora puntual: un Flujo de Fondos Libre positivo por US$17 millones, explicado por un manejo más eficiente del capital de trabajo.

Para FIX, este dato es relevante, pero insuficiente por sí solo para despejar los riesgos de corto plazo si no se consolida en el tiempo.

Los números operativos explican buena parte de la cautela. Tras años con márgenes EBITDA promedio cercanos al 18% entre 2020 y 2024, el ejercicio 2025 marcó un fuerte deterioro. A junio de 2025, el margen EBITDA cayó a apenas 3,9%, afectado por menores precios de los productos y un desempeño operativo por debajo de lo esperado.

A septiembre de 2025, en términos de año móvil, se observó una leve recuperación hasta 6,4%, pero FIX es clara: mientras los márgenes no se acerquen de manera sostenida a niveles más cercanos al 20%, la presión sobre la estructura financiera seguirá siendo elevada.

Apalancamiento alto y coberturas ajustadas

El informe también detalla una estructura de capital exigida. A septiembre de 2025, la deuda financiera total ascendía a $196.798 millones, con un ratio Deuda Total/EBITDA de 13,6 veces y Deuda Neta/EBITDA de 12,5 veces, niveles elevados incluso para una compañía en expansión.

Las coberturas muestran el mismo patrón. El ratio EBITDA/Intereses se ubicó en 0,8 veces, lo que implica que el resultado operativo no alcanza a cubrir plenamente el costo financiero, una señal clásica de fragilidad crediticia.

En términos de liquidez, Rizobacter llegó a septiembre de 2025 con caja, inventarios de rápida realización y EBITDA por US$53 millones, lo que permitió cubrir apenas 0,6 veces la deuda de corto plazo, estimada en US$82 millones. La empresa redujo su deuda neta hasta aproximadamente US$102 millones, pero FIX subraya que el margen de maniobra sigue siendo estrecho.

La calificadora advierte que el futuro inmediato dependerá de una ejecución muy fina como sostener flujos operativos, administrar el capital de trabajo sin desvíos y acceder a refinanciación en condiciones razonables.

Cualquier tropiezo en alguna de estas variables podría derivar en nuevas acciones negativas de calificación.

Fortalezas que siguen en pie, pero no alcanzan

El informe no desconoce los puntos fuertes. Rizobacter mantiene una posición competitiva sólida, liderazgo en nutrición y protección de cultivos y una fuerte apuesta a investigación y desarrollo, con inversiones equivalentes al 10,1% del resultado operativo promedio de los últimos cinco años.

Ese esfuerzo se tradujo en innovación, patentes y barreras de entrada relevantes.

Además, las nuevas plantas en Brasil y Argentina, inauguradas recientemente, prometen mejoras en eficiencia, reducción de costos y diversificación de ingresos. Sin embargo, FIX advierte que los flujos esperados de estas inversiones aún no se materializan plenamente, y mientras eso no ocurra, el alivio financiero seguirá siendo limitado.

En zona de definición

La conclusión del mercado es clara. Rizobacter no enfrenta hoy un default inminente, pero sí un período crítico de definición financiera.

El recorte a BBB-(arg) y la Alerta Negativa reflejan que el crédito quedó atado a la capacidad de atravesar 2026 sin tropiezos, refinanciando vencimientos y recuperando márgenes.

Para los inversores en Obligaciones Negociables, el mensaje de FIX es que la historia ya no se juega solo en el negocio, sino en la gestión financiera y la disciplina de caja. El primer semestre de 2026 será el termómetro que defina si Rizobacter logra estabilizar su perfil crediticio o si la presión termina traduciéndose en un nuevo recorte.

