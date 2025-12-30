Afiliada de Fitch Ratings enciende una alerta sobre Rizobacter

La calificadora FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, encendió una señal de alerta sobre Rizobacter Argentina S.A. al bajar su calificación de emisor de largo plazo a BBB-(arg) desde BBB(arg) y mantenerla bajo Rating Watch Negativo.
La calificadora FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, encendió una señal de alerta sobre Rizobacter Argentina al bajar su calificación de emisor de largo plazo.
La decisión, comunicada el 30 de diciembre de 2025, pone el foco en un abultado perfil de vencimientos por US$40 millones durante el primer semestre de 2026, en un contexto de menor flexibilidad financiera y flujos más débiles de lo previsto.
En el mercado local, pasar de BBB a BBB- implica moverse peligrosamente hacia el límite inferior del grado de inversión doméstico, con mayor sensibilidad ante shocks operativos, financieros o macroeconómicos. FIX fue explícita al señalar que el riesgo ya no es solo operativo, sino claramente de refinanciación.
El muro de vencimientos
El principal factor detrás de la baja es la concentración de vencimientos en el corto plazo. Entre enero y junio de 2026, Rizobacter deberá afrontar pagos por US$40 millones, de los cuales US$25 millones corresponden al mercado de capitales. Dentro de ese monto se destacan US$20,5 millones en Obligaciones Negociables y US$4,8 millones en pagarés.
El punto más sensible aparece en junio de 2026, cuando vencen las ON Serie IX Clase A y Clase B por US$16,7 millones. FIX advierte que estos compromisos llegan en un momento incómodo, con flujos operativos más ajustados, márgenes todavía deprimidos y un entorno financiero que ya no ofrece el acceso al crédito que la compañía supo tener en campañas anteriores.
Menos respaldo del grupo Bioceres
Otro elemento central del informe es el deterioro del soporte implícito del grupo. Rizobacter mantiene un fuerte vínculo con su controlante, Bioceres Crops Solutions Corp. (BIOX), pero esa relación hoy aparece tensionada. FIX remarca que el grupo atraviesa estrés financiero, luego de incumplimientos de ratios financieros asociados a Notas Convertibles a junio de 2025, lo que limita su capacidad de asistir a la subsidiaria como ocurrió en el pasado.
En un escenario de menor liquidez y acceso al financiamiento externo, la calificadora pone en duda que Rizobacter pueda contar con un respaldo pleno del holding para atravesar el pico de vencimientos, elevando así la incertidumbre crediticia.
Capital de trabajo, una espada de doble filo
El negocio agroindustrial exige altas necesidades de capital de trabajo, una característica estructural del sector que en contextos adversos se transforma en un factor de estrés. El financiamiento a clientes es habitual y presiona sobre la caja, aunque la compañía logró cierta mitigación mediante la diversificación de productos y el traspaso del programa HB4 a Bioceres Semillas, lo que redujo la volatilidad del capital de trabajo.
De hecho, durante el primer trimestre del ejercicio 2026 (septiembre 2025), Rizobacter mostró una mejora puntual: un Flujo de Fondos Libre positivo por US$17 millones, explicado por un manejo más eficiente del capital de trabajo.
Los números operativos explican buena parte de la cautela. Tras años con márgenes EBITDA promedio cercanos al 18% entre 2020 y 2024, el ejercicio 2025 marcó un fuerte deterioro. A junio de 2025, el margen EBITDA cayó a apenas 3,9%, afectado por menores precios de los productos y un desempeño operativo por debajo de lo esperado.
A septiembre de 2025, en términos de año móvil, se observó una leve recuperación hasta 6,4%, pero FIX es clara: mientras los márgenes no se acerquen de manera sostenida a niveles más cercanos al 20%, la presión sobre la estructura financiera seguirá siendo elevada.
Apalancamiento alto y coberturas ajustadas
El informe también detalla una estructura de capital exigida. A septiembre de 2025, la deuda financiera total ascendía a $196.798 millones, con un ratio Deuda Total/EBITDA de 13,6 veces y Deuda Neta/EBITDA de 12,5 veces, niveles elevados incluso para una compañía en expansión.
Las coberturas muestran el mismo patrón. El ratio EBITDA/Intereses se ubicó en 0,8 veces, lo que implica que el resultado operativo no alcanza a cubrir plenamente el costo financiero, una señal clásica de fragilidad crediticia.
En términos de liquidez, Rizobacter llegó a septiembre de 2025 con caja, inventarios de rápida realización y EBITDA por US$53 millones, lo que permitió cubrir apenas 0,6 veces la deuda de corto plazo, estimada en US$82 millones. La empresa redujo su deuda neta hasta aproximadamente US$102 millones, pero FIX subraya que el margen de maniobra sigue siendo estrecho.
La calificadora advierte que el futuro inmediato dependerá de una ejecución muy fina como sostener flujos operativos, administrar el capital de trabajo sin desvíos y acceder a refinanciación en condiciones razonables.
Fortalezas que siguen en pie, pero no alcanzan
El informe no desconoce los puntos fuertes. Rizobacter mantiene una posición competitiva sólida, liderazgo en nutrición y protección de cultivos y una fuerte apuesta a investigación y desarrollo, con inversiones equivalentes al 10,1% del resultado operativo promedio de los últimos cinco años.
Además, las nuevas plantas en Brasil y Argentina, inauguradas recientemente, prometen mejoras en eficiencia, reducción de costos y diversificación de ingresos. Sin embargo, FIX advierte que los flujos esperados de estas inversiones aún no se materializan plenamente, y mientras eso no ocurra, el alivio financiero seguirá siendo limitado.
En zona de definición
La conclusión del mercado es clara. Rizobacter no enfrenta hoy un default inminente, pero sí un período crítico de definición financiera.
Para los inversores en Obligaciones Negociables, el mensaje de FIX es que la historia ya no se juega solo en el negocio, sino en la gestión financiera y la disciplina de caja. El primer semestre de 2026 será el termómetro que defina si Rizobacter logra estabilizar su perfil crediticio o si la presión termina traduciéndose en un nuevo recorte.
