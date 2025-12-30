Otro intendente con historia kirchnerista enfrenta protestas en su municipio, luego de lo ocurrido en Quilmes y Lanús. En este caso se trata de Lucas Ghi, alcalde de Morón, que este martes sufre manifestaciones de empleados municipales que reclaman horas extras impagas. El sindicato declaró el estado de "Alerta y Movilización".
MUNICIPALES RECLAMAN
Otro intendente K en problemas: Protestas en Morón con toma del Concejo Deliberante
Trabajadores municipales le reclamaban a Lucas Ghi por el pago de horas extras adeudadas. Hubo piquetes y el ingreso al Concejo Deliberante.
La tensión, que incluyó piquetes con quema de neumáticos en distintos puntos, escaló al extremo que los trabajadores ingresaron al Consejo Deliberante moronense, que tuvo que suspender la sesión que tenía prevista.
"El conflicto tiene un par de meses. No nos están pagando y el intendente no da la cara. Tenemos sueldos de $300 mil", dijo uno de los municipales que se manifestaba frente al Concejo Deliberante.
"Laburamos día a día, no somos ñoquis. El municipio tiene 9 mil empleados de los cuales 6 mil son ñoquis", denunció ante un móvil de LN+.
El reclamo es por horas extras adeudadas por trabajos ya realizados, según se informó. "Vivimos de las horas extras", declaró una trabajadora municipal.
La protesta se desarrollaba en distintos puntos con piquetes frente al palacio municipal y el área de Servicios Públicos, informaron medios locales.
Pero el clima se agravó con el ingreso de manifestantes al edificio del Consejo Deliberante, donde se iba a desarrollar una sesión para tratar el presupuesto comunal.
Según refleja el portal Primer Plano, no se pudo evitar el ingreso de los municipales al recinto, donde provocaron destrozos.
Ante la falta de "garantías de seguridad" para todas las partes, la presidente del cuerpo, Sibila Botti, decretó la suspensión de la sesión.
El Concejo, en tanto, emitió un comunicado en el que expresa su "comprensión con la situación de los trabajadores municipales y con la legitimidad de sus reclamos laborales", pero al mismo tiempo rechzó "de manera categórica cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Por su parte, el sindicato de Trabajadores Municipales de Morón anticipó que este mismo martes iba a realizar "una presentación formal" ante las autoridades comunales para exigir el pago de las horas extras adeudado.
Lucas Ghi era el delfín del cristinista Martín Sabbatella en Morón, pero se enfrentaron como consecuencia de la disputa que mantienen Axel Kicillof con Cristina Kirchner. Ghi se encolumnó en la agrupación Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador y nuclea a más de 40 intendentes bonaerenses.
Noticia en desarrollo.