Shein se fue convirtiendo paulatinamente en una plataforma muy usada para comprar ropa, calzado y diferentes artículos a precios muy baratos. Sin embargo, en Argentina hay un problema mayor que también atraviesa a otros lugares del mundo y representa una fuerte amenaza.
Se confirma la noticia sobre Shein en Argentina que preocupa a todos
Shein, la plataforma asiática que causa furor entre los consumidores, está generando un gran problema con la industria Argentina. Los detalles.
La irrupción de Shein en Argentina tras la apertura y flexibilización de las importaciones fue todo un boom. Los consumidores comenzaron a comprar a mansalva en esta plataforma ya que a pesar de tener que esperar por el envío, los precios son muy accesibles y casi nadie puede competir con ellos. Sin embargo, esto representa un gran problema para la industria nacional.
El gran problema de Shein en Argentina
Lo cierto es que Shein se convirtió en una plataforma confiable y muy utilizada por los argentinos para comprar todo tipo de artículos. A la hora de elegir ropa tenés una amplia selección de talles, modelos y también indumentaria en tendencia que quizá no se encuentra fácilmente en el país. Por otro lado, los precios también son muy tentadores.
Todo este combo hizo que la industria nacional o bien los locales de ropa de nuestro país comiencen a tener crisis. Un sector que empezó a sentir esto es la Avenida Avellaneda en Flores, la meca de los precios baratos. Con la competencia de Shein algunos locales debieron cerrar sus puertas y solo sobreviven aquellos que tienen renombre o siguen con valores muy económicos.
"El nivel de ventas es preocupante, estamos vendiendo en promedio un 50% comparado con el año pasado", comentó un comerciante llamado Gastón Outeda según pudo recopilar Clarín. De esta manera uno de los lugares que siempre estaba inundado de gente bajó muchísimo su caudal de venta.
Lo cierto es que frente a Shein no hay nada que hacer. Muchas personas se levantaban muy temprano para ir a Flores, hacían filas interminables, se arriesgaban a que les roben algún elemento de valor y debían estar horas caminando rodeados de gente. Ahora eso mismo lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas, a toda hora y sin apuros.
