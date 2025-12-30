¡Qué calor en la ciudad! Que no se hable del dólar: Allanamiento a AFA y Javier Faroni

María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello realizaron el lunes 29/12 unos 60 allanamientos en bancos, compañías financieras y casas particulares en causas en las que investigan a Ariel Vallejo, de la empresa Sur Finanzas.

Investigan, en parte, la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con las maniobras. Aunque hay secreto de sumario, se buscó documentación relacionada con maniobras efectuadas durante la vigencia del cepo cambiario, que consistían el obtener dólares del Banco Central a precio oficial y luego venderlo en el mercado paralelo a un precio mucho mayor. Ocurrió al final del gobierno del Frente de Todos, entre 2022 y 2023.

Entonces, ¿cuál es el límite del 'tiramerdi'? Nadie lo sabe. Algunos ya le vaticinan un final tipo 'Cuadernos'.

¿Es tonto Faroni?

Insólito lo del investigado Faroni porque con una restricción para salir del país, según se informó en los medios, intentó salir hacia Uruguay con su familia.

Lo más grave es el intento de descarte de su teléfono celular, quizás para no considerarse notificado de alguna novedad, vaya uno a saber.

El lunes 29/12 Javier Faroni intentó abandonar el país con destino a Uruguay pero se lo impidió personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el Juez Luis Armella.

Faroni fue impedido de abordar un vuelo anoche en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedo detenido por no haber hasta el momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.

'Vendehumo' Armella

Del juez Luis Armella ya mucho se escribió. Vaya uno a saber cuál es la versión correcta y cuál es la inexacta. Acerca de Sur Finanzas no se avanzó casi nada.

Armella ordenó allanamientos a la casa del empresario teatral Javier Faroni en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos vinculados a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el caso de Faroni, en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta.

En AFA tanto en el ex predio de la calle Viamonte (CABA) como el predio de Ezeiza (PBA).

Armella emitió la orden del procedimiento en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.

Incardona es otra 'vendehumo' que en el caso Sur Finanzas sólo provocó 'sarasa'. Miren la lista de detenidos.

Según se confirmó, de manera simultánea se realizan allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte 1366, y en el predio que el ente rector del fútbol argentino posee en Ezeiza.

Dólar

Una aclaración importante, de Christian Buteler: "El pago de los bonos el 9/1 (viernes de la semana que viene), está garantizado. Si no aparece un repo u otra operación para lograr financiamiento se puede recurrir al swap del Tesoro de los Estados Unidos que para eso se hizo. Nadie en el mercado duda sobre el cumplimiento."

Pero también es cierto lo de Pablo Tigani en X: "Hicimos una investigación en esta res que casi no usamos. Hay un ejército de trolls pseudo financieros que se dedican a dar buenas noticias. No los conoce ni la familia. Los hemos denominado “El comité de buenas noticias del pueblo de Springfield” (Los Simpsons)."

Y una novedad, según Juan Manuel Palacio: "Una importante empresa del sector forestoindustrial se presentó en concurso de acreedores y ya busca un inversor."

Tal como lo había anticipado Urgente24, Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas del sector forestoindustrial del país y vinculada al grupo Celulosa Argentina, se presentó en concurso de acreedores en medio de una delicada situación financiera.

Ya que estamos:

Embed VOLÓ LA TASA DE CAUCIÓN (otra vez)



Bajo la política monetaria actual, las entidades financieras administran su liquidez armando un pulmón con los Pasivos Remunerados (repo del BCRA).

Este pulmón se ha alimentado del desarme de títulos públicos (roll-over inferior al 100%) y… pic.twitter.com/VMN4EH0lO0 — Federico Machado (@fede_machado_b) December 29, 2025

@NieveJuancito: El miedo siempre es el FX. Le tienen terror a una corrida cambiaria. Por eso no quieren ni colchon de liquidez ni ventanilla de liquidez. El costo es este sistema y la volatilidad de tasas.

@lucianolanteri: Secan la plaza de liquidez porque no tienen poder de fuego para intervenir en una corrida ... El mercado lo sabe, si no aparecen usd frescos, se va a complicar y mucho.

@mrcsjss: Si tu sociedad prefiere que colapse la economía antes de soltar un solo billete.. qué sentido tiene poner más pesos en manos de la gente? Si después cuando sube el usd nadie vende por temor a que se forme una corrida

