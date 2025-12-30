El gran fracaso de Osvaldo Jaldo es no haber conseguido una Justicia provincial transparente. Sigue siendo la misma de José Alperovich y de Juan Manzur: un desastre. El medio de prensa hiperoficialista El Tucumano, que dirige Julio Valenzuela, ya había anticipado el sobreseimiento de los 4 jugadores que fueron del Club Atlético Vélez Sarfield hasta la denuncia por violación de una cronista de San Miguel de Tucumán.
APELACIÓN Y CSJN
Previsible: Tucumán sobreseyó a los jugadores y 'Causa Vélez' escalando hacia la CSJN
5 días para apelar el fallo que sobreseyó en Tucumán a los 4 jugadores ex Vélez Sarfield en una causa por violación que ya tiene rumbo CSJN.
Dicho y hecho: En una resolución dictada este martes 30/12, el juez Augusto José Paz Almonacid, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, dispuso el sobreseimiento y la absolución de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, al concluir que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.
El pronunciamiento se conoció en el tramo final del año judicial y clausuró una etapa de un proceso que demandó varios meses de investigación y tres audiencias de debate extensas, en las que se analizaron pruebas testimoniales, periciales y técnicas. La definición del magistrado era esperada, ya que de ella dependía la continuidad o no del expediente.
La causa se había iniciado en marzo de 2024, a partir de la denuncia presentada por una joven tucumana, quien afirmó haber sido víctima de un abuso en una habitación de un hotel de la capital, donde se encontraban los entonces futbolistas del club de Liniers. El caso tuvo desde sus comienzos una fuerte exposición pública y generó un amplio debate social y judicial.
En el fallo, el juez también desestimó el planteo de nulidad impulsado por la querella respecto de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de personas del entorno de la denunciante. Para la defensa de los ex jugadores, ese material resultó clave para reconstruir el contexto de lo ocurrido y para poner en crisis la acusación original.
Cabe recordar que, semanas atrás, los abogados de los imputados habían solicitado el cierre de la causa, argumentando que los informes periciales sobre los dispositivos móviles de la denunciante y de sus amigas debilitaban de manera sustancial la hipótesis acusatoria.
Hacia la CSJN
Los representantes legales de la denunciante, Patricia Neme y Alejandro Char, adelantaron que apelarán la resolución.
Tienen 5 días hábiles para presentar la apelación, pese a la feria judicial de verano que comenzará en horas más. Siempre hay Juzgados de guardia.
La querella subrayó que el tratamiento del caso debe adecuarse a los estándares establecfidos en la Ley 27.732 de Protección de Víctimas, y en la Ley 26.485, que obligan al Estado a garantizar una investigación efectiva en casos de violencia sexual y a evitar cierres anticipados que puedan implicar revictimización o violencia institucional.
La causa continuará, entonces, en el ámbito de revisión judicial, donde se analizará la validez del sobreseimiento dictado y la procedencia de los recursos anunciados.
