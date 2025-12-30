Previsible: Tucumán sobreseyó a los jugadores y 'Causa Vélez' escalando hacia la CSJN

Cabe recordar que, semanas atrás, los abogados de los imputados habían solicitado el cierre de la causa, argumentando que los informes periciales sobre los dispositivos móviles de la denunciante y de sus amigas debilitaban de manera sustancial la hipótesis acusatoria.

Hacia la CSJN

Los representantes legales de la denunciante, Patricia Neme y Alejandro Char, adelantaron que apelarán la resolución.

Tienen 5 días hábiles para presentar la apelación, pese a la feria judicial de verano que comenzará en horas más. Siempre hay Juzgados de guardia.

La querella subrayó que el tratamiento del caso debe adecuarse a los estándares establecfidos en la Ley 27.732 de Protección de Víctimas, y en la Ley 26.485, que obligan al Estado a garantizar una investigación efectiva en casos de violencia sexual y a evitar cierres anticipados que puedan implicar revictimización o violencia institucional.

La causa continuará, entonces, en el ámbito de revisión judicial, donde se analizará la validez del sobreseimiento dictado y la procedencia de los recursos anunciados.

-------------------

