Sin Beto Casella, Bendita siguió con Edith Hermida y pasó lo inesperado

La herencia Casella y el desafío de no romper lo que funciona

Pensar que Bendita se sostenía únicamente por Beto Casella es subestimar lo que el programa construyó durante dos décadas. Casella fue central, indiscutible, pero también dejó un formato aceitado, un equipo reconocible y una audiencia acostumbrada a un tono muy específico: ironía, archivo, sarcasmo sin gritos y una mirada sobre la tele que no se corre del humor.

Edith Hermida entendió rápido el contexto y evitó el error más común en estos relevos: no sobreactuó liderazgo ni convirtió el debut en un ajuste de cuentas. Reservó sus palabras sobre Casella para el final del primer programa, desactivó rumores de conflicto y siguió adelante, algo que fue señalado por varios medios y comentado ampliamente en redes.

image Hermida mantuvo el tono del programa y evitó conflictos públicos con Casella. La lealtad del público permitió que Bendita conserve su relevancia pese al cambio de conductor.

El rating de esta primera semana no garantiza nada a largo plazo, pero sí deja una conclusión incómoda para la lógica clásica de la televisión abierta: los programas en sí también generan lealtad, no solo sus figuras. Bendita sigue funcionando porque la gente sabe qué va a encontrar, incluso sin su conductor histórico.

¿Puede durar años sin Casella? Nadie lo sabe. Pero lo claro es que no se derrumbó, no espantó a su público y no perdió identidad. En una TV que suele exagerar todo, Bendita eligió seguir al aire y dejar que los números hablen solos. Y, por ahora, hablaron bastante mejor de lo esperado.

---------------------------------------------------------------------

