La noche del martes 16/12 no fue igual a todas en San Clemente del Tuyú, ciudad balnearia en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un animal apareció en la playa. No era cualquier animal. Zifio, le llaman, y es considerado uno de los animales más raros, extraños e increíblemente inusuales del mundo. Pero, ¿Qué pasó?
Todos lloramos con este video del rescate en Argentina de un animal que rara vez se ve en el mundo
Apareció en Argentina un animal considerado como increíblemente raro, intentaron rescatarlo y entonces pasó esto.
Zifio varado en Argentina
El varamiento del zifio en la costa hizo que un equipo de la Fundación Mundo Marino se movilizara para rescatarlo, a través de un operativo "arriesgado" y "contrarreloj", indicó la Fundación en su cuenta de Instagram.
De acuerdo con el equipo, la aparición en la costa de un zifio es extremadamente infrecuente.
“Los varamientos de zifios vivos en la costa argentina son extremadamente raros y se registran con mayor frecuencia en el sur del país. Desde la creación de Fundación Mundo Marino en 1987, hemos registrado solamente cuatro casos de zifios varados”, indicó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la Fundación, detalla una nota de dicha organización.
Según la Enciclopedia Británica, "un zifio es un miembro de la familia Ziphiidae, que comprende más de 20 especies de ballenas dentadas de tamaño mediano con hocico alargado, incluidas las ballenas nariz de botella. Su tamaño varía entre 3,7 y casi 13 metros y su peso oscila entre 1000 y 14 000 kg".
"Estos nadadores rápidos y buceadores de profundidad rara vez se ven porque su soplo se dirige hacia adelante y no se eleva mucho sobre la superficie del agua", agregan.
Video del rescate del zifio en Argentina
En un video publicado por la Fundación Mundo Marino se observa como intentan salvar al animal de 4,32 metros de longitud y un peso estimado de una tonelada.
El aviso se recibió alrededor de las 19:30. El equipo se organizó y comenzó el intenso operativo hasta entrada la noche.
"Se lo asistió para despegarlo del fondo, aliviar el agotamiento muscular y favorecer su recuperación", relataron.
Y continuaron: "Cerca de las 21:00, ya con visibilidad prácticamente nula, el zifio logró alejarse mar adentro y se lo perdió de vista. Por razones de seguridad, no fue posible continuar el operativo sin luz natural".
Sin embargo, el final no fue como todos querían que fuera: el zifio murió. El animal fue hallado sin vida en la mañana siguiente.
"Desafortunadamente, a la mañana siguiente, durante una recorrida de monitoreo temprana por la zona, el cuerpo del animal fue hallado sin vida, varado en cercanías del lugar donde había sido asistido por última vez", señalaron.
Respecto a la posible causa de la muerte del zifio, desde la Fundación indicaron que, según los estudios preliminares, el fallecimiento estaría asociado a un cuadro previo de neumonía. Además, el animal tenía una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal.
“Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior", señaló Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de Fundación Mundo Marino.
Y destacó: "Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”.
