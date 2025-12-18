Todos lloramos con este video del rescate en Argentina de un animal que rara vez se ve en el mundo

"Estos nadadores rápidos y buceadores de profundidad rara vez se ven porque su soplo se dirige hacia adelante y no se eleva mucho sobre la superficie del agua", agregan.

Video del rescate del zifio en Argentina

En un video publicado por la Fundación Mundo Marino se observa como intentan salvar al animal de 4,32 metros de longitud y un peso estimado de una tonelada.

El aviso se recibió alrededor de las 19:30. El equipo se organizó y comenzó el intenso operativo hasta entrada la noche.

"Se lo asistió para despegarlo del fondo, aliviar el agotamiento muscular y favorecer su recuperación", relataron.

Y continuaron: "Cerca de las 21:00, ya con visibilidad prácticamente nula, el zifio logró alejarse mar adentro y se lo perdió de vista. Por razones de seguridad, no fue posible continuar el operativo sin luz natural".

Sin embargo, el final no fue como todos querían que fuera: el zifio murió. El animal fue hallado sin vida en la mañana siguiente.

"Desafortunadamente, a la mañana siguiente, durante una recorrida de monitoreo temprana por la zona, el cuerpo del animal fue hallado sin vida, varado en cercanías del lugar donde había sido asistido por última vez", señalaron.

Respecto a la posible causa de la muerte del zifio, desde la Fundación indicaron que, según los estudios preliminares, el fallecimiento estaría asociado a un cuadro previo de neumonía. Además, el animal tenía una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal.

“Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior", señaló Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de Fundación Mundo Marino.

Y destacó: "Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”.

Embed - El varamiento de una especie muy inusual de cetáceo movilizó un arriesgado operativo de rescate

---------

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras