Importante bróker de la City revela su cartera de acciones

La foto completa del portafolio

La distribución para enero queda conformada de la siguiente manera:

Mirgor (MIRG) : 10%

: 10% Autopistas del Sol (AUSOL) : 10%

: 10% Central Puerto (CEPU) : 10%

: 10% Pampa Energía (PAMP) : 10%

: 10% Transener (TRAN) : 10%

: 10% Transportadora de Gas del Sur (TGS) : 10%

: 10% Grupo Financiero Galicia (GGAL) : 10%

: 10% Ecogas (ECOG) : 10%

: 10% Inverso Nasdaq (PSQ) como cobertura: 10%

como cobertura: 10% Mercado Libre (MELI) : 5%

: 5% Bioceres (BIOX): 5%

El esquema mantiene una diversificación equilibrada, pero con un mensaje claro: priorizar activos con flujo, regulación más previsible y optionality estructural, sin descuidar coberturas frente a eventuales correcciones del equity internacional.

image

TGS y MELI, los nuevos protagonistas

La entrada de TGS se apoya en una tesis de core regulado más opcionalidad Vaca Muerta, con foco en expansión de capacidad, proyectos de exportación regional y potencial integración con Chile. El informe destaca inversiones relevantes en compresión y transporte, junto con valuaciones que aún muestran descuento frente a peers internacionales, incluso incorporando una prima de riesgo argentina.

Por su parte, MELI vuelve a escena como compounder regional, pese a un entorno competitivo más exigente. El cambio de liderazgo ejecutivo, la escala logística y el crecimiento del negocio fintech sostienen la apuesta, aunque con una ponderación acotada al 5%, reflejando una postura prudente ante posibles presiones de margen en Brasil y México.

A su vez, la reducción en Bioceres responde a factores financieros más que operativos. A su vez, la reducción en Bioceres responde a factores financieros más que operativos.

Si bien el negocio ligado a semillas y agro mantiene perspectivas positivas de cara a la cosecha 2026, el informe advierte sobre apalancamiento elevado, emisiones de acciones recientes y un perfil de riesgo que obliga a seguir la posición con lupa.

La decisión no es salir, sino bajar riesgo. La decisión no es salir, sino bajar riesgo.

Energía y bancos

El bloque energético —con CEPU, PAMP, TGS, TRAN y ECOG— concentra una parte sustancial de la cartera. La tesis combina normalización regulatoria, proyectos de inversión en marcha y un escenario macro que podría favorecer la recomposición de márgenes. En el frente financiero, GGAL se mantiene como la principal apuesta bancaria, apalancada en una eventual reactivación del crédito y mayor profundidad del sistema.

Bull Market aclara que la cartera fue armada con precios previos a episodios recientes de volatilidad y recomienda esperar consolidaciones antes de tomar posiciones agresivas.

No se trata de un trade táctico de corto plazo, sino de una hoja de ruta para transitar el inicio de 2026, combinando riesgo local, drivers estructurales y coberturas selectivas.

En una City que vuelve a moverse entre la cautela y la expectativa, el rebalanceo deja una señal nítida: menos apuestas tácticas, más foco en calidad y visibilidad, con energía y plataformas líderes como anclas del portafolio. En una City que vuelve a moverse entre la cautela y la expectativa, el rebalanceo deja una señal nítida: menos apuestas tácticas, más foco en calidad y visibilidad, con energía y plataformas líderes como anclas del portafolio.

Más noticias en Urgente24:

Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado

Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"

Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra

Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'