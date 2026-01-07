DE CARA A 2026
Importante bróker de la City revela su cartera de acciones
Un broker de la City ajusta su cartera de acciones para enero con salida de bancos, mayor peso en energía y una apuesta selectiva por Mercado Libre.
El informe, elaborado por su equipo de Research, propone salidas puntuales, ingresos selectivos y un rebalanceo sectorial que busca capturar los drivers locales del arranque de año, en un contexto marcado por volatilidad financiera, cambios regulatorios y redefiniciones macro tanto en Argentina como en el exterior.
Qué cambia en la cartera y por qué
La principal novedad pasa por la salida de Grupo Financiero Banco Nación (GBAN) y Fiplasto, dos posiciones que habían funcionado como instrumentos de transición, y la incorporación de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Mercado Libre (MELI).
Además, el broker decidió reducir la exposición a Bioceres (BIOX) del 10% al 5%, manteniéndola en cartera pero bajo un esquema de monitoreo estricto. En contrapartida, Central Puerto (CEPU) aumenta su ponderación, reforzando el bloque energético, que se consolida como uno de los ejes centrales del portafolio.
La foto completa del portafolio
La distribución para enero queda conformada de la siguiente manera:
- Mirgor (MIRG): 10%
- Autopistas del Sol (AUSOL): 10%
- Central Puerto (CEPU): 10%
- Pampa Energía (PAMP): 10%
- Transener (TRAN): 10%
- Transportadora de Gas del Sur (TGS): 10%
- Grupo Financiero Galicia (GGAL): 10%
- Ecogas (ECOG): 10%
- Inverso Nasdaq (PSQ) como cobertura: 10%
- Mercado Libre (MELI): 5%
- Bioceres (BIOX): 5%
El esquema mantiene una diversificación equilibrada, pero con un mensaje claro: priorizar activos con flujo, regulación más previsible y optionality estructural, sin descuidar coberturas frente a eventuales correcciones del equity internacional.
TGS y MELI, los nuevos protagonistas
La entrada de TGS se apoya en una tesis de core regulado más opcionalidad Vaca Muerta, con foco en expansión de capacidad, proyectos de exportación regional y potencial integración con Chile. El informe destaca inversiones relevantes en compresión y transporte, junto con valuaciones que aún muestran descuento frente a peers internacionales, incluso incorporando una prima de riesgo argentina.
Por su parte, MELI vuelve a escena como compounder regional, pese a un entorno competitivo más exigente. El cambio de liderazgo ejecutivo, la escala logística y el crecimiento del negocio fintech sostienen la apuesta, aunque con una ponderación acotada al 5%, reflejando una postura prudente ante posibles presiones de margen en Brasil y México.
Si bien el negocio ligado a semillas y agro mantiene perspectivas positivas de cara a la cosecha 2026, el informe advierte sobre apalancamiento elevado, emisiones de acciones recientes y un perfil de riesgo que obliga a seguir la posición con lupa.
Energía y bancos
El bloque energético —con CEPU, PAMP, TGS, TRAN y ECOG— concentra una parte sustancial de la cartera. La tesis combina normalización regulatoria, proyectos de inversión en marcha y un escenario macro que podría favorecer la recomposición de márgenes. En el frente financiero, GGAL se mantiene como la principal apuesta bancaria, apalancada en una eventual reactivación del crédito y mayor profundidad del sistema.
Bull Market aclara que la cartera fue armada con precios previos a episodios recientes de volatilidad y recomienda esperar consolidaciones antes de tomar posiciones agresivas.
No se trata de un trade táctico de corto plazo, sino de una hoja de ruta para transitar el inicio de 2026, combinando riesgo local, drivers estructurales y coberturas selectivas.
Más noticias en Urgente24:
Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado
Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'