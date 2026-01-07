Por qué Máximo Kirchner reapareció en medio de los incendios en la Patagonia

Con los focos activos aún bajo control en distintas regiones del sur del país, el debate por la Ley de Manejo del Fuego vuelve a cruzar la agenda ambiental con la política y expone, una vez más, las diferencias entre el Gobierno y sectores de la oposición respecto del modelo de desarrollo y la protección de los recursos naturales.

Embed - Máximo Kirchner en Instagram: "Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Que la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más. Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos. La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada." View this post on Instagram

