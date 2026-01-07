Los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la provincia de Chubut volvieron a poner en el centro de la escena la discusión sobre la Ley de Manejo del Fuego y el futuro de su marco regulatorio. En ese contexto, el diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con la derogación de la última reforma de la norma, aprobada en 2020.
Por qué Máximo Kirchner reapareció en medio de los incendios en la Patagonia
Máximo Kirchner compartió un video en su cuenta de Instagram y disparó contra el Gobierno de Javier Milei.
A través de sus redes sociales, el legislador de Unión por la Patria difundió imágenes del avance de las llamas en la Patagonia y apuntó contra el argumento oficial que sostiene que la ley vigente limita el desarrollo productivo. Las declaraciones se producen luego de que, en diciembre pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara dentro de las propuestas del Consejo de Mayo la eliminación de restricciones que impiden modificar el uso del suelo durante décadas luego de un incendio.
La postura de Máximo Kirchner
Desde el oficialismo nacional, esa disposición fue señalada como un obstáculo para la actividad económica. Sin embargo, Kirchner rechazó de plano esa mirada y sostuvo que la norma tiene como objetivo evitar prácticas especulativas sobre tierras afectadas por el fuego.
Según expresó, la legislación no frena la producción sino que busca desalentar incendios intencionales utilizados como herramienta para desplazar a productores o facilitar negocios inmobiliarios. En ese sentido, advirtió que detrás de los cuestionamientos a la ley existen intereses concentrados que se benefician de la destrucción ambiental.
Incendios vs negocios inmobiliarios
“Se vuelve a instalar la idea de que la ley perjudica el desarrollo, cuando en realidad apunta a proteger el territorio y evitar que el fuego sea utilizado como un negocio para pocos”, planteó el diputado, al tiempo que subrayó que las consecuencias de los incendios impactan sobre comunidades enteras y ecosistemas que tardan años en recuperarse.
Con los focos activos aún bajo control en distintas regiones del sur del país, el debate por la Ley de Manejo del Fuego vuelve a cruzar la agenda ambiental con la política y expone, una vez más, las diferencias entre el Gobierno y sectores de la oposición respecto del modelo de desarrollo y la protección de los recursos naturales.
