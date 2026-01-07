El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está 'sacado' y envalentonado, tras la captura de Nicolás Maduro. Y, varias veces por día, viene lanzando mensajes polémicos y furiosos, como este miércoles (07/01) contra Noruega y la OTAN, con la mira en Groenlandia.
ENVALENTONADO
Donald Trump, furioso contra Noruega y la OTAN (¿revela sus intenciones?)
Donald Trump totalmente envalentonado, lanzando mensajes polémicos y furiosos. Ahora, contra Noruega y, además, parece revelar sus intenciones con Groenlandia.
En su cuenta de la red social Truth, Trump evidenció su ego herido por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz -que fue entregado a María Corina Machado-: "Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden también que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió neciamente no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas".
Más allá de este reproche a Noruega por el Nobel que no le entregaron, en rigor el mensaje de Donald Trump tiene que ver con la OTAN, dadas sus intenciones de quedarse con Groenlandia, algo que ya provocó una airada reacción de los líderes europeos.
Cabe recordar que Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN, al igual que Estados Unidos. El mensaje de Donald Trump parece sugerir que no quiere pagar por Groenlandia y que la OTAN debería entregársela dado, según su criterio, todo lo que él ha hecho...
El mensaje completo, traducido:
"Recuerden, todos esos grandes fanáticos de la OTAN tenían un PBI del 2% y la mayoría no pagaba sus cuentas, HASTA QUE YO LLEGUE. ¡Estados Unidos estaba, tontamente, pagando por ellos! Yo, respetuosamente, les llevé al 5% del PBI, Y PAGAN, inmediatamente. Todos decían que eso no se podía hacer, pero se podía, porque, más allá de todo, todos son mis amigos. Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden también que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió neciamente no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas. RUSIA Y CHINA TIENEN CERO MIEDO A LA OTAN SIN ESTADOS UNIDOS, Y DUDO QUE LA OTAN ESTARÍA AQUÍ PARA NOSOTROS SI REALMENTE LOS NECESITARÁS. TODOS TIENEN LA FORTUNADA DE QUE RECONSTRUÍ NUESTROS MILITARES EN MI PRIMER MANDATO Y CONTINÚO HACIENDOLO. Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no estarán ahí para nosotros. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el DJT REBUILT U.S.A. ¡¡¡HAZ A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!! "
-------
Otras noticias en Urgente24:
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Impacto total en Boca por la decisión de último momento de Dybala
Bruce Willis no murió, pero este posteo de su esposa alarmó a todos
Bloomberg reveló qué bancos le prestaron a la Argentina (y hay una sorpresa)