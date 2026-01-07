Donald Trump, furioso contra Noruega y la OTAN (¿revela sus intenciones?)

"Recuerden, todos esos grandes fanáticos de la OTAN tenían un PBI del 2% y la mayoría no pagaba sus cuentas, HASTA QUE YO LLEGUE. ¡Estados Unidos estaba, tontamente, pagando por ellos! Yo, respetuosamente, les llevé al 5% del PBI, Y PAGAN, inmediatamente. Todos decían que eso no se podía hacer, pero se podía, porque, más allá de todo, todos son mis amigos. Sin mi participación, Rusia tendría TODA UCRANIA ahora mismo. Recuerden también que yo solo TERMINÉ 8 GUERRAS, y Noruega, miembro de la OTAN, decidió neciamente no darme el Premio Nobel de la Paz. ¡Pero eso no importa! Lo que importa es que salvé millones de vidas. RUSIA Y CHINA TIENEN CERO MIEDO A LA OTAN SIN ESTADOS UNIDOS, Y DUDO QUE LA OTAN ESTARÍA AQUÍ PARA NOSOTROS SI REALMENTE LOS NECESITARÁS. TODOS TIENEN LA FORTUNADA DE QUE RECONSTRUÍ NUESTROS MILITARES EN MI PRIMER MANDATO Y CONTINÚO HACIENDOLO. Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no estarán ahí para nosotros. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el DJT REBUILT U.S.A. ¡¡¡HAZ A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!! "

