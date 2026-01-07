Impacto total en Boca por la decisión de último momento de Dybala

image

Dybala negocia para seguir en Roma

El entusiasmo inicial que había en Boca con la chance concreta de que Dybala se transforme en refuerzo ahora empezó a mermar e incluso los propios cronistas del Xeneize empezaron a bajar la espuma sobre esta situación. “Hubo una conversación donde Dybala fue muy sincero y claro, le dijo que va a cumplir su contrato. En Boca tienen claro que post Mundial, Dybala va a decidir su futuro. También saben que la Roma va a hacer la oferta de renovación con una quita importante de sueldo”, afirmó Claudio Civiello en TyC Sports.