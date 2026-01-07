Boca comenzó su pretemporada sin caras nuevas en un mercado de pases que Juan Román Riquelme se está tomando con mucha calma. Al mismo tiempo el mandatario Xeneize empezó a charlar con Paulo Dybala para que se sume en el mes de junio pero en las últimas horas el cordobés parece haber tomado una decisión que golpea fuerte en Brandsen 805.
Impacto total en Boca por la decisión de último momento de Dybala
Juan Román Riquelme habló con Paulo Dybala y el cordobés tomó una decisión clave ante la oferta para llegar a Boca.
Lo que comenzó siendo un sueño, con el paso de las semanas fue tomando mucha más fuerza. Dybala, que ahora se encuentra en la Roma, no viene atravesando su mejor momento y la información inicial era que el club de la capital italiana no tenía intenciones de renovar el vínculo que se termina el próximo 30 de junio.
Ante esta situación, Leandro Paredes empezó a insistirle a su amigo para que se ponga la camiseta de Boca y el que dio un paso más allá fue Juan Román Riquelme, con llamados directos a la Joya para que se convierta en refuerzo del Xeneize justo cuando inician los duelos mano a mano en la Copa Libertadores. Pero ahora la situación cambió radicalmente.
Medios italianos como La Gazzetta dello Sport indicaron que Dybala tiene intenciones de renovar el vínculo con Roma y quedarse más tiempo en el club italiano. Si bien parecía complejo que esto suceda ahora los directivos del club italiano parecen estar dispuestos a presentarle a la Joya un nuevo contrato el cual consiste en una importante baja salarial.
Dybala negocia para seguir en Roma
El entusiasmo inicial que había en Boca con la chance concreta de que Dybala se transforme en refuerzo ahora empezó a mermar e incluso los propios cronistas del Xeneize empezaron a bajar la espuma sobre esta situación. “Hubo una conversación donde Dybala fue muy sincero y claro, le dijo que va a cumplir su contrato. En Boca tienen claro que post Mundial, Dybala va a decidir su futuro. También saben que la Roma va a hacer la oferta de renovación con una quita importante de sueldo”, afirmó Claudio Civiello en TyC Sports.
Está claro que Boca no puede competir económicamente con la Roma pero el punto que juega a favor del Xeneize es que Oriana Sabatini, pareja de Dybala, tiene intenciones de radicarse nuevamente en la Argentina. Serán meses de definición para La Joya que ya sabe que el club italiano está dispuesto a negociar su continuidad al menos por una temporada más.
