Gallardo aceleró y le roba un refuerzo a Flamengo: "Va a jugar en River"

Godoy Cruz respeta el acuerdo con River

“Hablé con José Mansur, presidente de Godoy Cruz y me dijo textual ‘el chico va a jugar en River’”, afirmó Germán García Grova en el aire de TyC Sports, alertando además que el Tomba consideró insuficiente la propuesta del club griego. La oferta total del Millonario es de 4,5 millones de dólares por el 100% de la ficha de Santino Andino y le deja a los mendocinos un 30% de una plusvalía. En las próximas horas se termina de definir esta historia.

