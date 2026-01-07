El mercado de pases de River sigue su curso con la intención de sumar más caras nuevas luego de los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Marcelo Gallardo pidió por la llegada de un delantero picante y en las últimas horas se confirmó que el Millonario está por cerrar a un futbolista que también era seguido por Flamengo.
A SOLA FIRMA
Gallardo aceleró y le roba un refuerzo a Flamengo: "Va a jugar en River"
Marcelo Gallardo llamó a un delantero que quería Flamengo y logró convencerlo de ponerse la camiseta de River.
Marcelo Gallardo tiene la intención de sumar a un delantero con uno contra uno, que sea veloz y que pueda desempeñarse por ambas bandas. El nombre que hizo mucho ruido durante los últimos días fue Sebastián Villa, pero finalmente Stéfano Di Carlo dio por terminada la negociación por considerar que había “diferencias económicas insalvables” con Independiente Rivadavia de Mendoza.
Por otra parte con el que River ya tiene un acuerdo total es con Godoy Cruz para comprar a Santino Andino, joyita del Tomba que viene de disputar el último Mundial Sub20 con la Selección Argentina. El trato ya está cerrado de palabra hace más de una semana, pero la realidad es que aún no se firmó por la indecisión del propio jugador.
¿Qué fue lo que sucedió? Santino Andino cambió de representación y ahora la agencia que se encarga de manejar sus intereses empezó a buscar propuestas para sacarlo de la Argentina. En las últimas horas apareció una oferta del Panathinaikos de Grecia, la cual fue considerada insuficiente por parte de la directiva de Godoy Cruz. Al mismo tiempo el que empezó a apretar el acelerador fue Flamengo.
Está claro que Flamengo tiene dinero de sobra, siendo hoy el equipo más poderoso de Sudamérica, sumado a que la nueva representación de Andino tiene buena llegada al M Mengao. Más allá de esto, desde River creen que la operación terminará resultando a su favor y desde Godoy Cruz fue nada menos que José Mansur, presidente del Tomba, el que aseguró el acuerdo.
Godoy Cruz respeta el acuerdo con River
“Hablé con José Mansur, presidente de Godoy Cruz y me dijo textual ‘el chico va a jugar en River’”, afirmó Germán García Grova en el aire de TyC Sports, alertando además que el Tomba consideró insuficiente la propuesta del club griego. La oferta total del Millonario es de 4,5 millones de dólares por el 100% de la ficha de Santino Andino y le deja a los mendocinos un 30% de una plusvalía. En las próximas horas se termina de definir esta historia.
