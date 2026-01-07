Cómo puede impactar el take over de Trump en Venezuela sobre las inversiones en Vaca Muerta

¿Puede tener impacto en la Argentina, específicamente en el yacimiento Vaca Muerta, lo que ocurre en Venezuela?

De acuerdo a datos oficiales, la producción de petróleo local acumuló un récord histórico de 860 mil barriles diarios en noviembre, de los cuales el 67% tuvo origen en el shale de la cuenca neuquina.

La balanza comercial del sector pasó de un déficit a un superávit. Entre enero y noviembre, el saldo positivo alcanzó los US$ 5.884 millones, un 57,9% más que en igual período de 2024, con exportaciones de petróleo crudo en valores máximos de las últimas 2 décadas.

¿Cambiará en algo los sucesos en Venezuela en la dinámica doméstica?

Para el renombrado especialista Daniel Gerold, titular de G&G Energy Consultants, es aún "prematuro" sacar una conclusión sobre cuáles pueden ser los efectos en Vaca Muerta.

No obstante, señaló que "la reacción inicial" tanto del mercado financiero como el petrolero frente a los hechos fue mostrar que "hay una visión a mediano y largo plazo de que la producción va a subir y eso hace que influya en el precio (a la baja) por más oferta".

De todos modos, remarcó que "es indeterminada" cuáles serán la "velocidad y la magnitud" de ese incremento dado que, sostuvo, "la industria venezolana está destruida", por lo que estimó que esa recomposición "va a tomar un tiempo".

"Creo que en cualquier escenario de desenlace de esta situación política tan confusa va a terminar con más producción de petróleo. Entonces a los precios les va a costar subir. Ya habían bajado el año pasado un 20%. Eso claramente impacta en cualquier negocio porque es menos atractivo invertir", dijo Gerold en diálogo con radio Rivadavia.

daniel-gerold Daniel Gerold, consultor en temas energéticos.

En cuanto a Vaca Muerta, el consultor consideró que "sigue siendo atractivo invertir" allí, aunque advirtió que "al percibir menos precio, la generación de caja de las empresas es menor", lo que dificultará futuras inversiones, que deben ser crecientes.

"El tipo de extracción en Vaca Muerta, el shale, necesita invertir todos los años un poco más que el anterior para aumentar la producción. Las empresas van a tener menos plata propia", estimó.

En esa línea, Gerold consideró que "para mantener el mismo esquema" las petroleras van a tener que "aumentar la toma de deuda" o "tener una generación de fondos de otro modo".

Sobre esto último, aseguró que el Gobierno "está pensando en una reducción de derechos de exportación" o "un esquema similar al RIGI" de ventajas impositivas, para "toda la cadena de la producción de petróleo", que permita a las empresas contar con mayores recursos para mantener la inversión y los niveles de producción.

Respecto de los objetivos reales de Trump para tomar control de la producción petrolera de Venezuela, Gerold opinó que el fin último es que, en medio de la disputa georpolítica entre las potencias, el crudo que el país caribeño le vendía a China ahora se lo venda a USA.

"No es porque no tenga petróleo, no tiene necesidad de petróleo pesado (el tipo que hay en Venezuela), lo fundamental es que no quiere que se venda a China", dijo.

"¿Eso significa que China se queda sin petróleo? No. El petróleo que se le vendía a USA se le va a vender a China. No hay un efecto en el mercado y por eso el precio no sube", explicó.

Por otro lado, consideró que Trump también quiere una mayor oferta de petróleo para que bajen los precios de los combustibles y obtener un rédito político. "En noviembre hay una elección de medio término y el precio de los combustibles es muy importante para los norteamericanos, que andan mucho en auto", concluyó.

