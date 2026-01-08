Pampita, como se le conoce artísticamente a Ana Carolina Ardohain, ha sido involucrada en un nuevo escándalo durante su estadía en Punta del Este, Uruguay, donde fue a pasar las fiestas rodeada de sus hijos y familia. Esta vez, la polémica incluiría al kun Agüero. ¿Qué habría pasado entre el ex futbolista y la modelo?
El último escándalo de Pampita incluye a un exfutbolista, petardos y pan dulce
Pampita se ha visto envuelta en un fuerte escándalo con el exfutbolista, Kun Agüero, durante sus vacaciones en Punta del Este: Qué pasó.
Pampita y Kun Agüero envueltos en fuerte escándalo
Pampita y el Kun Agüero protagonizaron un tenso cruce de vecinos en la lujosa zona de José Ignacio. El encargado de contar el supuesto conflicto fue el panelista de LAM (América TV), Pepe Ochoa.
Según el panelista, Pampita se encontraba celebrando las fiestas con petardos, una práctica que en Uruguay está prohibida por la Ley 20.246, que restringe el uso de pirotecnia sonora por encima de los 110 decibeles, de acuerdo con informes de medios.
En el programa, Ochoa comenzó diciendo: "Hay una famosa que tiene de vecino a un famoso, los dos mega famosos, ella comenzó con los petardos, los petardos, los petardos, los petardos... los fuegos artificiales".
"Los petardos no paraban. Técnicamente no se podía", siguió contando.
Ante la consulta sobre de quién se trataba, el panelista dijo: "La famosa es Pampita".
"Pampita tenía a dos, tres casas, a una figura internacional, futbolista, hombre, que estaba indignado por el uso de toda la pirotécnia de Pampita, los hijos y qué se yo", dijo Ochoa.
De acuerdo con el angelito, el Kun Agüero, su pareja y sus invitados, se habrían molestado por la pirotecnia.
"Y este hombre, su novia, su mujer, la actual madre de su hija, tiene una amiga que también estaba indignada. Entonces, qué pasó, le empezaron a quemar el cerebro al hombre para que llame a Pampita y le diga 'flaca, pará con el tema'".
¿Quién es él? Preguntó Ángel de Brito. A lo que Ochoa contestó: "Quien llamó a Pampita para que pare con los petardos, en José Ignacio, es el Kun Agüero".
"¡Qué linda guerra!", lanzó Ángel de Brito.
El kun Aguero increpó a Pampita y Martín Pepa intervino
En eso, el angelito explicó que el exfutbolista fue a pedirle a Pampita que parara con los ruidosos petardos, pero que la modelo no le hizo caso.
Según Ochoa, "Pampita no le dio bola", al reclamo del Kun Agüero.
Pero el cuento no termina ahí. Como si fuera poco, también se conoció que presuntamente tuvo que intervenir el novio de Pampita, Martín Pepa, en el conflicto.
"A manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa del Kun Agüero con un pan dulce y un champagne", reveló el panelista, lo que generó indignación en el ciclo.
