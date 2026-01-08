El último escándalo de Pampita incluye a un exfutbolista, petardos y pan dulce

Ante la consulta sobre de quién se trataba, el panelista dijo: "La famosa es Pampita".

"Pampita tenía a dos, tres casas, a una figura internacional, futbolista, hombre, que estaba indignado por el uso de toda la pirotécnia de Pampita, los hijos y qué se yo", dijo Ochoa.

De acuerdo con el angelito, el Kun Agüero, su pareja y sus invitados, se habrían molestado por la pirotecnia.

"Y este hombre, su novia, su mujer, la actual madre de su hija, tiene una amiga que también estaba indignada. Entonces, qué pasó, le empezaron a quemar el cerebro al hombre para que llame a Pampita y le diga 'flaca, pará con el tema'".

¿Quién es él? Preguntó Ángel de Brito. A lo que Ochoa contestó: "Quien llamó a Pampita para que pare con los petardos, en José Ignacio, es el Kun Agüero".

"¡Qué linda guerra!", lanzó Ángel de Brito.

Kun-Aguero.webp ¿Qué le reclamó el Kun Agüero a Pampita?

El kun Aguero increpó a Pampita y Martín Pepa intervino

En eso, el angelito explicó que el exfutbolista fue a pedirle a Pampita que parara con los ruidosos petardos, pero que la modelo no le hizo caso.

Según Ochoa, "Pampita no le dio bola", al reclamo del Kun Agüero.

Pero el cuento no termina ahí. Como si fuera poco, también se conoció que presuntamente tuvo que intervenir el novio de Pampita, Martín Pepa, en el conflicto.

"A manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa del Kun Agüero con un pan dulce y un champagne", reveló el panelista, lo que generó indignación en el ciclo.

