Incendios forestales: El fuego cruzó la Ruta 40, hubo corte total y más de 3.000 evacuados

Los automovilistas deberán conducir con "máxima precaución" por la poca visibilidad, producto del humo, y los trabajos de los equipos de emergencia en la traza Los automovilistas deberán conducir con "máxima precaución" por la poca visibilidad, producto del humo, y los trabajos de los equipos de emergencia en la traza

Por otro lado, dentro del marco de la investigación del origen del siniestro, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, ratificó una vez más que el incendio forestal que arrasó unas 2.000 hectáreas en la provincia fue provocado de manera intencional.

Además, en diálogo con 'Radio Rivadavia', fue categórico al descartar la intervención de grupos radicalizados: "Te descartaría lo que está dando vueltas que habría algún grupo radicalizado, en este caso no tendrían nada que ver con el inicio del fuego", expresó.

Díaz Mayer explicó que existen múltiples líneas de investigación y que la dificultad principal radica en la clandestinidad del delito: "Nadie va a avisar que va a prender fuego. En el medio de la nada no tenemos forma de tener una cámara de seguridad ni testigos", sostuvo, y agregó que en casos anteriores solo se logró imputar a sospechosos cuando fueron sorprendidos en flagrancia, como ocurrió el año pasado cerca de El Hoyo.

Según el fiscal, el fuego se inició en un sector de playa donde ese día había numerosos visitantes y residentes de la región. La magnitud del incendio resultó devastadora: "Se prendió fuego casi la totalidad de todos estos bosques, que son casi de imposible regeneración. Años y años para volver a tener algo así", lamentó y agregó que el área afectada abarca aproximadamente ocho kilómetros de bosque de pino y especies nativas a ambos lados del camino.

El operativo desplegado incluye a bomberos, brigadistas, personal de Parques Nacionales, Gendarmería y Policía, en el marco de un trabajo coordinado por las autoridades provinciales y municipales. Como consecuencia del avance de las llamas, la ruta 40 permaneció cortada al menos hasta las 7:50 de hoy entre El Hoyo y Epuyén.

La Comarca Andina está bajo alerta permanente

Y pese a que el corte se levantó, toda la Comarca Andina se encuentra bajo alerta permanente.

Allí, trabajan con todo tipo de recursos, entre estos un avión hidrante considerado el más grande de Latinoamérica. Se trata del Boeing 737 Fireliner perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que cuenta con la capacidad de transportar 15.000 litros de agua, que se puso en marcha apenas aterrizó.

Esto da cuenta de la magnitud de la situación y del impacto de factores externos como las condiciones climáticas. La ausencia de lluvias intensas desde noviembre, provocó grandes sequías. El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, resumió las dificultades que enfrentan para trabajar, al señalar que "cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen".

"Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua", explicó Ruiz en un diálogo con 'TN'.

"Eso se transforma en un combustible explosivo", calificó y contó que el miércoles el fuego "trepó toda la montaña y hoy continuó el viaje, alcanzó el pinar, una planta muy resinosa", y terminó afectando el tramo de la ruta 40.

El panorama no es alentador

Para peor, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ayuda, ya que si bien se espera para esta noche que se registren tormentas aisladas en Epuyén, y la caída de agua podría ayudar, la fuerte actividad eléctrica de estos fenómenos podría incluso iniciar nuevos focos.

Por eso, las autoridades permanecen a la expectativa de cómo se comportará el clima en las próximas horas.

Ariel Amthauer, director de incendios del Parque Nacional Los Alerces, dijo que el panorama para este viernes "no es alentador". "Estamos en un momento complicado, el cinturón térmico genera inconvenientes para medios aéreos, hay lugares donde no sabemos cómo avanza el fuego. Solo con satélites nos podemos ver por donde van los fuegos. Estamos complicados", explicó.

La situación en toda la Patagonia es compleja por el déficit de lluvias en la región, que se observa desde mayo. Chubut es el lugar donde peor pegó. "Los arroyos que nos proveen de agua están secos, hay lagunas en mínimos", reafirmó Amthauer.

Amthauer indicó que recién el domingo pueden mejorar las condiciones para trabajar. Pero vaticinó que el peligro está lejos de terminar. "En lo que queda del resto del verano la proyección no es buena. Enero no vemos precipitaciones y en febrero muy poco", anticipó.

