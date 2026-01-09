Donald Trump pone filtros a las petroleras que le exigen muchas definiciones

Del otro lado, el director ejecutivo de Exxon Mobil le dijo a Trump que Venezuela es "ininvestible" en las condiciones actuales, señaló que eran necesarios cambios importantes antes de que su empresa regresara al país que vió cómo sus recursos de crudo se hundían en ruinas.

Por cierto, los comentarios del CEO de Exxon, Darren Woods, supusieron un golpe a las esperanzas de Trump de que las grandes compañías petroleras estadounidenses actuaran rápidamente para hacer grandes inversiones en Venezuela

Woods agregó

Si miramos los marcos y constructos legales y comerciales que existen hoy en Venezuela, es inutilizablen Hay que hacer cambios significativos en esos marcos comerciales, en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas en la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos del país. Si miramos los marcos y constructos legales y comerciales que existen hoy en Venezuela, es inutilizablen Hay que hacer cambios significativos en esos marcos comerciales, en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas en la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos del país.

Aun así, Woods dijo estar seguro de que Estados Unidos puede ayudar a hacer esos cambios, y dijo que esperaba que Exxon pudiera enviar pronto un equipo técnico en Venezuela para evaluar el estado de su infraestructura petrolera. Señaló que "la empresa enviará un equipo para verificar las condiciones en el lugar".

Harold Hamm, ejecutivo del fracking e importante aliado de Trump, mostró más entusiasmo, pero aún así no asumió ningún compromiso.

“Hay una enorme inversión que debe hacerse; todos estamos de acuerdo en eso y, sin duda, necesitamos tiempo para llevarla a cabo”, dijo Hamm.

Trump consideró durante la reunión que las empresas que inviertan en Venezuela tendrían garantizado "total seguridad, total protección", aunque no dio indicios de cómo Estados Unidos garantizaría eso sin gastar dinero de los contribuyentes ni poner tropas sobre el terreno.

En el medio de tantas idas y vueltas, los asesores políticos del mandatario estadounidense están preocupados por las dudosas gestiones de su administración próximas a las elecciones de medio término.

Pdvsa, polémica petrolera en la Venezuela chavista. Foto: Web Reconstruir PDVSA llevará 5 años mínimo, dicen especialistas del sector

Apoyos y reservas

Durante el diálogo, el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, manifestó el interés de la empresa en mantener y ampliar sus inversiones en el país, donde sus empresas mixtas con PDVSA representan cerca del 27% de la producción nacional. Sin embargo, otros actores expresaron reservas.

Trump reiteró que, de no haberse producido la intervención y el acuerdo con el gobierno interino de Caracas, tanto China como Rusia habrían reforzado su influencia sobre la industria petrolera venezolana.

Luego reforzó

Si no quieren entrar, háganmelo saber, porque tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar Si no quieren entrar, háganmelo saber, porque tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar

Pese a las advertencias ejecutivos de casi dos docenas de compañías petroleras para que plantaran banderas en Venezuela y perforaran en uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. Sin embargo, la mayoría de esos ejecutivos no se comprometieron públicamente a invertir rápidamente.

Shell vía un destacado ejecutivo indicó que la empresa esta "lista para actuar" si EE.UU. concede licencias en Venezuela Wael Sawan.dijo

"Mantuvimos presencia en Venezuela todo este tiempo y ahora después de los 70 tenemos oportunidades de invertir por valor de unos pocos miles de millones de dólares”, sujeto a una exención de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses.

Con un discurso por momentos pensado para captar empresarios, el presidente Trump expresó que esperaba no necesitar respaldo financiero para que las compañías petroleras regresen a Venezuela

"Espero no tener que dar un respaldo. Miren, estas son personas muy inteligentes... Estas son las empresas más grandes del mundo sentadas a esta mesa", dijo el presidente. "Conocen los riesgos. O sea, hay riesgos. Vamos a ayudarlos. Se lo vamos a poner muy fácil. Van a estar allí mucho tiempo", añadió.

La exposición pública de la reunión, televisada y con la presencia de miembros del gabinete y ejecutivos petroleros sentados en la Sala Este de la Casa Blanca, duró una hora y 25 minutos. Al finalizar, Trump pidió a la prensa que abandonara la sala y anunció que comenzaría a negociar con los ejecutivos para llegar a un acuerdo.

En definitiva, los ejecutivos expresaron su apoyo público a la idea de que podrían encontrar abundante crudo valioso en el país latinoamericano, pero señalaron obstáculos significativos que les impiden hacer compromisos inmediatos.

Material recopilado de AP, EFE, Reuters y WSJ

Más noticias en Urgente24

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu