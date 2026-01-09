El viernes (09/01) la Casa Blanca fue escenario de una reunión encabezada por Donald Trump junto a ejecutivos de diecisiete de las principales compañías petroleras internacionales, entre las que se encontraban Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, la española Repsol, la italiana Eni, así como firmas de servicios y comercialización como Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura y otras.
REUNIÓN CLAVE
Donald Trump pone filtros a las petroleras que le exigen muchas definiciones
Donald Trump aseguró que USA decidirá qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela. Los empresarios pusieron en duda hacer fuertes inversiones en la zona.
El mandatario explicó que el objetivo de su gobierno es rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana, de manera de asegurarse un flujo estable de millones de barriles diarios de petróleo tanto para Estados Unidos como para los mercados globales.
Decidirá el gobierno federal
Donald Trump precisó que el gobierno federal determinará qué empresas tendrán autorización para operar en Venezuela y aseguró que los ingresos por la venta de crudo, serán controlados por Washington antes de ser transferidos al gobierno interino de Caracas.
Durante la sesión, Trump instó a las compañías a “invertir su dinero, no el del Gobierno”, comprometiéndose a proveer protección gubernamental y garantías de seguridad jurídica para las inversiones.
El mandatario recalcó que las empresas operarían bajo el amparo directo de Estados Unidos, sin negociaciones bilaterales con las autoridades venezolanas, en un intento por disipar las dudas de las multinacionales ante el historial de nacionalizaciones y la persistente volatilidad política en Venezuela.
Del otro lado, el director ejecutivo de Exxon Mobil le dijo a Trump que Venezuela es "ininvestible" en las condiciones actuales, señaló que eran necesarios cambios importantes antes de que su empresa regresara al país que vió cómo sus recursos de crudo se hundían en ruinas.
Por cierto, los comentarios del CEO de Exxon, Darren Woods, supusieron un golpe a las esperanzas de Trump de que las grandes compañías petroleras estadounidenses actuaran rápidamente para hacer grandes inversiones en Venezuela
Woods agregó
Aun así, Woods dijo estar seguro de que Estados Unidos puede ayudar a hacer esos cambios, y dijo que esperaba que Exxon pudiera enviar pronto un equipo técnico en Venezuela para evaluar el estado de su infraestructura petrolera. Señaló que "la empresa enviará un equipo para verificar las condiciones en el lugar".
Harold Hamm, ejecutivo del fracking e importante aliado de Trump, mostró más entusiasmo, pero aún así no asumió ningún compromiso.
“Hay una enorme inversión que debe hacerse; todos estamos de acuerdo en eso y, sin duda, necesitamos tiempo para llevarla a cabo”, dijo Hamm.
Trump consideró durante la reunión que las empresas que inviertan en Venezuela tendrían garantizado "total seguridad, total protección", aunque no dio indicios de cómo Estados Unidos garantizaría eso sin gastar dinero de los contribuyentes ni poner tropas sobre el terreno.
En el medio de tantas idas y vueltas, los asesores políticos del mandatario estadounidense están preocupados por las dudosas gestiones de su administración próximas a las elecciones de medio término.
Apoyos y reservas
Durante el diálogo, el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, manifestó el interés de la empresa en mantener y ampliar sus inversiones en el país, donde sus empresas mixtas con PDVSA representan cerca del 27% de la producción nacional. Sin embargo, otros actores expresaron reservas.
Trump reiteró que, de no haberse producido la intervención y el acuerdo con el gobierno interino de Caracas, tanto China como Rusia habrían reforzado su influencia sobre la industria petrolera venezolana.
Luego reforzó
Pese a las advertencias ejecutivos de casi dos docenas de compañías petroleras para que plantaran banderas en Venezuela y perforaran en uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo. Sin embargo, la mayoría de esos ejecutivos no se comprometieron públicamente a invertir rápidamente.
Shell vía un destacado ejecutivo indicó que la empresa esta "lista para actuar" si EE.UU. concede licencias en Venezuela Wael Sawan.dijo
"Mantuvimos presencia en Venezuela todo este tiempo y ahora después de los 70 tenemos oportunidades de invertir por valor de unos pocos miles de millones de dólares”, sujeto a una exención de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Con un discurso por momentos pensado para captar empresarios, el presidente Trump expresó que esperaba no necesitar respaldo financiero para que las compañías petroleras regresen a Venezuela
"Espero no tener que dar un respaldo. Miren, estas son personas muy inteligentes... Estas son las empresas más grandes del mundo sentadas a esta mesa", dijo el presidente. "Conocen los riesgos. O sea, hay riesgos. Vamos a ayudarlos. Se lo vamos a poner muy fácil. Van a estar allí mucho tiempo", añadió.
La exposición pública de la reunión, televisada y con la presencia de miembros del gabinete y ejecutivos petroleros sentados en la Sala Este de la Casa Blanca, duró una hora y 25 minutos. Al finalizar, Trump pidió a la prensa que abandonara la sala y anunció que comenzaría a negociar con los ejecutivos para llegar a un acuerdo.
En definitiva, los ejecutivos expresaron su apoyo público a la idea de que podrían encontrar abundante crudo valioso en el país latinoamericano, pero señalaron obstáculos significativos que les impiden hacer compromisos inmediatos.
Material recopilado de AP, EFE, Reuters y WSJ
