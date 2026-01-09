BCRA: Cancela swap con USA y compra US$ 218 MM en la semana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/2009631671390216537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009631671390216537%7Ctwgr%5Ea20e9ab7fd365d3882f0b64324f165054d884f84%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fel-bcra-le-devolvio-al-tesoro-usa-los-fondos-prestados-el-swap-n616725&partner=&hide_thread=false .@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Desde el punto de vista técnico, el punto central es que el acuerdo de swap sigue vigente, aun cuando el uso puntual haya sido completamente cancelado. Es decir, la línea continúa disponible como respaldo contingente, algo que el mercado no pasa por alto en un año que todavía promete episodios de volatilidad.

Compras del BCRA

En paralelo, el frente cambiario mostró un giro algo más constructivo y según datos oficiales y confirmaciones de operadores, el BCRA compró US$43 millones en la rueda del viernes 9 de enero, lo que llevó el saldo semanal a US$218 millones de compras netas en el mercado de cambios.

image

La cifra no es espectacular, pero sí relevante en un contexto donde cada dólar cuenta. La autoridad monetaria logró cerrar la semana con saldo positivo, aun con una demanda que sigue firme y con expectativas que continúan ajustándose en función del esquema de tasas y del ritmo de crawling peg.

El tipo de cambio minorista promedió $1.438,194, mientras que las tasas en pesos se mantuvieron en niveles elevados.

La TAMAR se ubicó en torno al 33,13% TNA y la BADLAR de bancos privados cerca del 30,25%, reflejando un esquema monetario todavía contractivo y pensado para sostener la demanda de activos en moneda local.

Reservas, señal de corto plazo y dudas de fondo

El stock de reservas brutas cerró en torno a US$44.396 millones, un nivel que incorpora tanto las compras recientes como el impacto de la cancelación del swap. En términos contables, la devolución no implica una pérdida neta, dado que se trató de un pasivo transitorio. En términos de percepción, sin embargo, el movimiento funciona como un mensaje político hacia el exterior y como un intento de ordenar el frente financiero.

El mercado, no obstante, mantiene una lectura cautelosa.

La mejora de corto plazo convive con interrogantes estructurales sobre la capacidad de acumulación genuina de reservas, el flujo comercial y la sostenibilidad del esquema cambiario una vez que se disipen factores transitorios.

La pregunta de fondo no es si el BCRA pudo comprar dólares esta semana, si no cuán persistente puede ser esa dinámica en un escenario donde el crecimiento, las importaciones y la normalización financiera todavía están en proceso.

