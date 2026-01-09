BCRA: Cancela swap con USA y compra US$ 218 MM en la semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana clave en materia cambiaria con dos señales que el mercado leyó en simultáneo. Por un lado, la cancelación total del uso del swap de monedas con Estados Unidos activado en 2025. Por el otro, una acumulación neta de divisas por US$218 millones en el mercado oficial, en un contexto donde la dinámica de reservas volvió a ocupar el centro de la escena financiera.
En términos de corto plazo, la autoridad monetaria volvió a comprar dólares en el mercado, aun con un esquema cambiario que sigue bajo la lupa de analistas e inversores.
Cancelación del swap con Estados Unidos
El BCRA informó que en diciembre de 2025 canceló la totalidad de las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre bajo el acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese esquema, anunciado en octubre de 2025, contemplaba una línea de hasta US$20.000 millones, de los cuales la administración de Javier Milei había utilizado alrededor de US$2.500 millones.
La confirmación llegó casi en simultáneo con un mensaje público del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien ratificó que el Fondo de Estabilización Cambiaria ya no mantiene exposición en pesos argentinos. El funcionario atribuyó la devolución a una mejora en la posición financiera del país y destacó que la herramienta cumplió su objetivo original de contener un episodio de estrés de corto plazo.
Desde el punto de vista técnico, el punto central es que el acuerdo de swap sigue vigente, aun cuando el uso puntual haya sido completamente cancelado. Es decir, la línea continúa disponible como respaldo contingente, algo que el mercado no pasa por alto en un año que todavía promete episodios de volatilidad.
Compras del BCRA
En paralelo, el frente cambiario mostró un giro algo más constructivo y según datos oficiales y confirmaciones de operadores, el BCRA compró US$43 millones en la rueda del viernes 9 de enero, lo que llevó el saldo semanal a US$218 millones de compras netas en el mercado de cambios.
La cifra no es espectacular, pero sí relevante en un contexto donde cada dólar cuenta. La autoridad monetaria logró cerrar la semana con saldo positivo, aun con una demanda que sigue firme y con expectativas que continúan ajustándose en función del esquema de tasas y del ritmo de crawling peg.
La TAMAR se ubicó en torno al 33,13% TNA y la BADLAR de bancos privados cerca del 30,25%, reflejando un esquema monetario todavía contractivo y pensado para sostener la demanda de activos en moneda local.
Reservas, señal de corto plazo y dudas de fondo
El stock de reservas brutas cerró en torno a US$44.396 millones, un nivel que incorpora tanto las compras recientes como el impacto de la cancelación del swap. En términos contables, la devolución no implica una pérdida neta, dado que se trató de un pasivo transitorio. En términos de percepción, sin embargo, el movimiento funciona como un mensaje político hacia el exterior y como un intento de ordenar el frente financiero.
La mejora de corto plazo convive con interrogantes estructurales sobre la capacidad de acumulación genuina de reservas, el flujo comercial y la sostenibilidad del esquema cambiario una vez que se disipen factores transitorios.
La pregunta de fondo no es si el BCRA pudo comprar dólares esta semana, si no cuán persistente puede ser esa dinámica en un escenario donde el crecimiento, las importaciones y la normalización financiera todavía están en proceso.
Más contenido de Urgente24
Impuestos altos, consumo en baja y empresas en alerta: Le piden a Milei que cumpla sus promesas
Sálvese quien pueda: Milei disolvió el Geanro mientras las calles de Rosario sangran
Estados Unidos incauta al sur de Islandia un petrolero ruso afín a Venezuela
Con Donald Trump haciendo ruido, Luis Caputo repite el menú para no caer en default