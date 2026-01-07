Sálvese quien pueda: Milei disolvió el Geanro mientras las calles de Rosario sangran

En el departamento Rosario, el descenso fue aún mayor: de 261 asesinatos en 2023 se pasó a 90 en 2024, una caída de más del 65%. En el mismo período, los heridos por armas de fuego se redujeron de 801 a 353 casos, con una merma superior al 55%.

En tanto, estos indicadores 'positivos' llevaron a las autoridades a redefinir la asignación de recursos, con el objetivo de optimizar el despliegue de las fuerzas federales.

image Esquina (y zona) caliente en la ciudad.

No obstante, lo cierto es que en la Cuna de la Bandera las balas siguen picando cerca y el año ya lleva más crímenes que días. Urgente24 lo adelantó. Por lo que dicha determinación agranda la tensión entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro. Primeros análisis: ¿Un pase de factura? o ¿En Buenos Aires están al tanto de lo que pasa en la ciudad?

Para justificar lo dicho, el barrio Tablada fue escenario este martes por la noche de un nuevo episodio de violencia criminal. Un hombre de 36 años resultó gravemente herido tras una balacera ocurrida en la misma esquina donde, hace apenas unos días, fue asesinado un adolescente de 16 años, en un hecho que profundiza la preocupación por la escalada de ataques armados en la zona sur de Rosario.

Plan Bandera: ¿Objetivo cumplido?

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la disolución del Geandro se apoya en la consolidación de estructuras permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-Centro), y en el cumplimiento del ciclo previsto para el grupo especial, que había sido creado en el marco del Plan Bandera y considerado "una herramienta clave para fortalecer la capacidad de respuesta inicial en Rosario".

image Nueva fase.

El pico de la intervención estatal se registró en 2024, año en el que se alcanzaron una de las tres cifras más altas de procedimientos antidroga y detenciones por infracciones a la Ley N° 23.737. Además, fue el segundo año con mayor volumen histórico de incautaciones de cocaína y drogas sintéticas en el país, con un incremento del 59% en los decomisos de cocaína respecto de 2023. Esta tendencia se mantuvo durante 2025.

Ahora, con el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera, y la implementación de dispositivos de carácter permanente, la administración libertaria remarcó que la reorganización no significará un retroceso en la lucha contra el narcotráfico, sino una utilización más eficiente y racional de los recursos humanos y técnicos disponibles.

