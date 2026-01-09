Se reúne el PJ bonaerense: Máximo Kirchner Vs Axel Kicillof, 2 meses para el choque o la unidad

Desde lo institucional, el encuentro analizará el cronograma de trabajo para organizar los comicios y se definirá la fecha de publicación del padrón.

No solo se elige presidente del partido y vicepresidente, también se renovarán consejeros, apoderados partidarios y la conducción de las 135 unidades básicas de la provincia.

Máximo Kirchner Vs Axel Kicillof o lista de unidad

A fines de 2025, en la última reunión del Consejo Provincial del PJ, hubo gestos de los sectores de Kirchner y Kicillof para lograr una "lista de unidad".

Pero para el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador bonaerense, la presidencia debe pasar ahora a su sector, ya que consideran desde el espacio del mandatario bonaerense que Máximo Kirchner no acompañó a la gestión provincial.

La Cámpora, en tanto, pretende seguir manteniendo el control partidario, aunque Máximo ceda la presidencia, no se resignan.

El MDF impulsa para la presidencia del Partido Justicialista a la vicegobernadora Verónica Magario y se habla también del intendente de La Plata, Julio Alak y de Gabriel Katopodis.

Luego, como candidatos de unidad se anotan Leonardo Nardini, Federico Otermín, Federico Achaval y Mariel Fernández.

