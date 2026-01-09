Primera reunión del año del PJ bonaerense, que empieza a dar los primeros pasos legales para los comicios del 15 de marzo. Máximo Kirchner y Axel Kicillof se disputan el control de partido. Se busca evitar los comicios mediante un acuerdo de unidad. El PJ bonaerense se reactiva
ELECCIONES EL 15/3
Se reúne el PJ bonaerense: Máximo Kirchner Vs Axel Kicillof, 2 meses para el choque o la unidad
Se reúne la Junta Electoral del PJ bonaerense para organizar las elecciones del 15/3, de no haber lista de unidad. Disputa entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof
El peronismo sigue en la búsqueda de la unidad
El PJ bonaerense pone en marcha este viernes (9/1) el mecanismo institucional para las elecciones internas del 15 de marzo, de no mediar una lista de unidad antes.
Según el cronograma partidario, la presentación de candidatos deberá hacerse antes del domingo 8 de febrero y, antes, el martes 3 del segundo mes vencerá el plazo para presentar los avales correspondientes a cada lista que se presente.
Las primeras fechas clave para la renovación de autoridades del PJ bonaerense son el 3 y 8 de febrero, día en que vencen el plazo para la presentación de los avales y la presentación de candidatos, respectivamente.
Pero en la reunión de este viernes a la mañana convocada por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien preside la Junta Electoral, se intentarán acercar posiciones entre los distintos sectores que integran el partido con miras a lograr una lista de unidad.
Desde lo institucional, el encuentro analizará el cronograma de trabajo para organizar los comicios y se definirá la fecha de publicación del padrón.
No solo se elige presidente del partido y vicepresidente, también se renovarán consejeros, apoderados partidarios y la conducción de las 135 unidades básicas de la provincia.
Máximo Kirchner Vs Axel Kicillof o lista de unidad
A fines de 2025, en la última reunión del Consejo Provincial del PJ, hubo gestos de los sectores de Kirchner y Kicillof para lograr una "lista de unidad".
Pero para el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador bonaerense, la presidencia debe pasar ahora a su sector, ya que consideran desde el espacio del mandatario bonaerense que Máximo Kirchner no acompañó a la gestión provincial.
La Cámpora, en tanto, pretende seguir manteniendo el control partidario, aunque Máximo ceda la presidencia, no se resignan.
El MDF impulsa para la presidencia del Partido Justicialista a la vicegobernadora Verónica Magario y se habla también del intendente de La Plata, Julio Alak y de Gabriel Katopodis.
Luego, como candidatos de unidad se anotan Leonardo Nardini, Federico Otermín, Federico Achaval y Mariel Fernández.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Nacho Torres "a lo Perón" en Chubut; María Corina a Marco Rubio: "me engañaste, me mentiste"
El 'violador moral' Donald Trump anuncia ataques por tierra contra cárteles en México
Con ayuda de Republicanos frenan el impulso bélico de Donald Trump en el Senado
El asesino del maldito ICE se llama Jonathan Ross y Reuters aportó pruebas