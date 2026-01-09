Despidos masivos en Lamb Weston: 100 empleados pierden su trabajo mientras la firma crece

Impacto en los empleados y el mercado laboral: ¿Qué significa este cierre?

Los 100 empleados afectados en Munro enfrentan una situación complicada. Aunque algunas multinacionales ofrecen programas de recolocación o retiros voluntarios, los despidos masivos suelen generar incertidumbre y tensiones sociales.

Este caso se suma a una tendencia creciente de cierres de plantas en Argentina durante los últimos meses. En octubre de 2025, la firma sueca SKF cerró su histórica planta en Tortuguitas, mientras que Whirlpool hizo lo propio con su fábrica de lavarropas en Pilar en noviembre, afectando a 220 trabajadores. Por su parte, Granja Tres Arroyos cerró su planta en Concepción del Uruguay para concentrar operaciones en otra unidad, con reubicación parcial de empleados.

despidos en Lamb Weston

Estos movimientos reflejan la presión sobre las empresas para mantener competitividad frente a la caída del consumo interno, los costos de producción elevados y la competencia de importaciones más económicas. Para los empleados, la consecuencia inmediata son los despidos, pero también la erosión de un mercado laboral donde las oportunidades son cada vez más escasas y temporales.

¿Qué sigue para Lamb Weston y sus empleados?

Aunque el cierre de Munro forma parte de una estrategia global de eficiencia, los empleados y sindicatos locales buscan alternativas y garantías. Por el lado de la compañía, la inversión en Mar del Plata permite proyectar un crecimiento sostenido y aprovechar ventajas logísticas y productivas.

La reubicación de personal es incierta. Algunos trabajadores podrían acceder a transferencias dentro de la empresa, pero para otros, el cierre representa una pérdida definitiva de empleo.

