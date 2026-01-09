La multinacional estadounidense Lamb Weston, reconocida por la producción de papas fritas congeladas, confirmó el cierre de su planta en Munro, provocando el despido de 100 empleados. La decisión forma parte de un plan de reestructuración global de la compañía, que apunta a concentrar la producción en su nueva planta de Mar del Plata, inaugurada el año pasado con una inversión de más de 320 millones de dólares.
Despidos masivos en Lamb Weston: 100 empleados pierden su trabajo mientras la firma crece
Los despidos masivos dejan un vacío económico y social que ni siquiera la promesa de inversiones millonarias en otras provincias logra compensar.
Sylvia Wilks, Chief Supply Chain Officer de Lamb Weston, explicó que la medida busca “mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa en toda nuestra red global de manufactura”. Sin embargo, para los trabajadores de Munro, la noticia representa un golpe inesperado y deja en evidencia la vulnerabilidad de los empleados ante decisiones corporativas que priorizan la eficiencia y la expansión internacional.
¿Por qué Lamb Weston eligió Mar del Plata y no otra ciudad?
La multinacional busca cercanía con la producción de papa, su principal insumo. La Argentina produce cerca de 3 millones de toneladas de papa por año, con un sector concentrado en Balcarce, Mar del Plata y Tandil. De ese total, aproximadamente 11.000 hectáreas se destinan específicamente a la producción de papa prefrita congelada.
Otro factor clave es la proximidad al puerto marplatense, situado a apenas 16 kilómetros de la fábrica, lo que permite economizar costos logísticos para la exportación. La planta de Mar del Plata se convirtió rápidamente en la más grande de la compañía en el continente, con una fuerte orientación exportadora, entre el 80 y 85% de su producción se dirige a diferentes mercados de América Latina y el Caribe.
En contraste, el mercado interno argentino representa apenas una fracción de las operaciones, concentrándose sobre todo en la provisión de papas fritas a mayoristas y restaurantes, mientras que las ventas al consumidor final siguen siendo marginales.
Impacto en los empleados y el mercado laboral: ¿Qué significa este cierre?
Los 100 empleados afectados en Munro enfrentan una situación complicada. Aunque algunas multinacionales ofrecen programas de recolocación o retiros voluntarios, los despidos masivos suelen generar incertidumbre y tensiones sociales.
Este caso se suma a una tendencia creciente de cierres de plantas en Argentina durante los últimos meses. En octubre de 2025, la firma sueca SKF cerró su histórica planta en Tortuguitas, mientras que Whirlpool hizo lo propio con su fábrica de lavarropas en Pilar en noviembre, afectando a 220 trabajadores. Por su parte, Granja Tres Arroyos cerró su planta en Concepción del Uruguay para concentrar operaciones en otra unidad, con reubicación parcial de empleados.
Estos movimientos reflejan la presión sobre las empresas para mantener competitividad frente a la caída del consumo interno, los costos de producción elevados y la competencia de importaciones más económicas. Para los empleados, la consecuencia inmediata son los despidos, pero también la erosión de un mercado laboral donde las oportunidades son cada vez más escasas y temporales.
¿Qué sigue para Lamb Weston y sus empleados?
Aunque el cierre de Munro forma parte de una estrategia global de eficiencia, los empleados y sindicatos locales buscan alternativas y garantías. Por el lado de la compañía, la inversión en Mar del Plata permite proyectar un crecimiento sostenido y aprovechar ventajas logísticas y productivas.
La reubicación de personal es incierta. Algunos trabajadores podrían acceder a transferencias dentro de la empresa, pero para otros, el cierre representa una pérdida definitiva de empleo.
